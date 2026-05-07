.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  S&P 500, Nasdaq и Nikkei 225 обновили рекорды
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
ЦБ: экономика РФ вышла из перегрева в 1-м квартале
Снижение ВВП РФ в 1-м квартале 2026 года оценивается на уровне 0,5% в годовом выражении, экономика РФ полностью вышла из состояния перегрева в 1-м квартале или очень близка к этому, говорится в комментарии Банка России к своему среднесрочному...
 
Механизм досудебного решения споров могут ввести в сфере ЖКХ
Глава думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил обращение к вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину с предложением ввести механизм досудебного решения споров в сфере ЖКХ. Как пояснил Нилов "Российской...
 
Почти 20% банков в РФ стали убыточными
С начала года число убыточных банков в России увеличилось почти в 1,8 раза - если по состоянию на 1 января их было 34, то к началу марта стало 60, следует из данных ЦБ. Это 19,7% участников рынка. Если же говорить в целом о кредитных организациях,...
 
07 мая 2026 года 09:10

S&P 500, Nasdaq и Nikkei 225 обновили рекорды

Фондовые индексы США выросли в среду, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Фондовые индексы Азии растут в четверг, Nikkei 225 взлетел на 6% и обновил рекорд. Нефть слабо дорожает в четверг утром, Brent торгуется у $101,8 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным ростом благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, а также позитивным корпоративным отчетам.

Поддержку мировым рынкам оказало сообщение портала Axios о том, что США и Иран близки к заключению соглашения, которое позволит остановить войну.

В Тегеране рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта и позже передадут ответ посредникам в Пакистане, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Президент США Дональд Трамп сказал журналистам в Белом доме в среду, что у Вашингтона состоялись успешные переговоры с Ираном, и в ближайшее время будет возможно достичь соглашения.

Нефть резко подешевела на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке и возобновления прохода судов через Ормузский пролив. Цена июльских фьючерсов на Brent в ходе торгов опускалась ниже $100 за баррель, однако завершила сессию выше этой отметки.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил в среду, что считает "крайне неопределенными" перспективы экономики США и денежно-кредитной политики в стране. При этом он считает более высоким риск ускорения инфляции в Штатах в условиях геополитической напряженности, чем риск ухудшения ситуации на рынке труда.

Данные аналитической компании ADP, опубликованные 6 мая, показали максимальный с января 2025 года рост числа рабочих мест в частном секторе экономики США в апреле. Количество рабочих мест в прошлом месяце увеличилось на 109 тыс., тогда как опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали рост на 99 тыс. Опубликованная статистика указывает на стабильность рынка, что позволяет Федрезерву не спешить со снижением базовой ставки в условиях устойчивой инфляции.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Walt Disney Co. (SPB: DIS), подорожавшие на 7,5% благодаря хорошей отчетности компании. Ее скорректированная прибыль и выручка во втором финансовом квартале превзошли ожидания рынка.

Сильные квартальные результаты и прогнозы Advanced Micro Devices (SPB: AMD) (AMD) привели к подъему цены бумаг компании на 18,6% и поддержали акции других чип-мейкеров.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 4,5%, Micron Technology - на 4,1%.

Капитализация Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла на 5,8%. Компания заключила долгосрочное партнерское соглашение с производителем специальных стекол, керамики и волоконно-оптической продукции Corning Inc., в рамках которого инвестирует $500 млн в строительство трех новых заводов в штатах Северная Каролина и Техас, где будет выпускаться оптоволокно для центров обработки данных.

Цена акций Corning подскочила на 12%.

Стоимость бумаг Uber Technologies Inc. поднялась на 8,5%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, увеличила выручку в первом квартале 2026 года на 14% благодаря росту объема заказов. Прогнозы Uber на текущий квартал превзошли ожидания аналитиков.

Котировки акций CVS Health Corp., Kraft Heinz Co. и Marriott International, квартальные результаты которых оказались лучше ожиданий рынка, увеличились на 7,7%, 2,4% и 1,3% соответственно.

Лидером снижения среди компонентов Dow Jones стали бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) (-3,9%). Кроме того, заметно подешевели акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-3,1%), Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-2,8%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (-1,4%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду вырос на 1,24% - до 49910,59 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,46% - до 7365,12 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2,02%, составив 25838,94 пункта.

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне.

Поддержку котировкам оказывают растущие надежды на заключение мира между США и Ираном после сообщений СМИ о том, что страны близятся к подписанию меморандума о взаимопонимании из 14 пунктов, направленного на завершение конфликта. Этот документ может стать базой для открытия Ормузского пролива и дальнейших переговоров по ядерной проблеме, пишет Trading Economics.

Оптимизм в отношении техсектора после выхода сильных отчетов его американских представителей также положительно влияет на динамику рынков.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Techtronic Industries, дорожающие на 9,6%.

Рыночная стоимость Kuaishou Technology повышается на 6,9%, Chow Tai Fook Jewellery - на 6,8%, China Life Insurance Co. - на 4,4%, Alibaba (SPB: BABA) - на 4,2%.

Капитализация PetroChina Co. (SPB: 857) уменьшается на 6,2%, CNOOC - на 4,6%, China Shenhua Energy - на 3,8%, Midea Group - на 2,3%, China Hongqiao Group - на 1,8%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 6% и в ходе сессии обновило рекорд.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Ibiden Co. (+22,4%).

Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. растет на 18,4%, Mitsui Kinzoku - на 17,1%, Seiko Epson Corp. - на 15,2%, Sumitomo Electric Industries - на 13,8%.

Inpex Corp. сокращает капитализацию на 6,4%, M3 Inc. - на 5,4%, Sumitomo Pharma - на 4%, Marubeni Corp. - на 3,9%, Sojitz Corp. - на 3,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 1,5%.

Котировки акций Samsung Electronics растут на 2,4%, SK Hynix - на 3,4%, Posco - на 4,7%, Korean Air Lines - на 6,5%, Hyundai Motor - на 3,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,8%.

Капитализация BHP поднимается на 3,4%, Rio Tinto - на 2,5%.

Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного сообщениями о прогрессе в мирных переговорах США с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $101,84 за баррель, что на $0,57 (0,56%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты упали в цене на $8,6 (7,83%), до $101,27 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,5 (0,53%), до $95,58 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость снизилась на $7,19 (7,03%), до $95,08 за баррель.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании. Ожидается, что в этом документе будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"На рынке складывается мнение, что вероятность открытия Ормузского пролива повысилась, вне зависимости от того, удастся ли заключить долгосрочное мирное соглашение с Ираном", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок. Он также допустил возможность того, что соглашение с Тегераном может быть заключено до его поездки в Китай в середине мая. Визит Трампа в Пекин, во время которого у него запланированы переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, намечен на 14-15 мая.

"Мирные переговоры, вероятно, продолжатся как минимум до американо-китайского саммита на следующей неделе, а прогнозы на период после этого остаются неопределенными, - написал Хироюки Кикукава из Nissan Securities Investment. - В базовом сценарии цены на нефть останутся повышенными".

Также накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками сокращения на 3,3 млн баррелей.

Кроме того, Минэнерго США сообщило, что экспорт нефтепродуктов на прошлой неделе обновил исторический максимум и достиг 8,2 млн баррелей в сутки.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 мая 2026 года 19:29
Рынок акций РФ в четверг просел к 2615п по индексу МосБиржи на фоне падения нефти и укрепления рубля
Москва. 7 мая. Российский рынок акций в четверг снизился под давлением дешевеющей нефти (июльский фьючерс на нефть Brent просел к $99 за баррель) на ожиданиях соглашения о мире между США и Ираном, а также из-за неопределенности с дальнейшими переговорами по мирному урегулированию украинского конфликта; сдерживающим фактором выступили данные Росстата о замедлении инфляции, которые дают надежду на продолжение смягчения ДКП ЦБ РФ.    читать дальше
.
07 мая 2026 года 19:15
Рубль в четверг слегка опустился в паре с юанем на фоне негативной динамики нефти
Москва. 7 мая. Китайский юань немного подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль слегка ослаб на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,95 руб., что на 0,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
07 мая 2026 года 18:57
Позитив для цены акций CVS Health пока сохранится - инвестбанк "Синара"
Позитивный фон для котировок акций CVS Health в ближайшее время, вероятно, сохранится, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара" Эмитент отчитался за 1К26. Результаты превзошли прогнозы и по выручке ($100,4 млрд против $95 млрд), и по скорректированной прибыли на акцию ($2,57 против...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 18:23
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 550 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 8,7%, стоп-лосс: 497 руб./487руб., говорится в комментарии аналитика Людмилы...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 17:57
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций China Yangtze Power с прогнозной стоимостью на уровне 35,2 юаня (CNY) за штуку, что предполагает потенциал роста 29,4%, говорится в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова. Эмитент представил сильные финансовые результаты за 1К26,...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 17:13
Freedom Finance Global возобновил анализ Marathon Petroleum с рейтингом "продавать" для ее акций
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение акций Marathon Petroleum Corp., сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $217 за штуку, рекомендация дается "продавать". Американская нефтеперерабатывающая...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 16:31
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cummins
"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Cummins Inc. по итогам отчетности за 1К26 с прогнозной стоимостью на уровне $507,64 за штуку, что предполагает потенциал снижения 24,8%, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. "Котировки бумаг эмитента с конца марта уже выросли на 32% за...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 15:55
Курс рубля может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне - "БКС МИ"
Курс валютной пары доллар/рубль может сместиться в диапазон 78-80 руб./$1 в июне текущего года, говорится в материале экономиста "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Ильи Федорова. Минфин возвращается на валютный рынок после двухмесячного перерыва с покупками валюты в объеме 110,3 млрд руб. с 8 мая по...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 15:21
Рубль днем слабо опускается в паре с юанем на фоне возобновившей падение нефти
Москва. 7 мая. Китайский юань отыграл утренние потери и развернулся вверх на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль перешел к небольшому понижению на фоне возобновившей падение нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,9605 руб., что на 1,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
07 мая 2026 года 15:20
ПСБ сохраняет прогноз цен платины и палладия на уровнях $2625 и $1800/унц. в 2026г
Банк ПСБ сохраняет прогноз котировок платины и палладия на уровнях $2625 и $1800 за тройскую унцию соответственно в текущем году, говорится в материале аналитика Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовала перегретость рынка, а...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 14:43
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций AMD до $460
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Advanced Micro Devices (AMD) до $460 за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил сильный отчет за первый квартал 2026 финансового...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 14:07
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций МГКЛ
"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МГКЛ" ("Мосгорломбард") с прогнозной стоимостью на уровне 4 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент представил предварительные операционные результаты за 2025 год. Итоги года выглядят сильными, констатируют...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 13:24
"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс рубля в июне на уровне 80 руб./$1
"СберИнвестиции" оценивают справедливый курс валютной пары доллар/рубль в июне 2026 года на уровне 80 руб./$1, сообщается в материале стратега Дмитрия Макарова. Минфин заявил, что в мае объем покупок валюты по бюджетному правилу с учетом объема отложенных операций за март-апрель составит 110 млрд...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 12:45
ПСБ сохраняет прогноз роста цены золота до $5400-5600/унц. на горизонте до конца 2026г
Банк ПСБ сохраняет прогноз подъема котировок золота к уровням $5400-5600 за тройскую унцию на горизонте до конца текущего года, сообщается в материале аналитика Богдана Зварича. Котировки драгметаллов в последнее время находились под умеренным давлением. Этому способствовали перегретость рынка, а...    читать дальше
.
07 мая 2026 года 12:16
Курс рубля останется вблизи 74-75 руб./$1 в ближайший месяц - Альфа-банк
Курс рубля к доллару США останется вблизи уровней в 74-75 руб./$1 в ближайший месяц, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк. "Минфин в период с 8 мая по 4 июня 2026 года направит на покупку валюты 110,3 млрд руб., что ниже как ожидаемых нами 250 млрд руб.,...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.