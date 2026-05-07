Рубль может вернуться чуть выше 11 руб./юань в конце недели - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может вернуться чуть выше уровня в 11 руб. за юань в конце текущей недели, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Национальная валюта, вероятно, пока останется у нижней границы диапазона 10,9-11,1 руб. за юань, но в пятницу, после перехода на новый объем операций с валютой, она способна вернуться чуть выше 11 руб. за юань", - пишут эксперты в комментарии.

Также они отмечают, что в ожидании дальнейших новостей цены на нефть марки Brent пока могут задержаться вблизи $100-102 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.