Рубль днем слабо опускается в паре с юанем на фоне возобновившей падение нефти

Москва. 7 мая. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль перешел к небольшому понижению на фоне возобновившей падение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9605 руб., что на 1,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,82 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, повысился на 38 копеек, до 88,01 руб./EUR1.

Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань по-прежнему остается актуальным, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Поводом для укрепления рубля в среду стало объявление параметров операций Минфином в рамках бюджетного правила: с 8 мая ведомство возобновит покупки иностранной валюты/золота, объем которых составит 5,8 млрд рублей в день, что оказалось заметно ниже ожиданий, отмечает эксперт.

Таким образом, констатирует он, с учетом балансирующих операций Банка России, регулятор перейдет от продаж валюты на рынке к покупкам в размере 1,18 млрд руб. в день.

"Это в целом неплохо, однако, учитывая взлетевшие цены на нефть и по-прежнему слабый спрос на валюту со стороны импорта, вряд ли достаточно для смены тренда в рубле. И скорее позволяет рассчитывать на стабилизацию ситуации на валютном рынке: полагаем, что диапазон 10,8-11,3 руб. за юань сохранит свою актуальность в конце недели", - пишет Локтюхов.

Курс рубля к доллару США останется вблизи 74-75 руб./$1 в ближайший месяц, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

"Минфин в период с 8 мая по 4 июня 2026 года направит на покупку валюты 110,3 млрд руб., что ниже как ожидаемых нами 250 млрд руб., так и ожиданий рынка на уровне 200-350 млрд руб. Это стало позитивной новостью для рубля - на таком фоне российская валюта укрепилась, но все еще остается на уровнях около 75 руб./$1. Мы считаем, что в ближайший месяц рубль останется вблизи текущих уровней, на значениях 74-75 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс валютной пары доллар/рубль в июне 2026 года на уровне 80 руб./$1, сообщается в материале стратега Дмитрия Макарова.

Минфин заявил, что в мае объем покупок валюты по бюджетному правилу с учетом объема отложенных операций за март-апрель составит 110 млрд руб., что на 240 млрд руб. меньше, чем предполагал рыночный консенсус.

В результате итоговые покупки валюты ЦБ на рынке с учетом зеркалирования трат ФНБ будут незначительными - 20 млрд руб. в мае, отмечает эксперт. Это, вероятно, указывает Макаров, связано с разовыми факторами - меньший объем НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) и большие выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям по демпферу и обратному акцизу.

Для валютного рынка это означает более мягкое влияние на курс, отмечает аналитик "СберИнвестиций": объявленные объемы выглядят умеренными и сами по себе не формируют драйвер для резкого ослабления рубля.

Российская валюта в текущий момент отыгрывает тот факт, что риски агрессивных интервенций не реализовались, а дальнейшая динамика по-прежнему будет определяться в первую очередь экспортно-импортными потоками и ставками.

"Предполагая, что в мае, как и в апреле, средняя цена российской нефти составит $95 за баррель, мы по-прежнему ждем существенного роста покупок валюты по бюджетному правилу в июне - до 330 млрд руб., а итоговых покупок ЦБ - до 230 млрд руб., - пишет Макаров в обзоре. - При таких операциях справедливый курс рубля в июне, вероятно, будет ближе к 80 руб./$1. Особенно если в ближайшие недели конфликт на Ближнем Востоке начнет двигаться к завершению, а цены на сырье в мире перестанут расти".

Снижение потребительских цен в РФ с 28 апреля по 4 мая составило 0,02% после роста на 0,05% с 21 по 27 апреля, сообщил в среду вечером Росстат. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (с 26 августа по 1 сентября цены уменьшились на 0,08%).

С начала месяца снижение цен к 4 мая составило 0,01%, с начала года к 4 мая цены выросли на 3,19% (инфляция впервые в 2026 году ушла ниже траектории 2025 года - с начала 2025 года по 4 мая 2025 года цены выросли на 3,22%).

Исходя из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,6% с 5,72% на 27 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

Нефть продолжает дешеветь днем в четверг на признаках прогресса в мирных переговорах США с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снизилась на 3,14%, до $98,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,38%, до $91,86 за баррель.

Накануне Brent упала на 7,8%, WTI - на 7% на сообщениях СМИ о том, что американские переговорщики считают, что приближаются к согласованию с Ираном документа, который позволит перейти к постепенному возобновлению движения судов через Ормузский пролив и положит конец вооруженному конфликту.