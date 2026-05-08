Рубль утром немного опускается в паре с юанем перед длительными праздничными выходными

Москва. 8 мая. Китайский юань укрепился на Московской бирже при открытии торгов в пятницу, рубль опустился перед длительными праздничными выходными.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,972 руб. (+2,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,11 коп. выше уровня действующего официального курса.

Минфин РФ возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня планирует покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей. Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России перейдет к покупке валюты, с 8 мая по 4 июня будет покупать ее объемом 1,18 млрд рублей в день.

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

8 мая возобновляются операции по бюджетному правилу, в рамках которых ЦБ РФ будет осуществлять покупки валюты/золота в размере 1,18 млрд рублей в сутки. "Данного объема, на наш взгляд, недостаточно для изменения тренда в рубле, однако это может сдержать инвестиционные продажи в валюте. При этом повышенный объем предложения иностранной валюты из-за роста цен на нефть, а также сохраняющийся слабый спрос со стороны импортеров и населения создают предпосылки для удержания парой юань/рубль в ближайшие сессии позиций в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Также Зварич отмечает, что ближе к концу текущего месяца вырастут риски краткосрочного ухода китайской валюты на более низкие уровни на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.

Цены на нефть возобновили небольшой подъем в пятницу на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поставившей под угрозу перемирие США и Ирана, а также ослабившей надежды на скорое открытие Ормузского пролива.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск составляет $100,42 за баррель, что на 0,39% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,13%, до $94,92 за баррель.

Накануне падение цен на нефть достигало $5 за баррель благодаря сигналам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

Как Brent, так и WTI завершают текущую неделю снижением более чем на 6%.