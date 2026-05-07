"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс рубля в июне на уровне 80 руб./$1

"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс валютной пары доллар/рубль в июне 2026 года на уровне 80 руб./$1, сообщается в материале стратега Дмитрия Макарова.

Минфин заявил, что в мае объем покупок валюты по бюджетному правилу с учетом объема отложенных операций за март-апрель составит 110 млрд руб.

Что на 240 млрд руб. меньше, чем предполагал рыночный консенсус. В результате итоговые покупки валюты ЦБ на рынке с учетом зеркалирования трат ФНБ будут незначительными - 20 млрд руб. в мае, отмечает эксперт.

Это, вероятно, указывает Макаров, связано с разовыми факторами - меньший объем НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья) и большие выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим компаниям по дэмпферу и обратному акцизу.

Для валютного рынка это означает более мягкое влияние на курс, отмечает аналитик "СберИнвестиций": объявленные объемы выглядят умеренными и сами по себе не формируют драйвер для резкого ослабления рубля.

Российская валюта в текущий момент отыгрывает тот факт, что риски агрессивных интервенций не реализовались, а дальнейшая динамика по-прежнему будет определяться в первую очередь экспортно-импортными потоками и ставками.

"Предполагая, что в мае, как и в апреле, средняя цена российской нефти составит $95 за баррель, мы по-прежнему ждем существенного роста покупок валюты по бюджетному правилу в июне - до 330 млрд руб., а итоговых покупок ЦБ - до 230 млрд руб., - пишет Макаров в обзоре. - При таких операциях справедливый курс рубля в июне, вероятно, будет ближе к 80 руб./$1. Особенно если в ближайшие недели конфликт на Ближнем Востоке начнет двигаться к завершению, а цены на сырье в мире перестанут расти".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.