Цены на нефть возобновили подъем

Фондовые индексы США завершили торги четверга в минусе. Рынки акций АТР снижаются в пятницу на сохранении геополитической напряженности. Цены на нефть возобновили рост, Brent торгуется у $101,4 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали статданные и отчетности компаний.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон и Тегеран приближаются к согласованию документа, который положит конец ближневосточному конфликту и позволит перейти к восстановлению судоходства в Ормузском проливе. США передали Ирану протокол о намерениях, написало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран еще рассматривает предложение по поводу урегулирования. Тегеран пока не пришел к окончательному выводу, сообщило агентство "Тасним".

Надежды на деэскалацию на Ближнем Востоке вызвали снижение цен на нефть, что ослабило опасения по поводу ускорения инфляции и ужесточения вследствие этого денежно-кредитной политики центральных банков.

Между тем, американский рынок труда продолжает демонстрировать устойчивость. Как показали вышедшие в четверг данные министерства труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. - до 200 тыс. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали более значительного подъема - до 205 тыс.

Рекрутинговая Challenger, Gray & Christmas сообщила, что работающие в США компании в январе-апреле объявили о сокращении вдвое меньшего количества рабочих мест, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее аналитическая ADP опубликовала отчет, согласно которому количество рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле увеличилось максимально с января 2025 года.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила в интервью радиоканалу WOSU, что ее базовый сценарий предполагает сохранение ставки американского ЦБ в текущем диапазоне 3,5-3,75% годовых в течение "довольно долгого" времени. Эту точку зрения разделяют и трейдеры, которые не ожидают изменения ставки Федрезерва до конца текущего года.

Лидером роста среди компонентов индекса S&P 500 стал разработчик программного обеспечения для мониторинга облачной инфраструктуры Datadog (+31,3%), улучшивший годовой прогноз после сильных результатов первого квартала.

Работающая в сфере кибербезопасности Fortinet подняла капитализацию на 20%. Ее скорректированная прибыль и выручка в январе-марте, а также прогноз на текущий квартал существенно превзошли ожидания рынка. Котировки конкурирующих CrowdStrike и Palo Alto Networks повысились на 8% и 7% соответственно.

Среди представителей "великолепной семерки" Tesla (SPB: TSLA) увеличила рыночную стоимость на 3,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,7%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,6%. Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 1,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) и Apple Inc. (SPB: AAPL) - менее чем на 0,1%.

Акции аналитической FactSet Research Systems подорожали на 5,8% после сообщения компании о повышении дивидендов.

Котировки сервиса доставки еды DoorDash выросли на 2% благодаря сильному прогнозу на текущий квартал. Чистая прибыль компании в минувшем квартале превысила оценки аналитиков.

Оператор тематических парков Six Flags нарастил рыночную стоимость на 15,6%, несмотря на увеличение убытка в прошлом квартале. Выручка и посещаемость парков Six Flags заметно повысились в отчетном периоде. Компания также сообщила о планируемых изменениях в руководстве.

Цена бумаг Whirlpool упала на 11,9%. Производитель бытовой техники объявил о приостановке выплаты дивидендов на фоне разочаровывающих результатов за первый квартал.

Торгуемые в США ADR британской Arm Holdings подешевели на 10,1%, несмотря на сильные квартальные результаты разработчика процессорных технологий. Инвесторы обеспокоены замечанием компании о том, что у нее может не хватить материалов для удовлетворения возросшего спроса на новые ИИ-чипы Arm.

Стоимость акций Planet Fitness упала на 31,2%. Скорректированная прибыль и выручка оператора фитнес-клубов в январе-марте оказались лучше оценок аналитиков, однако он ухудшил прогноз на текущий год и сообщил, что отказался от планов по повышению цен на абонементы из-за вялости спроса.

Капитализация Tapestry, которой принадлежат модные бренды Coach и Kate Spade, уменьшилась на 12,3%, несмотря на то, что компания улучшила годовой прогноз, а ее показатели за первый квартал превзошли ожидания аналитиков.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии опустился на 0,63% - до 49596,97 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,38% - до 7337,11 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,13% и закрылся на отметке 25806,2 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу на признаках новой эскалации на Ближнем Востоке.

Иранское командование в ночь на пятницу обвинило вооруженные силы США в совершении нескольких атак на юге страны вопреки действующему перемирию. По сообщению телеканала Press TV, Тегеран обвинил Вашингтон в обстреле иранского танкера в районе города Джаск. Кроме того, согласно заявлению иранского военного командования, США "в сотрудничестве с некоторыми странами региона" атаковали гражданские объекты на острове Кешм и в ряде прибрежных районов на юге Ирана.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что три американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе. По его словам, суда не получили повреждений, но "иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб". При этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе, несмотря на инцидент.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск потерял 0,04%, гонконгский Hang Seng - 0,96%.

Акции Semiconductor Manufacturing International Corp. в Гонконге дешевеют на 4,6% после роста более чем на 2% накануне. Также резкий спад на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции JD Health и JD Logistics, дешевеющие на 4% и 3,7% соответственно, и Hansoh Pharmaceutical (-3,8%).

Тем временем цена бумаг Longfor Group растет на 4,6%, Pop Mart International - на 4,1%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 0,35%.

Опубликованные в пятницу статданные показали, что средний размер зарплат в Японии в марте вырос на 2,7% после подъема на 3,4% в феврале. Стабильное увеличение зарплат может стать еще одним аргументом в пользу повышения ключевой ставки Банка Японии после завершения периода неопределенности, вызванного иранским конфликтом, пишет Trading Ecоnomics.

Наиболее выраженное падение в японском индексе демонстрируют бумаги Yokogawa Electric (на 9,6%) и Ibiden Co. (на 7,8%). Капитализация Furukawa Electric Co. опускается на 5,4%, Daiwa Securities - на 5,2%, SoftBank Group - на 4,4%.

Лидером роста на бирже в Токио являются бумаги Sumco Corp., подскочившие на 13,8%. Рыночная стоимость Socionext Inc. растет на 8%, Yaskawa Electric - на 6,8%, DeNA Co. - на 5,9%.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,4%.

Котировки акций крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов Samsung Electronics снижаются на 1,7%, автопроизводителя Hyundai Motor - растут на 9,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,6%.

Рыночная стоимость букмекерской компании TABCorp Holdings Ltd. рухнула на 13,6% на сообщениях о расследовании в отношении нее по подозрениям в отмывании денег. Капитализация BHP снижается на 1,6%, Rio Tinto - на 0,2%.

Цены на нефть возобновили подъем в пятницу на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поставившей под угрозу перемирие США и Ирана, а также ослабившей надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

Иранское командование в ночь на пятницу обвинило вооруженные силы США в совершении нескольких атак на юге страны вопреки действующему перемирию.

По сообщению телеканала Press TV, Тегеран обвинил Вашингтон в обстреле иранского танкера в районе города Джаск. Кроме того, согласно заявлению иранского военного командования, США "в сотрудничестве с некоторыми странами региона" атаковали гражданские объекты на острове Кешм и в ряде прибрежных районов на юге Ирана.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что три американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе. По его словам, суда не получили повреждений, но "иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб".

При этом Трамп подтвердил, что режим прекращения огня остается в силе, несмотря на инцидент.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $101,35 за баррель, что на $1,29 (1,29%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на $1,21 (1,2%), до $100,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,05 (1,1%), до $95,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $0,27 (0,28), до $94,81 за баррель.

Накануне падение цен на нефть достигало $5 за баррель благодаря сигналам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

"Формирование цен на нефть больше не опирается на прагматичную оценку хода войны или реальной ситуации в Ормузском проливе, - отмечает аналитик Vanda Insights Вандана Хари. - Администрация президента США продолжает преувеличивать перспективы разрешения конфликта, и рынок, склонный к оптимизму, покупается на это".

Как Brent, так и WTI завершают текущую неделю снижением более чем на 6%.