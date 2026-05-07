S&P 500, Nasdaq и Nikkei 225 обновили рекорды

Фондовые индексы США выросли в среду, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Фондовые индексы Азии растут в четверг, Nikkei 225 взлетел на 6% и обновил рекорд. Нефть слабо дорожает в четверг утром, Brent торгуется у $101,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, а также позитивным корпоративным отчетам.

Поддержку мировым рынкам оказало сообщение портала Axios о том, что США и Иран близки к заключению соглашения, которое позволит остановить войну.

В Тегеране рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта и позже передадут ответ посредникам в Пакистане, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме в среду, что у Вашингтона состоялись успешные переговоры с Ираном, и в ближайшее время будет возможно достичь соглашения.

Нефть резко подешевела на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке и возобновления прохода судов через Ормузский пролив. Цена июльских фьючерсов на Brent в ходе торгов опускалась ниже $100 за баррель, однако завершила сессию выше этой отметки.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в среду, что считает "крайне неопределенными" перспективы экономики США и денежно-кредитной политики в стране. При этом он считает более высоким риск ускорения инфляции в Штатах в условиях геополитической напряженности, чем риск ухудшения ситуации на рынке труда.

Данные аналитической компании ADP, опубликованные 6 мая, показали максимальный с января 2025 года рост числа рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле. Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 109 тыс., тогда как опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 99 тыс. Опубликованная статистика указывает на стабильность рынка, что позволяет Федрезерву не спешить со снижением базовой ставки в условиях устойчивой инфляции.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), подорожавшие на 7,5% благодаря хорошей отчетности компании. Ее скорректированная прибыль и выручка во втором финансовом квартале превзошли ожидания рынка.

Сильные квартальные результаты и прогнозы Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) привели к подъему цены бумаг компании на 18,6% и поддержали акции других чип-мейкеров.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 4,5%, Micron Technology - на 4,1%.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 5,8%. Компания заключила долгосрочное партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning Inc., в рамках которого инвестирует $500 млн в строительство трех новых заводов в штатах Северная Каролина и Техас, где будет выпускаться оптоволокно для центров обработки данных.

Цена акций Corning подскочила на 12%.

Стоимость бумаг Uber Technologies Inc. поднялась на 8,5%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила выручку в первом квартале 2026 года на 14% благодаря росту объема заказов. Прогнозы Uber на текущий квартал превзошли ожидания аналитиков.

Котировки акций CVS Health Corp., Kraft Heinz Co. и Marriott International, квартальные результаты которых оказались лучше ожиданий рынка, увеличились на 7,7%, 2,4% и 1,3% соответственно.

Лидером снижения среди компонентов Dow Jones стали бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) (-3,9%). Кроме того, заметно подешевели акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-3,1%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-2,8%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (-1,4%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 1,24% - до 49910,59 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,46% - до 7365,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,02%, составив 25838,94 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Поддержку котировкам оказывают растущие надежды на заключение мира между США и Ираном после сообщений СМИ о том, что страны близятся к подписанию меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, направленного на завершение конфликта. Этот документ может стать базой для открытия Ормузского пролива и дальнейших переговоров по ядерной проблеме, пишет Trading Economics.

Оптимизм в отношении техсектора после выхода сильных отчетов его американских представителей также положительно влияет на динамику рынков.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Techtronic Industries, дорожающие на 9,6%.

Рыночная стоимость Kuaishou Technology повышается на 6,9%, Chow Tai Fook Jewellery - на 6,8%, China Life Insurance Co. - на 4,4%, Alibaba (SPB: BABA) - на 4,2%.

Капитализация PetroChina Co. (SPB: 857) уменьшается на 6,2%, CNOOC - на 4,6%, China Shenhua Energy - на 3,8%, Midea Group - на 2,3%, China Hongqiao Group - на 1,8%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 6% и в ходе сессии обновило рекорд.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Ibiden Co. (+22,4%).

Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. растет на 18,4%, Mitsui Kinzoku - на 17,1%, Seiko Epson Corp. - на 15,2%, Sumitomo Electric Industries - на 13,8%.

Inpex Corp. сокращает капитализацию на 6,4%, M3 Inc. - на 5,4%, Sumitomo Pharma - на 4%, Marubeni Corp. - на 3,9%, Sojitz Corp. - на 3,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,5%.

Котировки акций Samsung Electronics растут на 2,4%, SK Hynix - на 3,4%, Posco - на 4,7%, Korean Air Lines - на 6,5%, Hyundai Motor - на 3,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

Капитализация BHP поднимается на 3,4%, Rio Tinto - на 2,5%.

Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщениями о прогрессе в мирных переговорах США с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $101,84 за баррель, что на $0,57 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на $8,6 (7,83%), до $101,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,5 (0,53%), до $95,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $7,19 (7,03%), до $95,08 за баррель.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании. Ожидается, что в этом документе будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"На рынке складывается мнение, что вероятность открытия Ормузского пролива повысилась, вне зависимости от того, удастся ли заключить долгосрочное мирное соглашение с Ираном", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок. Он также допустил возможность того, что соглашение с Тегераном может быть заключено до его поездки в Китай в середине мая. Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая.

"Мирные переговоры, вероятно, продолжатся как минимум до американо-китайского саммита на следующей неделе, а прогнозы на период после этого остаются неопределенными, - написал Хироюки Кикукава из Nissan Securities Investment. - В базовом сценарии цены на нефть останутся повышенными".

Также накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками сокращения на 3,3 млн баррелей.

Кроме того, Минэнерго США сообщило, что экспорт нефтепродуктов на прошлой неделе обновил исторический максимум и достиг 8,2 млн баррелей в сутки.