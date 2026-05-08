INTERFAX.RU
Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / Рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань в пятницу - ПСБ
08 мая 2026 года 09:35
Рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань в пятницу - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань на торгах в пятницу, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич. 8 мая возобновляются операции по бюджетному правилу, в рамках которых ЦБ РФ будет осуществлять покупки валюты/золота в размере 1,18 млрд рублей в сутки. "Данного объема, на наш взгляд, недостаточно для изменения тренда в рубле, однако это может сдержать инвестиционные продажи в валюте. При этом повышенный объем предложения иностранной валюты из-за роста цен на нефть, а также сохраняющийся слабый спрос со стороны импортеров и населения, создают предпосылки для удержания парой юань/рубль в ближайшие сессии позиций в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб. за юань", - пишет эксперт в комментарии. Также Зварич отмечает, что ближе к концу текущего месяца вырастут риски краткосрочного ухода китайской валюты на более низкие уровни на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
08 мая 2026 года 19:57
Рынок акций в начале мая продолжил снижение вместе с нефтью, индекс МосБиржи обновил минимум с ноября
Рынок акций РФ в первую неделю мая продолжил снижение из-за сокращения позиций игроками в условиях неопределенности с переговорами по украинскому урегулированию, снижения мировых цен на нефть (фьючерс на Brent откатился к $101 за баррель) на ожиданиях мирного соглашения между США и Ираном, сдерживающим фактором выступили выросшие промышленные и драгметаллы, а также данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ. Индекс МосБиржи на неделе падал ниже 2600 пунктов, обновив минимум с ноября 2025 года. читать дальше
.08 мая 2026 года 19:41
Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2600п по индексу МосБиржи на фоне геополитической напряженности
Москва. 8 мая. Российский рынок акций в пятницу продолжил снижение под давлением сохраняющейся геополитической напряженности, что способствовало сокращению позиций игроками перед длительными выходными; фактором поддержки выступала подросшая нефть (июльский фьючерс на Brent превысил $101,5 за баррель) на фоне нестабильности на Ближнем Востоке в ожидании мирного соглашения США и Ирана. Индекс МосБиржи опустился ниже рубежа поддержки 2600 пунктов. читать дальше
.08 мая 2026 года 19:20
Рубль в пятницу укрепился в паре с юанем на фоне подрастающей нефти и перед длительными праздничными выходными
Москва. 8 мая. Китайский юань понизился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос на фоне позитивной динамики цен на нефть и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9245 руб., что на 2,55 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.08 мая 2026 года 18:48
Российский фондовый рынок попытается подняться к верхней границе диапазона 2600-2700 пунктов по индексу Мосбиржи на следующей неделе, прогнозируют аналитики банка ПСБ. Российский фондовый рынок продолжил тенденцию к снижению при сохранении низкой активности инвесторов, констатируют... читать дальше
.08 мая 2026 года 18:01
"Велес Капитал" рекомендует покупать бумаги "РусАла" с прогнозной стоимостью на уровне 51,4 рубля за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика инвестиционной компании Василия Данилова. Эксперт обращает внимание, что с начала 2026 года цена бумаг эмитента значительно обогнала ключевые... читать дальше
.08 мая 2026 года 17:21
Оценка акций ПАО "Полюс" остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Общее собрание акционеров золотодобытчика утвердило финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 руб. на акцию, текущая дивидендная доходность этой выплаты составляет 2,6%,... читать дальше
.08 мая 2026 года 16:41
ссийский фондовый рынок на следующей неделе может сохранить склонность к снижению и продолжить обновление локальных минимумов с перспективой стабилизации индекса Мосбиржи ниже 2600 пунктов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Российский рынок... читать дальше
.08 мая 2026 года 16:09
Котировки акций CoreWeave могут продолжить снижение в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". Цена бумаг эмитента снизилась на премаркете на результатах за 1К26, отмечают эксперты. Выручка в январе-марте подскочила на 112%, до $2,08 млрд при консенсус-прогнозе в $1,97... читать дальше
.08 мая 2026 года 15:28
Рубль днем отыграл утренние потери и укрепляется в паре с юанем на фоне подрастающей нефти и перед длительными праздничными выходными
Москва. 8 мая. Китайский юань растерял повышение первой половины торгов и перешел к небольшому снижению на Московской бирже в ходе дневной сессии в пятницу. Рубль развернулся вверх на фоне подрастающей нефти и перед длительными праздничными выходными. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,915 руб., что на 3,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.08 мая 2026 года 15:25
Инвесторам стоит обратить внимание на новые корпоративные облигации АО "Полипласта" серии П02-БО-16, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анна Гулордава. Эмитент 20 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии П02-БО-16 объемом 2 млрд... читать дальше
.08 мая 2026 года 14:37
Вероятность паузы в процессе снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам июньского заседания составляет более 50%, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин. Резюме апрельского обсуждения ключевой ставки позволяет предположить, что Банк России находится на этапе... читать дальше
.08 мая 2026 года 13:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Western Digital до $232 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал снижения 50% от текущего уровня), сохранив при этом "негативную" оценку, сообщается в материале аналитиков Андрея Саенко и Богдана Клещева. Эксперты... читать дальше
.08 мая 2026 года 13:04
"КИТ Финанс Брокер" рекомендует "держать" акции "Газпрома" с прогнозной стоимостью на уровне 138 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. Эмитент завершил 2025 год с формально устойчивым финансовым результатом, констатируют эксперты: чистая прибыль по МСФО... читать дальше
.08 мая 2026 года 12:19
Снижение ключевой ставки Банка России по итогам заседания в июне 2026 года может составить 25 базисных пунктов (б.п.), считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. "Ожидаем, что снижение ставки во 2К26 продолжится, но при выборе шага совет директоров ЦБ РФ будет... читать дальше
.08 мая 2026 года 11:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Uber Technologies с прогнозной стоимостью $111,05 за штуку (что предполагает потенциал роста 40,3% от текущего уровня) на фоне отчетности эмитента за 1К26, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Котировки бумаг с пиков 2025 года снизились... читать дальше
