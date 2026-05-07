Рубль утром подрос в паре с юанем, немного скорректировался вверх после падения накануне

Москва. 7 мая. Китайский юань слегка опустился на Московской бирже при открытии торгов в четверг, рубль подрос в рамках коррекции после снижения по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9285 руб. (-1,7 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,64 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В среду курс юаня снизился, потеряв около 1% и вновь уйдя под отметку 11 руб. Поводом стало объявление параметров операций Минфином в рамках бюджетного правила: с 8 мая ведомство возобновит покупки иностранной валюты/золота, объем которых составит 5,8 млрд рублей в день, что оказалось заметно ниже ожиданий рынка и наших ожиданий. Таким образом, с учетом балансирующих операций Банка России регулятор перейдет от продаж валюты на рынке к покупкам в размере 1,18 млрд руб. в день. И это в целом неплохо, однако, учитывая взлетевшие цены на нефть и по-прежнему слабый спрос на валюту со стороны импорта, вряд ли достаточно для смены тренда в рубле. И скорее, позволяет рассчитывать на стабилизацию ситуации на валютном рынке: полагаем, что диапазон 10,8-11,3 руб. по курсу юаня сохранит свою актуальность в концовке недели", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Снижение потребительских цен в РФ с 28 апреля по 4 мая составило 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, сообщил в среду вечером Росстат. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (с 26 августа по 1 сентября цены тогда уменьшились на 0,08%).

С начала месяца снижение цен к 4 мая составило 0,01%, с начала года к 4 мая цены выросли на 3,19% (инфляция, считаемая с начала года, впервые в 2026 году ушла ниже траектории 2025 года - с начала 2025 года по 4 мая 2025 года цены выросли на 3,22%).

Исходя из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,60% с 5,72% на 27 апреля, если ее определять из среднесуточных данных за весь май 2025 года (такую методику использует Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

Цены на нефть возобновили снижение утром в четверг после резкого падения по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщениями о прогрессе в мирных переговорах США с Ираном. В среду нефть Brent упала на 7,83%, WTI подешевела на 7,03%.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 мск составляет $100,24 за баррель, что на 0,94% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,08%, до $94,05 за баррель.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании. Ожидается, что в этом документе будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Также накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками сокращения на 3,3 млн баррелей.

Кроме того, Минэнерго США сообщило, что экспорт нефтепродуктов на прошлой неделе обновил исторический максимум и достиг 8,2 млн баррелей в сутки.