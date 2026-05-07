Курс рубля останется вблизи 74-75 руб./$1 в ближайший месяц - Альфа-банк

Курс рубля к доллару США останется вблизи уровней в 74-75 руб./$1 в ближайший месяц, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

"Минфин в период с 8 мая по 4 июня 2026 года направит на покупку валюты 110,3 млрд руб., что ниже как ожидаемых нами 250 млрд руб., так и ожиданий рынка на уровне 200-350 млрд руб. Это стало позитивной новостью для рубля - на таком фоне российская валюта укрепилась, но все еще остается на уровнях около 75 руб./$1. Мы считаем, что в ближайший месяц рубль останется вблизи текущих уровней, на значениях 74-75 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

