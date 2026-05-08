"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Western Digital до $232 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал снижения 50% от текущего уровня), сохранив при этом "негативную" оценку, сообщается в материале аналитиков Андрея Саенко и Богдана Клещева.

Эксперты отмечают следующие моменты:

- Валовая и операционная рентабельность эмитента близки к историческим максимумам, тогда как для рынка HDD характерна цикличность. И есть риск, что этот цикл нормализуется.

- Акции компании торгуются с крупной премией к пятилетним медианам P/E и EV/EBITDA. "Мы видим здесь ожидания рынка, что в среднесрочной перспективе пиковые финансовые показатели сохранятся. Это повышает риск сжатия мультипликаторов", -указывают Саенко и Клещев.

- Около 90% выручки Western Digital получает в сегменте облачных решений. Это усиливает зависимость компании от инвестиционного цикла ограниченного круга крупных клиентов.

"Даже если в ближайшее время сохранятся сильные результаты, мы не исключаем эффекта сжатия мультипликаторов по мере того, как инвесторы начнут дисконтировать устойчивость цикла. В этом контексте видим риск асимметрии в сторону снижения при переходе отрасли к более умеренному профилю рентабельности. Сохраняем "негативный" взгляд, но повышаем целевую цену до $232", - пишут аналитики инвесткомпании.

Western Digital - один из крупнейших мировых производителей жестких дисков решений для хранения данных.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.