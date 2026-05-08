Цена акций CoreWeave пока может продолжить снижение - инвестбанк "Синара"

Котировки акций CoreWeave могут продолжить снижение в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Цена бумаг эмитента снизилась на премаркете на результатах за 1К26, отмечают эксперты.

Выручка в январе-марте подскочила на 112%, до $2,08 млрд при консенсус-прогнозе в $1,97 млрд, но, несмотря на хороший спрос, компания получила квартальный убыток в $1,40 на акцию против в среднем ожидавшегося убытка в $0,95.

Капзатраты достигли $6,8 млрд при консенсус-прогнозе в $6 млрд, а ориентир по выручке на 2К26 CoreWeave установила в диапазоне от $2,45 млрд до $2,6 млрд (ожидалось $2,7 млрд).

"Считаем вероятным, что в ближайшее время продавцы продолжат проявлять здесь повышенную активность", - пишут аналитики в комментарии.

