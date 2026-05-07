Курс рубля может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне - "БКС МИ"

Курс валютной пары доллар/рубль может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне текущего года, говорится в материале экономиста "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова.

Минфин возвращается на валютный рынок после двухмесячного перерыва с покупками валюты в объеме 110,3 млрд руб. с 8 мая по 4 июня - втрое ниже оценок консенсуса, отмечает эксперт.

Пока факторы на май уравновешивают друг друга, удерживая курс на уровне 75 руб./$1 (плюс-минус один рубль), указывает он.

В июне объем покупок, вероятно, составит 200-300 млрд руб. а курс сместится в диапазон 78-80 руб./$1, прогнозирует Федоров.

"В июле же волатильность курса может усилиться, в целом во II полугодии прогнозируем 80-85 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании.

Важные переменные, указывает Федоров - развитие ближневосточного кризиса и цены на ключевые экспортные товары.

