Цена серебра среднесрочно может подняться к $100-110/унц. - ПСБ

Котировки серебра могут подняться в район $100-110 за тройскую унцию в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика банка ПСБ Богдана Зварича.

Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовали перегретость рынка, а также сохранение напряженности на Ближнем Востоке, отмечает эксперт.

Способствовать такой динамике, указывает он, будут как риски со стороны предложения из-за невозможности быстрого наращивания добычи при стабильном промышленном спросе, так и опасения по доллару и госдолгу США.

