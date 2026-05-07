Мнения аналитиков
Мнения аналитиков / "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie
07 мая 2026 года 09:10
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций AbbVie Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $261,5 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. Биофармацевтическая компания отчиталась за 1К26 с превышением ожиданий по выручке, тогда как по чистой прибыли на акцию имело место небольшое отставание от прогноза, констатирует эксперт. AbbVie продемонстрировала уверенный рост выручки, опередивший динамику продаж многих других крупных фармкомпаний из числа уже отчитавшихся за период, причем росту не помешало устаревание блокбастера Humira, конкурирующего с аналогами - замещение выручки более новыми наименованиями идет хорошими темпами, отмечает Саидова. Акции компании в текущий момент торгуются с дисконтом в размере 26,9% относительно компаний-аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM). К числу рисков, по мнению аналитика "Финама", можно отнести возможные неуспехи в исследованиях и разработках эмитента. AbbVie Inc. - американская биофармацевтическая компания, разрабатывающая и выпускающая препараты по широкому спектру направлений медицины. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-ABBVIE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
