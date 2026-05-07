Позитив для цены акций CVS Health пока сохранится - инвестбанк "Синара"

Позитивный фон для котировок акций CVS Health в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара"

Эмитент отчитался за 1К26. Результаты превзошли прогнозы и по выручке ($100,4 млрд против $95 млрд), и по скорректированной прибыли на акцию ($2,57 против $2,18).

Кроме того, отмечают эксперты инвестбанка, коэффициент медицинских льгот, замеряющий процент страховых взносов на медицинские услуги через страховой сегмент Aetna, снизился до 84,6%, что свидетельствует о лучшей прибыльности, если сравнить с показателем, зафиксированным в прошлом году (87,3%), или с ожиданиями аналитиков (86,6%).

На волне успехов первого квартала компания повысила целевой показатель скорректированной прибыли на весь год с $7-7,2 до $7,3-$7,5 на акцию при консенсус-прогнозе в $7,16.

"Мы предполагаем, что позитивный для бумаги фон, созданный этими новостями, в ближайшее время сохранится", - пишут эксперты.

