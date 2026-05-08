Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 мая. Трамп считает, что иранская сторона по-прежнему хочет заключить сделку с Вашингтоном. "Я полагаю, что они хотят эту сделку больше, чем я", - заявил американский лидер журналистам в Вашингтоне, его слова приводит The New York Times. Президент США отметил, что сделка "может не произойти, а может произойти в любой день".

Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Пространство для снижения ключевой ставки есть, но нужно учитывать возросшую неопределенность и проинфляционные риски, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ. "Большинство участников согласились, что есть пространство для снижения ключевой ставки. Сохранение ставки на текущем уровне может создать риски избыточного охлаждения экономики и последующего существенного отклонения инфляции вниз от цели", - отмечается в документе.

"В то же время при принятии решения необходимо учесть возросшую неопределенность и проинфляционные риски, прежде всего со стороны внешних условий и бюджетной политики. Этому соответствует осторожное снижение ключевой ставки", - объяснил ЦБ апрельское решение.

Банк России в апреле принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 14,5% годовых. При этом регулятор сохранил умеренно мягкую формулировку сигнала, отметив, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. ЦБ отмечает, что у участников обсуждения апрельского решения сложился широкий консенсус за снижение ключевой ставки именно на 50 базисных пунктов. В ходе дискуссии некоторые участники также высказались за сохранение ставки без изменения на уровне 15,0% годовых.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран быстро согласиться на сделку и вновь пригрозил в противном случае возобновить удары по иранской территории. "Мы ударим по ним еще сильнее, чем сегодня, если они быстро не согласятся подписать сделку", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Президент США в очередной раз высказал мнение, что Ираном "управляют лунатики, которые наверняка применят ядерное оружие, если получат к нему доступ".

В этом же посте Трамп сообщил, что Иран в ночь на пятницу обстрелял три американских эсминца, выходивших из Ормузского пролива. По словам президента США, эсминцы не пострадали, а американские военные нанесли эффективные контрудары.

Трамп заверил, что режим прекращения огня все еще в силе, несмотря на инцидент с ударами Ирана. "Перемирие продолжается. Оно действует", - сообщил президент США телеканалу ABC News. Он назвал недавний инцидент с иранскими ударами по эсминцам США "любовным похлопыванием".

В свою очередь командование ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявило, что американские эсминцы покинули Ормузский пролив, когда попали под обстрел. По данным командования, обстановка в районе инцидента теперь нормализовалась: боевые действия завершились.

Вооруженные силы США нарушили условия перемирия, совершив несколько атак на юге Ирана, заявили также в ночь на пятницу в иранском военном командовании. По сообщению телеканала Press TV, Тегеран обвинил Вашингтон в обстреле иранского танкера в районе города Джаск. Кроме того, согласно заявлению иранского военного командования, США "в сотрудничестве с некоторыми странами региона", атаковали гражданские объекты на острове Кешм и в ряде прибрежных районов на юге Ирана. В командовании добавили, что в ответ на это обстреляли несколько американских военных кораблей, нанеся им повреждения.

Иранское агентство "Фарс" сообщило в четверг, что военные Ирана открыли огонь по силам, которые предприняли попытку атаковать причал на острове Кешм недалеко от порта Бендер-Аббаса. "Произошла перестрелка между иранскими Вооруженными силами и противником, целью его нападения стала коммерческая секция пирса Бахман на Кешме", - заявило агентство.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, а также оценивали статданные и отчетности компаний. Американские СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран приближаются к согласованию документа, который положит конец ближневосточному конфликту и позволит перейти к восстановлению судоходства в Ормузском проливе. США передали Ирану протокол о намерениях, написало агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран еще рассматривает предложение по поводу урегулирования. Тегеран пока не пришел к окончательному выводу, сообщило агентство "Тасним".

Надежды на деэскалацию на Ближнем Востоке вызвали снижение цен на нефть, что ослабило опасения по поводу ускорения инфляции и ужесточения вследствие этого денежно-кредитной политики центральных банков.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хаммак отметила в интервью радиоканалу WOSU, что ее базовый сценарий предполагает сохранение ставки американского ЦБ в текущем диапазоне 3,5-3,75% годовых в течение "довольно долгого" времени. Эту точку зрения разделяют и трейдеры, которые не ожидают изменения ставки Федрезерва до конца текущего года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу на признаках новой эскалации на Ближнем Востоке. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск потерял 0,04%, гонконгский Hang Seng - 0,96%. Значение японского индекса Nikkei 225 понизилось на 0,35%. Южнокорейский индекс Kospi опустился на 0,4%. Австралийский S&P/ASX 200 упал на 1,6%.

Вместе с тем мировые цены на нефть возобновили подъем в пятницу на фоне новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке, поставившей под угрозу перемирие США и Ирана, а также ослабившей надежды на скорое открытие Ормузского пролива. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $100,48 за баррель, что на 0,42% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подешевели на 1,2%, до $100,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,25%, до $95,05 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 0,28%, до $94,81 за баррель.

Накануне падение цен на нефть в ходе торгов достигало $5 за баррель благодаря сигналам, что США и Иран движутся к урегулированию конфликта.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,296 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,64 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 мая снизился всего на 0,03% и составил 120,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1280,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (+0,83%), "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,56%) и "Газпромбанк-001Р-21Р" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Автодор-003Р-02" (-0,43%), "МТС-001Р-14" (-0,34%) и "РЖД-30" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) приняло решение 25 мая досрочно погасить облигации серии 001Р-05 объемом 7,5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Трехлетний выпуск облигаций был размещен в мае 2023 года по ставке квартального купона 11,75% годовых до оферты с исполнением 28 мая 2026 года. Оферту компания заменила call-опционом.

ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" ("ПИР") 13 мая проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-06-001Р со сроком обращения 2,5 года объемом 400 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 25,5% годовых. Техразмещение состоится 15 мая.

ООО "Реиннольц" 14 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-05 объемом 300 млн рублей. Ранее эмитент уже планировал открыть книгу заявок на данный выпуск в мае, однако перенес дату на неопределенный срок. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Ориентир ставки купона составляет не выше 25,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,05% годовых. Условиями эмиссии предусмотрено амортизационное погашение: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов. В результате индикативная дюрация составит около 2,4 года. Техразмещение запланировано на 19 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

"ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) выкупил "народные" облигации двух серий общим номинальным объемом 241,5 млн рублей. Компания приобрела 152,85 тыс. бондов серии 01 номиналом 1 тыс. рублей, соответственно, общий объем выкупа составил 152,85 млн рублей. Также были выкуплены бонды серии 003P-01 в количестве 88,7 тыс. Номинал бумаг также равен 1 тыс. рублей, общий объем приобретения - 88,7 млн рублей. Эмитент также выплатил накопленный купонный доход держателям облигаций, рассчитанный на дату списания ценных бумаг со счетов депо владельцев. "Народные" бонды - это внебиржевые облигации, которые не имеют вторичного обращения. Погашение таких бумаг осуществляется по номиналу с учетом накопленного купонного дохода. Брокерский счет для покупки не нужен, бонды приобретаются через "Финуслуги" напрямую у эмитента. Продать бумаги эмитенту можно в любое время без потери накопленного дохода.

ООО "Соби-лизинг" сообщило о финансовых трудностях, которые в настоящее время препятствуют своевременному исполнению обязательств по облигационному выпуску серии 001Р-04. Компания 7 мая должна выплатить купон и погасить очередную амортизационную часть данного выпуска на общую сумму 5 млн 85 тыс. рублей. Как отмечается в сообщении компании, у эмитента возникли сложности с аккумулированием денежных средств для выплаты по займу. Возникшие сложности, по мнению эмитента, обусловлены совокупностью следующих негативных факторов: жесткая денежно-кредитная политика Банка России, негибкая позиция коммерческих банков, существенное ухудшение платежной дисциплины на рынке. Эмитент также уведомил, что при возникновении вопросов, требующих дополнительного разъяснения, владельцы облигаций вправе обращаться к представителю владельцев облигаций - ООО "Волста". В настоящее время в обращении находится семь выпусков биржевых облигаций компании на 253,25 млн рублей.