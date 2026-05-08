Снижение ставки ЦБ РФ в июне 2026г может составить 25 б.п. - Альфа-банк

Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года может составить 25 базисных пунктов (б.п.), считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

"Ожидаем, что снижение ставки во 2К26 продолжится, но при выборе шага совет директоров ЦБ РФ будет помимо учета всех традиционных индикаторов уделять большое внимание двум факторам - динамике цен в сегменте рыночных услуг и бюджетным рискам, - отмечают эксперты в комментарии. - Поскольку рост цен в услугах продолжается (несмотря на недельную дефляцию), а темпы роста расходов бюджета остаются повышенными, мы по-прежнему сохраняем осторожный взгляд на ближайшее решение по ставке и ждем снижение шагом 25 б.п."

