Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ЦБ: экономика РФ вышла из перегрева в 1-м квартале
Снижение ВВП РФ в 1-м квартале 2026 года оценивается на уровне 0,5% в годовом выражении, экономика РФ полностью вышла из состояния перегрева в 1-м квартале или очень близка к этому, говорится в комментарии Банка России к своему среднесрочному...
 
Механизм досудебного решения споров могут ввести в сфере ЖКХ
Глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил обращение к вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину с предложением ввести механизм досудебного решения споров в сфере ЖКХ. Как пояснил Нилов "Российской...
 
Почти 20% банков в РФ стали убыточными
С начала года число убыточных банков в России увеличилось почти в 1,8 раза - если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60, следует из данных ЦБ. Это 19,7% участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях,...
 
07 мая 2026 года 19:15

Рубль в четверг слегка опустился в паре с юанем на фоне негативной динамики нефти

Москва. 7 мая. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль слегка ослаб на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,95 руб., что на 0,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 8 мая на 60,37 копейки, до 74,6209 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,03 копейки, до 87,8897 руб./EUR1.

"Российский валютный рынок пребывает в сонном состоянии: к основным валютам рубль демонстрирует незначительные изменения. Наблюдавшаяся в среду небольшая волна укрепления в четверг сменилась откатом. Так, если в среду в первой половине дня рубль получил импульс к ослаблению от более низких нефтяных котировок, то заявленный Минфином объем покупок валюты в мае, который оказался ниже рыночных ожиданий, быстро вернул рубль в чувство. В четверг же участники рынка могли обратить внимание на по-прежнему высокие процентные ставки. Хотя ставки на денежном рынке по рублям опустились до 14%, достигнув минимума со второй декады октября 2023 года, они по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне, учитывая, что ставки по юаням на денежном рынке сейчас находятся на уровне 0,14%. В конечном счете валютные курсы вернулись примерно туда, где они находились в конце прошлой недели, а с учетом разнонаправленного действия факторов, когда, к примеру, падение нефтяных котировок выступает против рубля, а высокие процентные ставки, наоборот, оказывают ему поддержку, подобная динамика может сохраняться на рынке еще некоторое время. Таким образом, валютные курсы, вероятно, пока останутся в диапазонах 10,9-11,1 руб. за китайский юань, 74-76 руб. за доллар США и 87-89 руб. за евро", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Нефть теряет около 2% в четверг за счет надежд на прогресс в мирных переговорах США с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $99,25 за баррель, что на 2% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,6%, до $93,55 за баррель.

СМИ сообщают, что стороны близки к заключению временного соглашения, которое позволит остановить вооруженный конфликт и перейти к постепенному возобновлению движения судов через Ормузский пролив.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 7 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду опустилась на 12 базисных пунктов - до 14,07% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца снизились в четверг на 2 базисных пункта, до 14,61% и 15,16% годовых соответственно, версия на 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт и составила 16,05% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 мая 2026 года 19:29
Рынок акций РФ в четверг просел к 2615п по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и укрепления рубля
Москва. 7 мая. Российский рынок акций в четверг снизился под давлением дешевеющей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел к $99 за баррель) на ожиданиях соглашения о мире между США и Ираном, а также из-за неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному урегулированию украинского конфликта; сдерживающим фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ.    читать дальше
07 мая 2026 года 18:57
Позитив для цены акций CVS Health пока сохранится - инвестбанк "Синара"
Позитивный фон для котировок акций CVS Health в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Эмитент отчитался за 1К26. Результаты превзошли прогнозы и по выручке ($100,4 млрд против $95 млрд), и по скорректированной прибыли на акцию ($2,57 против...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:23
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 8,7%, стоп-лосс: 497 руб./487руб., говорится в комментарии аналитика Людмилы...    читать дальше
07 мая 2026 года 17:57
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power с прогнозной стоимостью на уровне 35,2 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 29,4%, говорится в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Эмитент представил сильные финансовые результаты за 1К26,...    читать дальше
07 мая 2026 года 17:13
Freedom Finance Global возобновил анализ Marathon Petroleum с рейтингом "продавать" для ее акций
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение акций Marathon Petroleum Corp., сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $217 за штуку, рекомендация дается "продавать". Американская нефтеперерабатывающая...    читать дальше
07 мая 2026 года 16:31
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cummins
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cummins Inc. по итогам отчетности за 1К26 с прогнозной стоимостью на уровне $507,64 за штуку, что предполагает потенциал снижения 24,8%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Котировки бумаг эмитента с конца марта уже выросли на 32% за...    читать дальше
07 мая 2026 года 15:55
Курс рубля может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне - "БКС МИ"
Курс валютной пары доллар/рубль может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне текущего года, говорится в материале экономиста "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. Минфин возвращается на валютный рынок после двухмесячного перерыва с покупками валюты в объеме 110,3 млрд руб. с 8 мая по...    читать дальше
07 мая 2026 года 15:21
Рубль днем слабо опускается в паре с юанем на фоне возобновившей падение нефти
Москва. 7 мая. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль перешел к небольшому понижению на фоне возобновившей падение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9605 руб., что на 1,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
07 мая 2026 года 15:20
ПСБ сохраняет прогноз цен платины и палладия на уровнях $2625 и $1800/унц. в 2026г
Банк ПСБ сохраняет прогноз котировок платины и палладия на уровнях $2625 и $1800 за тройскую унцию соответственно в текущем году, говорится в материале аналитика Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовала перегретость рынка, а...    читать дальше
07 мая 2026 года 14:43
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций AMD до $460
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $460 за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил сильный отчет за первый квартал 2026 финансового...    читать дальше
07 мая 2026 года 14:07
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МГКЛ
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с прогнозной стоимостью на уровне 4 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за 2025 год. Итоги года выглядят сильными, констатируют...    читать дальше
07 мая 2026 года 13:24
"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс рубля в июне на уровне 80 руб./$1
"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс валютной пары доллар/рубль в июне 2026 года на уровне 80 руб./$1, сообщается в материале стратега Дмитрия Макарова. Минфин заявил, что в мае объем покупок валюты по бюджетному правилу с учетом объема отложенных операций за март-апрель составит 110 млрд...    читать дальше
07 мая 2026 года 12:45
ПСБ сохраняет прогноз роста цены золота до $5400-5600/унц. на горизонте до конца 2026г
Банк ПСБ сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, сообщается в материале аналитика Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовали перегретость рынка, а...    читать дальше
07 мая 2026 года 12:16
Курс рубля останется вблизи 74-75 руб./$1 в ближайший месяц - Альфа-банк
Курс рубля к доллару США останется вблизи уровней в 74-75 руб./$1 в ближайший месяц, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. "Минфин в период с 8 мая по 4 июня 2026 года направит на покупку валюты 110,3 млрд руб., что ниже как ожидаемых нами 250 млрд руб.,...    читать дальше
07 мая 2026 года 11:45
Цена серебра среднесрочно может подняться к $100-110/унц. - ПСБ
тировки серебра могут подняться в район $100-110 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовали перегретость рынка, а также сохранение...    читать дальше
