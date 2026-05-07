Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ЦБ: экономика РФ вышла из перегрева в 1-м квартале
Снижение ВВП РФ в 1-м квартале 2026 года оценивается на уровне 0,5% в годовом выражении, экономика РФ полностью вышла из состояния перегрева в 1-м квартале или очень близка к этому, говорится в комментарии Банка России к своему среднесрочному...
 
Механизм досудебного решения споров могут ввести в сфере ЖКХ
Глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил обращение к вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину с предложением ввести механизм досудебного решения споров в сфере ЖКХ. Как пояснил Нилов "Российской...
 
Почти 20% банков в РФ стали убыточными
С начала года число убыточных банков в России увеличилось почти в 1,8 раза - если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60, следует из данных ЦБ. Это 19,7% участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях,...
 
07 мая 2026 года 09:55

Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти, отыгрывая данные о дефляции по итогам прошлой недели

Москва. 7 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти, отыгрывая опубликованные Росстатом накануне вечером данные о дефляции в России по итогам прошлой недели; при этом влияние внешних факторов на внутренний долговой рынок будет незначительным, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Снижение потребительских цен в РФ с 28 апреля по 4 мая составило 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, нулевого изменения (0,00%) с 7 по 13 апреля, роста на 0,19% с 31 марта по 6 апреля, сообщил в среду Росстат. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (с 26 августа по 1 сентября цены тогда уменьшились на 0,08%). Исходя из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики. Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

США пытаются принудить Иран к капитуляции, используя различные методы, включая морскую блокаду, экономическое давление и медийную кампанию, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в аудиообращении к нации в среду, сообщило агентство "Фарс". По словам Галибафа, в Тегеране по-прежнему считают высоким риск военного нападения на страну. "Но часть плана врага, которая затрагивает общество, направлена на ослабление Ирана изнутри", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме в среду, что у Вашингтона состоялись успешные переговоры с Ираном, и в ближайшее время возможно достижение соглашения. По словам Трампа, "мы посмотрим, придем ли мы к этому". "Если мы к этому придем, у них не может быть ядерного оружия", - подчеркнул Трамп. "Если мы этого не сделаем, нам придется пойти на гораздо более серьезный шаг", - добавил президент США. Он заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок. Он также допустил возможность того, что соглашение с Тегераном может быть заключено до его поездки в Китай в середине мая. Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая.

Как сообщило агентство Bloomberg, представленный Вашингтоном меморандум о взаимопонимании с Тегераном касается поэтапного открытия Ормузского пролива и снятия американской блокады портов Ирана, а переговоры по иранской ядерной программе предполагается вести позже. "Вашингтон представил одностраничный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. Подробные переговоры по иранской ядерной программе состоятся позже", - сообщает агентство со ссылкой на источник, который одновременно подчеркнул, что "пока ничего не согласовано". По данным источника, ожидается, что Иран передаст свой ответ на предложение США через пакистанских посредников в течение двух дней.

При этом агентство также отмечает, что иранские государственные СМИ "дали понять, что некоторые положения предложения США остаются нереалистичными для иранского руководства".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, а также позитивным корпоративным отчетам. Поддержку мировым рынкам оказало сообщение портала Axios о том, что США и Иран близки к заключению соглашения, которое позволит остановить войну.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в среду, что считает "крайне неопределенными" перспективы экономики США и денежно-кредитной политики в стране. При этом он считает более высоким риск ускорения инфляции в Штатах в условиях геополитической напряженности, чем риск ухудшения ситуации на рынке труда.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку котировкам оказывают растущие надежды на заключение мира между США и Ираном после сообщений СМИ о том, что страны близятся к подписанию меморандума о взаимопонимании, направленного на завершение конфликта. Этот документ может стать базой для открытия Ормузского пролива и дальнейших переговоров по ядерной проблеме, отмечает Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,3%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 6% и в ходе сессии обновило рекорд. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

В свою очередь мировые цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщениями о прогрессе в мирных переговорах США с Ираном. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $101,75 за баррель, что на 0,47% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на 7,83%, до $101,27 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,5%, до $95,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 7,03%, до $95,08 за баррель.

"На рынке складывается мнение, что вероятность открытия Ормузского пролива повысилась, вне зависимости от того, удастся ли заключить долгосрочное мирное соглашение с Ираном", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,083 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,983 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 мая снизился всего на 0,03% и составил 120,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1280,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,17%), "Почта России-001Р-10" (+0,14%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,4%), "Почта России БО-002P-01" (-0,2%) и "РЖД-001P-06R" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетнего флоатера серии 005P-07R на уровне 150 базисных пунктов (1,5% годовых). По займу будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Сбор заявок на выпуск объемом 87 млрд рублей прошел 5 мая за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 7 мая.

ООО "Иволга структурные продукты" 25 мая приобретет по оферте до 100% облигаций серии 002-01 по цене 99% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 18 по 22 мая. Размещение выпуска серии 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых.

ООО "Микро капитал Руссия" 3 июля приобретет по оферте до 500 тыс. облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала, или 76% эмиссии. Период предъявления бумаг к оферте - с 22 по 26 июня. Трехлетний выпуск объемом 656,4 млн рублей компания размещала с августа 2023 года по январь 2024 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 15,5% годовых до погашения.

ООО "Роял капитал" допустило технический дефолт по выплате 13-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 3,822 млн рублей. Причинами названы "отсутствие у эмитента денежных средств, которое вызвано задержкой поступления денежных средств от контрагентов", а также "ограничение по распоряжению денежными средствами в связи с наличием в картотеке банка на счетах эмитента инкассовых поручений налогового органа". Компания 4 мая уже допустила техдефолт по выплате 8-го купона 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 100 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 2,384 млн рублей. Выпуск серии БО-02 с call-опционом через два года компания разместила в мае 2025 года. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 31% годовых до погашения. Выпуск серии БО-03 размещен в сентябре 2025 года, ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 29% годовых до погашения. В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 550,37 млн рублей.


07 мая 2026 года 19:29
Рынок акций РФ в четверг просел к 2615п по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и укрепления рубля
Москва. 7 мая. Российский рынок акций в четверг снизился под давлением дешевеющей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел к $99 за баррель) на ожиданиях соглашения о мире между США и Ираном, а также из-за неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному урегулированию украинского конфликта; сдерживающим фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ.    читать дальше
07 мая 2026 года 19:15
Рубль в четверг слегка опустился в паре с юанем на фоне негативной динамики нефти
Москва. 7 мая. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль слегка ослаб на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,95 руб., что на 0,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
07 мая 2026 года 18:57
Позитив для цены акций CVS Health пока сохранится - инвестбанк "Синара"
Позитивный фон для котировок акций CVS Health в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Эмитент отчитался за 1К26. Результаты превзошли прогнозы и по выручке ($100,4 млрд против $95 млрд), и по скорректированной прибыли на акцию ($2,57 против...    читать дальше
07 мая 2026 года 18:23
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 8,7%, стоп-лосс: 497 руб./487руб., говорится в комментарии аналитика Людмилы...    читать дальше
07 мая 2026 года 17:57
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power с прогнозной стоимостью на уровне 35,2 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 29,4%, говорится в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Эмитент представил сильные финансовые результаты за 1К26,...    читать дальше
07 мая 2026 года 17:13
Freedom Finance Global возобновил анализ Marathon Petroleum с рейтингом "продавать" для ее акций
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение акций Marathon Petroleum Corp., сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $217 за штуку, рекомендация дается "продавать". Американская нефтеперерабатывающая...    читать дальше
07 мая 2026 года 16:31
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cummins
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cummins Inc. по итогам отчетности за 1К26 с прогнозной стоимостью на уровне $507,64 за штуку, что предполагает потенциал снижения 24,8%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Котировки бумаг эмитента с конца марта уже выросли на 32% за...    читать дальше
07 мая 2026 года 15:55
Курс рубля может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне - "БКС МИ"
Курс валютной пары доллар/рубль может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне текущего года, говорится в материале экономиста "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. Минфин возвращается на валютный рынок после двухмесячного перерыва с покупками валюты в объеме 110,3 млрд руб. с 8 мая по...    читать дальше
07 мая 2026 года 15:21
Рубль днем слабо опускается в паре с юанем на фоне возобновившей падение нефти
Москва. 7 мая. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль перешел к небольшому понижению на фоне возобновившей падение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9605 руб., что на 1,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
07 мая 2026 года 15:20
ПСБ сохраняет прогноз цен платины и палладия на уровнях $2625 и $1800/унц. в 2026г
Банк ПСБ сохраняет прогноз котировок платины и палладия на уровнях $2625 и $1800 за тройскую унцию соответственно в текущем году, говорится в материале аналитика Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовала перегретость рынка, а...    читать дальше
07 мая 2026 года 14:43
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций AMD до $460
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $460 за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил сильный отчет за первый квартал 2026 финансового...    читать дальше
07 мая 2026 года 14:07
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МГКЛ
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с прогнозной стоимостью на уровне 4 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за 2025 год. Итоги года выглядят сильными, констатируют...    читать дальше
07 мая 2026 года 13:24
"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс рубля в июне на уровне 80 руб./$1
"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс валютной пары доллар/рубль в июне 2026 года на уровне 80 руб./$1, сообщается в материале стратега Дмитрия Макарова. Минфин заявил, что в мае объем покупок валюты по бюджетному правилу с учетом объема отложенных операций за март-апрель составит 110 млрд...    читать дальше
07 мая 2026 года 12:45
ПСБ сохраняет прогноз роста цены золота до $5400-5600/унц. на горизонте до конца 2026г
Банк ПСБ сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, сообщается в материале аналитика Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовали перегретость рынка, а...    читать дальше
07 мая 2026 года 12:16
Курс рубля останется вблизи 74-75 руб./$1 в ближайший месяц - Альфа-банк
Курс рубля к доллару США останется вблизи уровней в 74-75 руб./$1 в ближайший месяц, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. "Минфин в период с 8 мая по 4 июня 2026 года направит на покупку валюты 110,3 млрд руб., что ниже как ожидаемых нами 250 млрд руб.,...    читать дальше
