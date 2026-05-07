Рынок акций РФ в четверг просел к 2615п по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и укрепления рубля

Москва. 7 мая. Российский рынок акций в четверг снизился под давлением дешевеющей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел к $99 за баррель) на ожиданиях соглашения о мире между США и Ираном, а также из-за неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному урегулированию украинского конфликта; сдерживающим фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2615,33 пункта (-0,7%) - минимум на закрытие сессии с 18 ноября 2025 года, индекс РТС - 1104,09 пункта (+0,2%). Лидерами снижения выступили акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 мая, составил 74,6209 руб. (-60,37 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,3% "префы"), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,5%, до 2162,8 рубля), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,5%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,2% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%).

Акционеры "Полюса" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 56,8 рубля на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 мая. В общей сложности, по подсчетам, "Полюс" направит на выплаты около 54 млрд рублей. Дивиденды, поясняет компания, рассчитаны как 30% EBITDA за IV квартал 2025 года (без учета квазиказначейских бумаг), что соответствует дивполитике. Ранее "Полюс" выплатил за первое полугодие 2025 года 70,85 рубля на акцию, за III квартал - еще 36 рублей на акцию.

Правительство РФ приняло решение о продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (MOEX: UGLD) (ЮГК) (+1,1%) и других активов, входящих в группу ЮГК, которые ранее были обращены в собственность РФ по решению суда, сообщила пресс-служба Росимущества. Аукцион по продаже планируется объявить 8 мая, сбор заявок продлится 5 рабочих дней, до 15 мая, говорится в сообщении ведомства. Итоги аукциона будут подведены 18 мая. Росимущество напоминает, что совокупная рыночная стоимость всех активов была оценена в 162,02 млрд руб., в том числе доля в ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" в размере 67,2% - в 140,437 млрд руб.

Также подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, потребительские цены в РФ с 28 апреля по 4 мая снизились на 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля, 0,19% с 31 марта по 6 апреля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (тогда с 26 августа по 1 сентября цены уменьшились на 0,08%).

Из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

Пространство для снижения ключевой ставки есть, но нужно учитывать возросшую неопределенность и проинфляционные риски, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам апрельского заседания совета директоров ЦБ РФ. "Большинство участников согласились, что есть пространство для снижения ключевой ставки. Сохранение ставки на текущем уровне может создать риски избыточного охлаждения экономики и последующего существенного отклонения инфляции вниз от цели", - отмечается в документе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности в преддверии 9 мая на фоне террористических угроз со стороны Киева. По его словам, реакции со стороны России на заявление Владимира Зеленского о перемирии с 6 мая не было, при этом он напомнил, что РФ объявила о перемирии на период 8 и 9 мая.

В очередном раунде трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по Украине в настоящее время нет смысла, так как для дальнейшего прогресса Киев должен вывести свои войска из Донбасса, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме в среду, что у Вашингтона состоялись успешные переговоры с Ираном, в ближайшее время будет возможно достичь соглашения. По словам Трампа, "мы посмотрим, придем ли мы к этому". "Если мы к этому придем, у них не может быть ядерного оружия", - подчеркнул Трамп. "Если мы этого не сделаем, нам придется пойти на гораздо более серьезный шаг", - добавил президент США.

В интервью PBS Трамп допустил в среду, что Вашингтон может заключить соглашение с Тегераном до его визита в Китай, который запланирован на 14-15 мая.

Как сообщило агентство Bloomberg, представленный Вашингтоном меморандум о взаимопонимании с Тегераном касается поэтапного открытия Ормузского пролива и снятия американской блокады портов Ирана, а переговоры по иранской ядерной программе предполагается вести позже.

"Вашингтон представил одностраничный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. Подробные переговоры по иранской ядерной программе состоятся позже", - сообщило агентство со ссылкой на источник, который одновременно подчеркнул, что "пока ничего не согласовано".

При этом агентство также отмечает, что иранские государственные СМИ "дали понять, что некоторые положения предложения США остаются нереалистичными для иранского руководства". По данным источника, ожидается, что Иран передаст свой ответ на предложение США через пакистанских посредников в течение двух дней.

Портал Axios со ссылкой на американских чиновников также сообщил в среду, что в Вашингтоне ожидают ответа Тегерана в ближайшие 24-48 часов. "Мы не так уж далеки от цели, но соглашения пока нет", - приводит Axios пояснение одного из этих чиновников.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, характер торгов на рынке акций принципиально не изменился - сохранялась вялотекущая разнонаправленная динамика индекса МосБиржи над уровнем 2600 пунктов. Амплитуда колебаний снижается, как и обороты, с приближением длинных выходных, а риски провокаций в праздники на фоне резких заявлений украинских представителей усиливают осторожность инвесторов.

Нефть Brent опустилась ниже $100 за баррель в свете надежд рынка на мирный исход конфликта на Ближнем Востоке. Рубль оставался сильным, что дополнительно давило на акции экспортеров. Из позитивного - вышедшие накануне данные Росстата по инфляции, отметил эксперт.

В конце недели выйдет отчет по американскому рынку труда за апрель. На российском рынке компания "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) проведет ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 год. Дивидендные выплаты за прошлый год также обсудит совет директоров "ЦИАН" (MOEX: CIAN). Если не поступит важных новостей с геополитического фронта или не будет сильных движений сырьевых и валютных котировок, динамика торгов в пятницу может быть невыразительной. Прогноз по индексу МосБиржи - колебания в коридоре 2575-2655 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, сообщения о наличии договоренностей по поводу разблокировки Ормузского пролива между Ираном и США привели к нисходящей коррекции нефти, но в любом случае цены все еще сильно выше, чем прогнозировалось в начале года.

Деэскалация и снижение опасений по поводу разгона инфляции создают позитив для золота, что положительно сказывается на бумагах золотодобывающих компаний. Минфин РФ накануне сообщил о возобновлении операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, при этом объемы покупки оказались ниже ожиданий, что способствовало укреплению рубля в моменте и заставляет пересмотреть прогнозы по ослаблению рубля. Все еще крепкий рубль не способствует улучшению сантимента на рынке акций, считает эксперт.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global (FFG) Наталья Мильчакова также констатирует, что рынок акций в четверг снизился на фоне падения цен на нефть и противоречивой геополитики, причем укрепление рубля оказало давление на индекс МосБиржи.

Мировые фондовые и сырьевые рынки ждут новостей о переговорах США и Ирана. Предполагается, что Иран сегодня может дать официальный ответ на приглашение США вернуться к переговорам об окончании конфликта и возможной ядерной сделке в Пакистане уже на следующей неделе. Пока Иран не предоставил свой ответ, но иранские СМИ уже сообщают, что ожидания США и Запада относительно скорого возобновления судоходства через Ормузский пролив сильно завышены.

Цена Brent в контексте этих новостей упала ниже $100 за баррель, так как нефтяной рынок, видимо, все-таки надеется на деэскалацию. Тем не менее, потенциал роста у нефтяных котировок также остается. В ближайшие дни цена Brent может колебаться в рамках $98-105 за баррель, считает аналитик.

Банк России опубликовал резюме обсуждения решения по ключевой ставке на заседании совета директоров 24 апреля. "Фондовый рынок был явно напуган опубликованными заявлениями о том, что в совете директоров регулятора рассматривают пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки как ограниченное, но, тем не менее, еще сохраняющееся", - полагает Мильчакова.

В пятницу индекс МосБиржи, как ожидается, будет опять двигаться в коридоре 2600-2700 пунктов, заключила представитель FFG.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после длинных выходных подскочил на 5,6%, австралийский индекс ASX вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 1-2%), консолидируются Штаты (индексы акций к 19:00 МСК изменились на 0,1-0,2%).

Производительность труда в США в первом квартале увеличилась на 0,8% в пересчете на годовые темпы, стоимость рабочей силы - на 2,3%, согласно предварительным данным министерства труда. Аналитики в среднем прогнозировали роста первого показателя на 1,4%, второго - на 2,6%, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке в четверг цены продолжают снижение на сообщениях о прогрессе в мирных переговорах США с Ираном и ожиданиях возобновления прохода судов через Ормузский пролив.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в четверг составила $99,18 за баррель (-2,1% и -7,8% в среду), июньская цена фьючерса на WTI - $93,4 за баррель (-1,8% и -7% накануне).

СМИ сообщают, что стороны близки к заключению временного соглашения, которое позволит остановить вооруженный конфликт и перейти к постепенному возобновлению движения судов через Ормузский пролив.

Вашингтон уже передал Ирану одностраничный протокол о намерениях, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Ожидается, что Иран даст ответ на этот документ в ближайшие дни.

Саудовский телеканал Al Arabiya сообщил, что стороны достигли понимания в вопросе постепенного снятия как американской, так и иранской блокады Ормузского пролива. Тем временем израильский Channel 12 сообщил, что Иран согласился передать 60% своих запасов обогащенного урана третьей стране.

Возможная сделка между Ираном и Соединенными Штатами, которая позволит разблокировать Ормузский пролив, не приблизит рынок к моментальному росту предложения нефти: на восстановление мирового рынка потребуется около двух месяцев, полагают аналитики Rystad Energy.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (-12,1%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-10,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-9,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-7,5%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-5,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-4,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-4,1%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-3,5%).

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (-0,8%, до 618,4 рубля) в первом квартале 2026 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 6,9 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 696 млн рублей, говорится в отчетности компании. Выручка подскочила в 2,7 раза - до 3,75 млрд рублей, себестоимость продаж увеличилась на 19,4%, до 1 млрд рублей. Валовая прибыль достигла 2,75 млрд рублей (рост в 5,1 раза).

Выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+28,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+6,6%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+5,3%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+5,2%), "Европлана" (MOEX: LEAS) (+5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 30,675 млрд рублей (из них 2,8 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 2,63 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,49 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).