Рубль в четверг слегка опустился в паре с юанем на фоне негативной динамики нефти

Москва. 7 мая. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль слегка ослаб на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,95 руб., что на 0,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 8 мая на 60,37 копейки, до 74,6209 руб./$1, и уменьшил курс евро на 17,03 копейки, до 87,8897 руб./EUR1.

"Российский валютный рынок пребывает в сонном состоянии: к основным валютам рубль демонстрирует незначительные изменения. Наблюдавшаяся в среду небольшая волна укрепления в четверг сменилась откатом. Так, если в среду в первой половине дня рубль получил импульс к ослаблению от более низких нефтяных котировок, то заявленный Минфином объем покупок валюты в мае, который оказался ниже рыночных ожиданий, быстро вернул рубль в чувство. В четверг же участники рынка могли обратить внимание на по-прежнему высокие процентные ставки. Хотя ставки на денежном рынке по рублям опустились до 14%, достигнув минимума со второй декады октября 2023 года, они по-прежнему остаются на достаточно высоком уровне, учитывая, что ставки по юаням на денежном рынке сейчас находятся на уровне 0,14%. В конечном счете валютные курсы вернулись примерно туда, где они находились в конце прошлой недели, а с учетом разнонаправленного действия факторов, когда, к примеру, падение нефтяных котировок выступает против рубля, а высокие процентные ставки, наоборот, оказывают ему поддержку, подобная динамика может сохраняться на рынке еще некоторое время. Таким образом, валютные курсы, вероятно, пока останутся в диапазонах 10,9-11,1 руб. за китайский юань, 74-76 руб. за доллар США и 87-89 руб. за евро", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "Цифра брокер" Александр Дудников.

Нефть теряет около 2% в четверг за счет надежд на прогресс в мирных переговорах США с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $99,25 за баррель, что на 2% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,6%, до $93,55 за баррель.

СМИ сообщают, что стороны близки к заключению временного соглашения, которое позволит остановить вооруженный конфликт и перейти к постепенному возобновлению движения судов через Ормузский пролив.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 7 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду опустилась на 12 базисных пунктов - до 14,07% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца снизились в четверг на 2 базисных пункта, до 14,61% и 15,16% годовых соответственно, версия на 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт и составила 16,05% годовых.