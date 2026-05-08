Рубль днем отыграл утренние потери и укрепляется в паре с юанем на фоне подрастающей нефти и перед длительными праздничными выходными

Москва. 8 мая. Китайский юань растерял повышение первой половины торгов и перешел к небольшому снижению на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу. Рубль развернулся вверх на фоне подрастающей нефти и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,915 руб., что на 3,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 32 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,41 руб./$1, контракт EURRUBF снизился на 15 копеек, до 87,63 руб./EUR1.

Федеральный бюджет РФ в январе-апреле 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,877 трлн рублей, или 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. В январе-апреле 2025 года дефицит составлял 2,931 трлн рублей.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-марте, по предварительным данным Минфина, дефицит составлял 4,576 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, дефицит в апреле можно оценить примерно в 1,3 трлн рублей.

Доходы бюджета в январе-апреле снизились на 4,5% год к году и составили 11,721 трлн рублей. При этом нефтегазовые доходы сократились на 38,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 2,298 трлн рублей, что ниже их базового размера в январе-апреле (2,847 трлн рублей), преимущественно из-за снижения цен на нефть в предыдущие периоды.

Расходы, по предварительной оценке, в январе-апреле выросли год к году на 15,7% - до 17,598 трлн рублей.

Минфин РФ возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня планирует покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей. Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России перейдет к покупке валюты, с 8 мая по 4 июня будет покупать ее объемом 1,18 млрд рублей в день.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. на торгах в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

8 мая возобновляются операции по бюджетному правилу, в рамках которых ЦБ РФ будет осуществлять покупки валюты/золота в размере 1,18 млрд рублей в сутки. "Данного объема, на наш взгляд, недостаточно для изменения тренда в рубле, однако это может сдержать инвестиционные продажи в валюте. При этом повышенный объем предложения иностранной валюты из-за роста цен на нефть, а также сохраняющийся слабый спрос со стороны импортеров и населения создают предпосылки для удержания парой юань/рубль в ближайшие сессии позиций в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Также Зварич отмечает, что ближе к концу текущего месяца вырастут риски краткосрочного ухода китайской валюты на более низкие уровни на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.

Курс валютной пары может закончить торговую неделю на уровне чуть выше 11 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в четверг мало изменился по итогам дня, принципиально значимых для валютного рынка событий в целом не было. Сейчас официально начинаются чистые покупки валюты объемом в 1,2 млрд руб./сутки, и на этом фоне предпраздничную неделю курс валютной пары может закончить чуть выше 11 руб./юань", - пишут эксперты в комментарии.Также они отмечают, что с учетом традиционных рисков эскалации на выходных котировки нефти марки Brent, вероятно, закончат торги пятницы выше $100 за баррель.

Шансов на укрепление рубля на следующей неделе больше, чем на ослабление, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. "На валютном рынке все спокойно, рубль продолжает консолидацию. Не исключаем сильного движения на следующей неделе, когда прояснится геополитический фон, а участники рынка повысят активность в связи с завершением майских праздников. У рубля больше шансов на укрепление, нежели на ослабление", - отмечает эксперт в комментарии.

Цены на нефть держатся около уровней закрытия предыдущей сессии. В начале торгов котировки росли на сигналах эскалации конфликта на Ближнем Востоке, однако позднее скорректировались вниз.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $100,52 за баррель, что на 0,5% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают к этому времени на 0,13%, до $94,9 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершают текущую неделю падением примерно на 7%. Снижению цен на этой неделе оказывали сигналы, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта. Однако новая эскалация напряженности ставит под угрозу действующее перемирие и ослабляет надежды на скорое открытие Ормузского пролива.