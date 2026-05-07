Акции Озона интересны для покупки - "Цифра брокер"

Акции МКПАО "Озон" в текущий момент интересны для добавления в инвестиционный портфель, считают аналитики компании "Цифра брокер".

Бумаги эмитента, отчет которого за I квартал 2026 года долго оставался незамеченным участниками рынка из-за негативного фона после заседания Банка России, в среду были в лидерах роста.

Компания показала рост активных покупателей, а темпы роста выручки остаются самыми высокими в секторе. При этом, отмечают эксперты, EBITDA обновила исторический максимум, и "Озон" впервые закрыл четыре квартала подряд с положительным значением чистой прибыли.

"Считаем текущие цены интересными для добавления акций "Озона" в инвестиционный портфель", - пишут аналитики инвесткомпании в комментарии.

