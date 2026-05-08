"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $111,05 за штуку (что предполагает потенциал роста 40,3% от текущего уровня) на фоне отчетности эмитента за 1К26, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Котировки бумаг с пиков 2025 года снизились почти на 23% на фоне опасений относительно инвестиционной отдачи в сфере роботакси, однако компания демонстрирует устойчивость финансовых показателей, и в цене сохраняется "апсайд", указывает эксперт.

Среди ключевых рисков для Uber Гудым выделяет необходимость значительных инвестиций в новые технологии, конкуренцию и регуляторную неопределенность, особенно в сфере страхования и правового статуса автономных перевозок.

Uber Technologies - ведущий американский оператор автомобильных перевозок, обеспечивающий клиентов технологической платформой, которая позволяет соединить пассажира и водителя эффективно и быстро, сделав поездку максимально комфортной.

