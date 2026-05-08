Рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань в пятницу - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

8 мая возобновляются операции по бюджетному правилу, в рамках которых ЦБ РФ будет осуществлять покупки валюты/золота в размере 1,18 млрд рублей в сутки.

"Данного объема, на наш взгляд, недостаточно для изменения тренда в рубле, однако это может сдержать инвестиционные продажи в валюте. При этом повышенный объем предложения иностранной валюты из-за роста цен на нефть, а также сохраняющийся слабый спрос со стороны импортеров и населения, создают предпосылки для удержания парой юань/рубль в ближайшие сессии позиций в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии.

Также Зварич отмечает, что ближе к концу текущего месяца вырастут риски краткосрочного ухода китайской валюты на более низкие уровни на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.

