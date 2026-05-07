ПСБ сохраняет прогноз роста цены золота до $5400-5600/унц. на горизонте до конца 2026г

Банк ПСБ сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, сообщается в материале аналитика Богдана Зварича.

Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовали перегретость рынка, а также сохранение напряженности на Ближнем Востоке, констатирует эксперт.

Дополнительное давление на золото оказывали продажи металла отдельными центробанками ближневосточного региона для наполнения бюджетов (компенсация выпадения нефтегазовых доходов) и поддержки валюты.

К тому же, отмечает Зварич, на цены драгметалла продолжает влиять сокращение инвестиционного спроса: объем золота в ETF опустился ниже 110 млн унций (минус 1,5 млн унций).

В краткосрочной перспективе новости с Ближнего Востока продолжат оставаться определяющим фактором для динамики рынка драгметаллов, указывает аналитик ПСБ. При этом золото, в случае роста напряженности в регионе, может уйти к локальным минимумам - в район $4000-4200 за тройскую унцию.

"В среднесрочной перспективе, на наш взгляд, у золота сохраняется потенциал для роста. Сохранение рисков по доллару и госдолгу США будут поддерживать курс драгметалла. Сохраняем нашу цель по нему на горизонте до конца года на уровне $5400-5600 за тройскую унцию", - пишет Зварич.

