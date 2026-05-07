07 мая 2026 года 12:45
ПСБ сохраняет прогноз роста цены золота до $5400-5600/унц. на горизонте до конца 2026г
Банк ПСБ сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, сообщается в материале аналитика Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовали перегретость рынка, а также сохранение напряженности на Ближнем Востоке, констатирует эксперт. Дополнительное давление на золото оказывали продажи металла отдельными центробанками ближневосточного региона для наполнения бюджетов (компенсация выпадения нефтегазовых доходов) и поддержки валюты. К тому же, отмечает Зварич, на цены драгметалла продолжает влиять сокращение инвестиционного спроса: объем золота в ETF опустился ниже 110 млн унций (минус 1,5 млн унций). В краткосрочной перспективе новости с Ближнего Востока продолжат оставаться определяющим фактором для динамики рынка драгметаллов, указывает аналитик ПСБ. При этом золото, в случае роста напряженности в регионе, может уйти к локальным минимумам - в район $4000-4200 за тройскую унцию. "В среднесрочной перспективе, на наш взгляд, у золота сохраняется потенциал для роста. Сохранение рисков по доллару и госдолгу США будут поддерживать курс драгметалла. Сохраняем нашу цель по нему на горизонте до конца года на уровне $5400-5600 за тройскую унцию", - пишет Зварич. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
