"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Ferguson Plc. с прогнозной стоимостью на уровне $258,44 за штуку по итогам отчетности за 1К26, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"С начала марта котировки бумаг эмитента выросли почти на 18% и торгуются вблизи исторических максимумов. В данный момент акции выглядят технически перекупленными, - пишет Гудым. - Наша оценка определялась на основе мультипликаторов P/E, EV/EBITDA и P/DPS 2026E".

Основными рисками аналитик "Финама" видит сохранение давления в сегментах жилого строительства, колебание цен на сырье, рост конкуренции, общую макроэкономическую неопределенность и риски рецессии на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Ferguson - крупный дистрибьютор в Северной Америке, предоставляющий широкий ассортимент продукции и решений для жилого и нежилого строительства: от сантехники, систем кондиционирования и отопления (HVAC), бытовой техники и освещения до инженерных систем и водоснабжения.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.