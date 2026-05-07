Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ЦБ: экономика РФ вышла из перегрева в 1-м квартале
Снижение ВВП РФ в 1-м квартале 2026 года оценивается на уровне 0,5% в годовом выражении, экономика РФ полностью вышла из состояния перегрева в 1-м квартале или очень близка к этому, говорится в комментарии Банка России к своему среднесрочному...
 
Механизм досудебного решения споров могут ввести в сфере ЖКХ
Глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил обращение к вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину с предложением ввести механизм досудебного решения споров в сфере ЖКХ. Как пояснил Нилов "Российской...
 
Почти 20% банков в РФ стали убыточными
С начала года число убыточных банков в России увеличилось почти в 1,8 раза - если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60, следует из данных ЦБ. Это 19,7% участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях,...
 
07 мая 2026 года 15:21

Рубль днем слабо опускается в паре с юанем на фоне возобновившей падение нефти

Москва. 7 мая. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль перешел к небольшому понижению на фоне возобновившей падение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9605 руб., что на 1,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,82 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, повысился на 38 копеек, до 88,01 руб./EUR1.

Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань по-прежнему остается актуальным, говорится в материале начальника отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгения Локтюхова.

Поводом для укрепления рубля в среду стало объявление параметров операций Минфином в рамках бюджетного правила: с 8 мая ведомство возобновит покупки иностранной валюты/золота, объем которых составит 5,8 млрд рублей в день, что оказалось заметно ниже ожиданий, отмечает эксперт.

Таким образом, констатирует он, с учетом балансирующих операций Банка России, регулятор перейдет от продаж валюты на рынке к покупкам в размере 1,18 млрд руб. в день.

"Это в целом неплохо, однако, учитывая взлетевшие цены на нефть и по-прежнему слабый спрос на валюту со стороны импорта, вряд ли достаточно для смены тренда в рубле. И скорее позволяет рассчитывать на стабилизацию ситуации на валютном рынке: полагаем, что диапазон 10,8-11,3 руб. за юань сохранит свою актуальность в конце недели", - пишет Локтюхов.

Курс рубля к доллару США останется вблизи 74-75 руб./$1 в ближайший месяц, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

"Минфин в период с 8 мая по 4 июня 2026 года направит на покупку валюты 110,3 млрд руб., что ниже как ожидаемых нами 250 млрд руб., так и ожиданий рынка на уровне 200-350 млрд руб. Это стало позитивной новостью для рубля - на таком фоне российская валюта укрепилась, но все еще остается на уровнях около 75 руб./$1. Мы считаем, что в ближайший месяц рубль останется вблизи текущих уровней, на значениях 74-75 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс валютной пары доллар/рубль в июне 2026 года на уровне 80 руб./$1, сообщается в материале стратега Дмитрия Макарова.

Минфин заявил, что в мае объем покупок валюты по бюджетному правилу с учетом объема отложенных операций за март-апрель составит 110 млрд руб., что на 240 млрд руб. меньше, чем предполагал рыночный консенсус.

В результате итоговые покупки валюты ЦБ на рынке с учетом зеркалирования трат ФНБ будут незначительными - 20 млрд руб. в мае, отмечает эксперт. Это, вероятно, указывает Макаров, связано с разовыми факторами - меньший объем НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) и большие выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям по демпферу и обратному акцизу.

Для валютного рынка это означает более мягкое влияние на курс, отмечает аналитик "СберИнвестиций": объявленные объемы выглядят умеренными и сами по себе не формируют драйвер для резкого ослабления рубля.

Российская валюта в текущий момент отыгрывает тот факт, что риски агрессивных интервенций не реализовались, а дальнейшая динамика по-прежнему будет определяться в первую очередь экспортно-импортными потоками и ставками.

"Предполагая, что в мае, как и в апреле, средняя цена российской нефти составит $95 за баррель, мы по-прежнему ждем существенного роста покупок валюты по бюджетному правилу в июне - до 330 млрд руб., а итоговых покупок ЦБ - до 230 млрд руб., - пишет Макаров в обзоре. - При таких операциях справедливый курс рубля в июне, вероятно, будет ближе к 80 руб./$1. Особенно если в ближайшие недели конфликт на Ближнем Востоке начнет двигаться к завершению, а цены на сырье в мире перестанут расти".

Снижение потребительских цен в РФ с 28 апреля по 4 мая составило 0,02% после роста на 0,05% с 21 по 27 апреля, сообщил в среду вечером Росстат. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (с 26 августа по 1 сентября цены уменьшились на 0,08%).

С начала месяца снижение цен к 4 мая составило 0,01%, с начала года к 4 мая цены выросли на 3,19% (инфляция впервые в 2026 году ушла ниже траектории 2025 года - с начала 2025 года по 4 мая 2025 года цены выросли на 3,22%).

Исходя из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,6% с 5,72% на 27 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

Нефть продолжает дешеветь днем в четверг на признаках прогресса в мирных переговорах США с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск снизилась на 3,14%, до $98,08 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,38%, до $91,86 за баррель.

Накануне Brent упала на 7,8%, WTI - на 7% на сообщениях СМИ о том, что американские переговорщики считают, что приближаются к согласованию с Ираном документа, который позволит перейти к постепенному возобновлению движения судов через Ормузский пролив и положит конец вооруженному конфликту.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 мая 2026 года 19:29
Рынок акций РФ в четверг просел к 2615п по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и укрепления рубля
Москва. 7 мая. Российский рынок акций в четверг снизился под давлением дешевеющей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел к $99 за баррель) на ожиданиях соглашения о мире между США и Ираном, а также из-за неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному урегулированию украинского конфликта; сдерживающим фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ.    читать дальше
07 мая 2026 года 19:15
Рубль в четверг слегка опустился в паре с юанем на фоне негативной динамики нефти
Москва. 7 мая. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль слегка ослаб на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,95 руб., что на 0,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
07 мая 2026 года 18:57
Позитив для цены акций CVS Health пока сохранится - инвестбанк "Синара"
Позитивный фон для котировок акций CVS Health в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Эмитент отчитался за 1К26. Результаты превзошли прогнозы и по выручке ($100,4 млрд против $95 млрд), и по скорректированной прибыли на акцию ($2,57 против...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:23
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 8,7%, стоп-лосс: 497 руб./487руб., говорится в комментарии аналитика Людмилы...    читать дальше
07 мая 2026 года 17:57
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power с прогнозной стоимостью на уровне 35,2 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 29,4%, говорится в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Эмитент представил сильные финансовые результаты за 1К26,...    читать дальше
07 мая 2026 года 17:13
Freedom Finance Global возобновил анализ Marathon Petroleum с рейтингом "продавать" для ее акций
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение акций Marathon Petroleum Corp., сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $217 за штуку, рекомендация дается "продавать". Американская нефтеперерабатывающая...    читать дальше
07 мая 2026 года 16:31
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cummins
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cummins Inc. по итогам отчетности за 1К26 с прогнозной стоимостью на уровне $507,64 за штуку, что предполагает потенциал снижения 24,8%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Котировки бумаг эмитента с конца марта уже выросли на 32% за...    читать дальше
07 мая 2026 года 15:55
Курс рубля может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне - "БКС МИ"
Курс валютной пары доллар/рубль может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне текущего года, говорится в материале экономиста "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. Минфин возвращается на валютный рынок после двухмесячного перерыва с покупками валюты в объеме 110,3 млрд руб. с 8 мая по...    читать дальше
07 мая 2026 года 15:20
ПСБ сохраняет прогноз цен платины и палладия на уровнях $2625 и $1800/унц. в 2026г
Банк ПСБ сохраняет прогноз котировок платины и палладия на уровнях $2625 и $1800 за тройскую унцию соответственно в текущем году, говорится в материале аналитика Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовала перегретость рынка, а...    читать дальше
07 мая 2026 года 14:43
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций AMD до $460
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $460 за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил сильный отчет за первый квартал 2026 финансового...    читать дальше
07 мая 2026 года 14:07
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МГКЛ
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с прогнозной стоимостью на уровне 4 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за 2025 год. Итоги года выглядят сильными, констатируют...    читать дальше
07 мая 2026 года 13:24
"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс рубля в июне на уровне 80 руб./$1
"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс валютной пары доллар/рубль в июне 2026 года на уровне 80 руб./$1, сообщается в материале стратега Дмитрия Макарова. Минфин заявил, что в мае объем покупок валюты по бюджетному правилу с учетом объема отложенных операций за март-апрель составит 110 млрд...    читать дальше
07 мая 2026 года 12:45
ПСБ сохраняет прогноз роста цены золота до $5400-5600/унц. на горизонте до конца 2026г
Банк ПСБ сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, сообщается в материале аналитика Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовали перегретость рынка, а...    читать дальше
07 мая 2026 года 12:16
Курс рубля останется вблизи 74-75 руб./$1 в ближайший месяц - Альфа-банк
Курс рубля к доллару США останется вблизи уровней в 74-75 руб./$1 в ближайший месяц, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. "Минфин в период с 8 мая по 4 июня 2026 года направит на покупку валюты 110,3 млрд руб., что ниже как ожидаемых нами 250 млрд руб.,...    читать дальше
07 мая 2026 года 11:45
Цена серебра среднесрочно может подняться к $100-110/унц. - ПСБ
тировки серебра могут подняться в район $100-110 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовали перегретость рынка, а также сохранение...    читать дальше
