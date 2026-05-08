Индекс Мосбиржи обладает шансами на отскок на следующей неделе - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на отскок на следующей неделе с возможным ростом до 2700 пунктов к концу мая, говорится в комментарии эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Вялотекущая динамика рынка вызвана неопределенностью на предстоящих праздниках - участники опасаются провокаций и воздерживаются от новых позиций. Вот рынок и стагнирует у полугодовых минимумов, - пишет аналитик. - Если риски не реализуются, геополитическая риск-премия, вшитая в курсы российских бумаг, сожмется, а акции быстро пойдут на восстановление. На будущей неделе есть шанс на очередной отскок с прицелом на конец мая до сопротивления 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Иначе придется искать новые поддержки, вплоть до 2500 пунктов. Рассчитываем на позитивный исход".

