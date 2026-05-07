Цены рублевых корпбондов в четверг могут слегка подрасти, отыгрывая данные о дефляции по итогам прошлой недели

Москва. 7 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут слегка подрасти, отыгрывая опубликованные Росстатом накануне вечером данные о дефляции в России по итогам прошлой недели; при этом влияние внешних факторов на внутренний долговой рынок будет незначительным, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Снижение потребительских цен в РФ с 28 апреля по 4 мая составило 0,02% после роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, нулевого изменения (0,00%) с 7 по 13 апреля, роста на 0,19% с 31 марта по 6 апреля, сообщил в среду Росстат. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с конца августа 2025 года (с 26 августа по 1 сентября цены тогда уменьшились на 0,08%). Исходя из данных за четыре дня мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 4 мая замедлилась до 5,56% с 5,62% на 27 апреля (и 5,86% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики. Точные данные по годовой инфляции на конец апреля Росстат опубликует 15 мая.

США пытаются принудить Иран к капитуляции, используя различные методы, включая морскую блокаду, экономическое давление и медийную кампанию, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в аудиообращении к нации в среду, сообщило агентство "Фарс". По словам Галибафа, в Тегеране по-прежнему считают высоким риск военного нападения на страну. "Но часть плана врага, которая затрагивает общество, направлена на ослабление Ирана изнутри", - подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме в среду, что у Вашингтона состоялись успешные переговоры с Ираном, и в ближайшее время возможно достижение соглашения. По словам Трампа, "мы посмотрим, придем ли мы к этому". "Если мы к этому придем, у них не может быть ядерного оружия", - подчеркнул Трамп. "Если мы этого не сделаем, нам придется пойти на гораздо более серьезный шаг", - добавил президент США. Он заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок. Он также допустил возможность того, что соглашение с Тегераном может быть заключено до его поездки в Китай в середине мая. Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая.

Как сообщило агентство Bloomberg, представленный Вашингтоном меморандум о взаимопонимании с Тегераном касается поэтапного открытия Ормузского пролива и снятия американской блокады портов Ирана, а переговоры по иранской ядерной программе предполагается вести позже. "Вашингтон представил одностраничный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий постепенное открытие Ормузского пролива и снятие американской блокады иранских портов. Подробные переговоры по иранской ядерной программе состоятся позже", - сообщает агентство со ссылкой на источник, который одновременно подчеркнул, что "пока ничего не согласовано". По данным источника, ожидается, что Иран передаст свой ответ на предложение США через пакистанских посредников в течение двух дней.

При этом агентство также отмечает, что иранские государственные СМИ "дали понять, что некоторые положения предложения США остаются нереалистичными для иранского руководства".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, а также позитивным корпоративным отчетам. Поддержку мировым рынкам оказало сообщение портала Axios о том, что США и Иран близки к заключению соглашения, которое позволит остановить войну.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в среду, что считает "крайне неопределенными" перспективы экономики США и денежно-кредитной политики в стране. При этом он считает более высоким риск ускорения инфляции в Штатах в условиях геополитической напряженности, чем риск ухудшения ситуации на рынке труда.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку котировкам оказывают растущие надежды на заключение мира между США и Ираном после сообщений СМИ о том, что страны близятся к подписанию меморандума о взаимопонимании, направленного на завершение конфликта. Этот документ может стать базой для открытия Ормузского пролива и дальнейших переговоров по ядерной проблеме, отмечает Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,3%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 6% и в ходе сессии обновило рекорд. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,5%. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

В свою очередь мировые цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщениями о прогрессе в мирных переговорах США с Ираном. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $101,75 за баррель, что на 0,47% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на 7,83%, до $101,27 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,5%, до $95,56 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на 7,03%, до $95,08 за баррель.

"На рынке складывается мнение, что вероятность открытия Ормузского пролива повысилась, вне зависимости от того, удастся ли заключить долгосрочное мирное соглашение с Ираном", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 17,083 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,983 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 мая снизился всего на 0,03% и составил 120,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 1280,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,17%), "Почта России-001Р-10" (+0,14%) и "Газпром Капитал БО-001Р-04" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "ГТЛК-001Р-08" (-0,4%), "Почта России БО-002P-01" (-0,2%) и "РЖД-001P-06R" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетнего флоатера серии 005P-07R на уровне 150 базисных пунктов (1,5% годовых). По займу будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Сбор заявок на выпуск объемом 87 млрд рублей прошел 5 мая за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 7 мая.

ООО "Иволга структурные продукты" 25 мая приобретет по оферте до 100% облигаций серии 002-01 по цене 99% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 18 по 22 мая. Размещение выпуска серии 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых.

ООО "Микро капитал Руссия" 3 июля приобретет по оферте до 500 тыс. облигаций 3-й серии по цене 100% от номинала, или 76% эмиссии. Период предъявления бумаг к оферте - с 22 по 26 июня. Трехлетний выпуск объемом 656,4 млн рублей компания размещала с августа 2023 года по январь 2024 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 15,5% годовых до погашения.

ООО "Роял капитал" допустило технический дефолт по выплате 13-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 3,822 млн рублей. Причинами названы "отсутствие у эмитента денежных средств, которое вызвано задержкой поступления денежных средств от контрагентов", а также "ограничение по распоряжению денежными средствами в связи с наличием в картотеке банка на счетах эмитента инкассовых поручений налогового органа". Компания 4 мая уже допустила техдефолт по выплате 8-го купона 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 100 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 2,384 млн рублей. Выпуск серии БО-02 с call-опционом через два года компания разместила в мае 2025 года. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 31% годовых до погашения. Выпуск серии БО-03 размещен в сентябре 2025 года, ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 29% годовых до погашения. В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций эмитента на 550,37 млн рублей.