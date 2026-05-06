.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ в среду просел к 2630п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, вырос Полюс вслед за золотом
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
В этом году продажи новостроек в Московском регионе могут сократиться на 15%
Общий объем продаж новостроек в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 5,5-6,1 млн кв. м, что соответствует 120-130 тыс. квартирам. Об этом говорится в отчете компании Ricci. Таким образом, по сравнению с 2025 г. спрос сократится на...
 
Гранты малому бизнесу тают на глазах
В январе-марте 2026 г. господдержку в РФ получили почти 92,9 тыс. бизнесов. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 6%. Об этом говорится в исследовании консалтингово-юридического агентства по сопровождению технологических проектов...
 
Ипотека для ИЖС столкнулась с ограничениями
После расширения с 1 марта 2025 года механизма эскроу-счетов на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в кредитовании этого сегмента выявлены сложности с получением проектного финансирования небольшими подрядчиками, пишет...
 
06 мая 2026 года 19:36

Рынок акций РФ в среду просел к 2630п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, вырос Полюс вслед за золотом

Москва. 6 мая. Российский рынок акций в среду просел под давлением упавшей нефти (июльский фьючерс на Brent откатился к $102 за баррель) в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи снизился в район 2630 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2632,5 пункта (-0,5%, днем индекс опускался до 2612,46 пункта), индекс РТС - 1102,42 пункта (-0,3%). Лидерами снижения выступили бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,4%) и нефтегазовых компаний во главе с "Роснефтью" (MOEX: ROSN) (-2,2%), выросли акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+5,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 мая, составил 75,2246 руб. (-12,02 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,2%).

Совет директоров "Русала" рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам I квартала 2026 года, сообщила компания. Рекомендацию совета директоров внеочередное собрание акционеров "Русала" рассмотрит 1 июня.

Подорожали акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social во вторник, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

Ранее Трамп сообщил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана.

Тем временем Иран заявил, что официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив, сообщил во вторник вечером телеканал Press TV. По информации телеканала, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Между тем в среду Трамп заявил, что пока еще слишком рано говорить о новом раунде прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщила в среду газета The New York Post. "Слишком рано", - сказал он газете, отвечая на соответствующий вопрос.

Когда журналист издания уточнил у него, стоит ли сотрудникам The New York Post выезжать в Пакистан для освещения нового раунда переговоров, Трамп ответил: "Я так не думаю".

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи в среду двигался в диапазоне 2610-2650 пунктов, при этом в минусе торговалось большинство компонентов. Ярким исключением стали акции "Полюса", отыгравшие дневной взлет цен на золото.

Давление на рынок оказали геополитические новости и рыночная конъюнктура. Представители Украины заявили, что не намерены соблюдать перемирие с Россией 9 мая. Рубль снова пошел на укрепление после того, как Минфин РФ объявил о неожиданно низких объемах покупок валюты по бюджетному правилу. Нефть опустилась к $100 за баррель после сообщений СМИ о том, что США и Иран близки к согласованию мирного меморандума, однако в МИД Ирана предостерегли от поспешных выводов, отмечает эксперт.

Тем не менее мировые рынки ободрились надеждой на ближневосточную деэскалацию и позитивно встретили спад нефтяных цен. Особенно уверенный отскок показали биржи Азии. Апрельские индексы деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР и еврозоны вышли чуть лучше ожиданий аналитиков, число занятых в несельскохозяйственном секторе США (ADP) в прошлом месяце выросло на 109 тыс., чуть меньше ожидавшихся 118 тыс.

На российском рынке в четверг "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) представит операционные результаты за апрель. На общем настрое инвесторов могут сказаться данные Росстата о недельной инфляции. Приближение длинных выходных и внешнеполитическая напряженность могут сдерживать индекс МосБиржи в области 2600-2650 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи к закрытию торгов показал небольшое снижение при высокой внутридневной волатильности. В лидерах роста и по оборотам торгов выступили акции "Полюса" на фоне роста золота и ожиданий итогов ВОСА по дивидендам за 2025 год. В четверг ожидаются операционные результаты "Норникеля" за январь-апрель.

Минфин РФ сообщил о возобновлении операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва. Объемы покупки оказались ниже ожиданий, что способствовало укреплению рубля в моменте и заставляет пересмотреть прогнозы по ослаблению рубля в целом. Это в целом неблагоприятный сигнал для рынка акций, считает Федосов.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российские акции оставались под давлением из-за обвала цен на нефть, новостей о национализации контрольного пакета акций "Русагро" (MOEX: RAGR) (-2,7%). Негативным фактором также выступает решение властей РФ об отключении мобильного интернета в связи с ожидаемыми провокациями Украины накануне 9 Мая, считает эксперт.

Накануне США объявили о завершении миссии Project Freedom, связанной с попытками разблокировать судоходство в Ормузском проливе, чтобы вернуться к переговорам с Ираном о его ядерной программе. Хотя вопрос о прекращении иранского конфликта остается открытым, в Иране подтвердили, что готовятся к восстановлению нормального транзита через Ормузский пролив. На этих новостях цены на нефть упали, в ближайшие дни ожидаются колебания Brent в пределах $99-106 за баррель, считает аналитик.

Акции "Полюса", "Селигдара" (MOEX: SELG), "Норникеля" выросли вслед за ценами на золото и другие драгоценные и промышленные металлы. Акции "Совкомфлота" негативно отреагировали на новости внешней политики: во время кризиса в Ормузском проливе российские перевозчики зарабатывали на высоких ставках фрахта, а при нормализации ситуации его стоимость вновь снизится. Кроме того, США могут в середине мая отменить исключения из санкций для импортеров российской нефти, что может сократить объемы экспорта нефти и уменьшить доходы перевозчиков. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 7 мая: диапазон 2600-2700 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций снизился под давлением со стороны энергетического сектора.

Акции золотодобытчиков выросли вместе с ценами на золото, которые в условиях слабого доллара подскочили до $4700 за унцию, максимума с конца апреля. Инвесторы "Полюса" также ждут решения акционеров по рекомендованным за 2025 год дивидендам в размере 56,8 руб. с текущей доходностью 2,6%. Бумаги "Норникеля" подросли вместе с ценами на палладий, которые наряду с другими драгоценными металлами восстанавливаются от локальных минимумов.

Нефть Brent проверяет на прочность район средней полосы Боллинджера и уровень поддержки $100 за баррель. Стабилизация ниже откроет фьючерсам дорогу к апрельскому минимуму $86,09 за баррель с перспективой развития нисходящей коррекции в случае разрешения конфликта на Ближнем Востоке и возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. Однако для возвращения к уровням, наблюдавшимся до начала военных действий (в район $73,5 за баррель), даже в случае оптимистичного геополитического сценария могут понадобиться недели и месяцы в связи с необходимостью восстановления нефтедобывающих мощностей в ближневосточном регионе. Возвращение фьючерсов выше $115 за баррель, вероятно, будет наблюдаться при новых витках геополитической эскалации, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин сохраняет негативный взгляд на рынок акций РФ и не рекомендует пополнять среднесрочные портфели широким спектром бумаг - пока уместна покупка акций лишь под точечные идеи. В дальнейшем есть высокая вероятность усиления продаж и возможного закрепления индекса МосБиржи ниже 2600 пунктов, считает аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций РФ снижается на фоне сообщений, что Украина может не соблюдать перемирие 9 мая, поскольку Россия не приняла предложение о прекращении огня с 6 мая. Эти заявления ослабили ожидания возможного снижения геополитической напряженности и оказали давление на настроения инвесторов. При этом участники рынка сохраняют осторожность, оценивая дальнейшее развитие ситуации.

При сохранении негативного новостного фона индекс МосБиржи может достичь уровня поддержки в районе 2590 пунктов, а затем снизиться в диапазон 2500-2590 пунктов, считает аналитик.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня конституции, австралийский индекс ASX вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi подскочил на 6,5% и обновил максимум, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,6-2,8%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 1,1-1,5%).

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в апреле ускорились до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,2% в предыдущий месяц, сообщило статуправление страны. Это максимальный подъем с июля 2024 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены немного скорректировали дневное снижение, когда Brent падала в район $97 за баррель на заявлениях по Ближнему Востоку.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в среду составила $102,34 за баррель (-6,8% и -4% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $95,51 за баррель (-6,6% и -3,9% накануне).

Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Американская сторона ожидает, что Иран в течение ближайших 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа. По словам источников, ядерную проблему предполагается решать на более позднем этапе.

Президент США Трамп заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта США и Ирана, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Тем временем в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками сокращения на 3,3 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго США сообщило, что экспорт нефтепродуктов на прошлой неделе обновил исторический максимум и достиг 8,2 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-7,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-7,3% и -5,9% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-7,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-5,8% и -5,7% "префы"), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-5,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-5,1% и -4,4% "префы"), "Русагро" (-2,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,5%).

Совет директоров ПАО "Группа "Русагро", контрольный пакет акций которого по решению суда передан государству, запланировал на 13 мая заседание, на котором в числе других вопросов, связанных с подготовкой к годовому собранию, планирует обсудить вопрос о дивидендах за 2025 год.

Совет директоров группы "Артген биотех" (MOEX: ABIO) (ПАО "Артген") (-0,8%, до 55,16 рубля) рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 1,2 рубля на акцию, сообщила компания. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос, запланировано на 10 июня. Если решение будет утверждено, общий объем выплат составит 111,17 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА - 16 мая, имеющих право на получение дивидендов - 22 июня.

Совет директоров ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,7%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г., сообщила компания. Последний раз акционеры "Юнипро" получали дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 г. в размере 12 млрд руб.

Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-0,6%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г., сообщила компания. В начале 2022 г. "ЭЛ5-Энерго" заявила, что в рамках нового бизнес-плана совет директоров компании будет воздерживаться от рекомендаций по дивидендам до достижения оптимальной долговой нагрузки. По итогам 2022-2024 гг. компания дивиденды не выплачивала. "ЭЛ5-Энерго" в I квартале 2026 г. продолжила направлять свободный денежный поток на сокращение долговой нагрузки, сообщала компания в апреле.

Выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+21,8%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+19,8% и +14,1% "префы"), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+6,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+5,5%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (+3,2%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+3,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,5%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 49,92 млрд рублей (из них 6,03 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 4,4 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 3,91 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 мая 2026 года 19:16
Рубль в среду подорожал в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле
Москва. 6 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос после сообщений Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9455 руб., что на 10,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
06 мая 2026 года 18:46
"БКС МИ" повысил оценку акций Verizon до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Verizon Communications до "позитивной", подняв и прогнозную стоимость до $53 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Отмечаем улучшение качества бизнеса и более устойчивый профиль роста. 1К26 подтвердил...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 17:56
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $1300
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Eli Lilly с $1200 до $1300 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Квартальные результаты эмитента вновь превзошли даже самые оптимистичные ожидания, констатируют эксперты. Параллельно Eli Lilly заметно...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 17:11
Прогноз рубля на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу 2026г пока в силе - "Астра Управление активами"
Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу текущего года пока остается в силе, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Долгожданный анонс объема регулярных операций с валютой и...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 16:30
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может остаться актуальным до конца мая - ПСБ
Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань в сложившихся условиях может сохранить актуальность вплоть до конца текущего месяца, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. "Переход к покупкам валюты в рамках бюджетного правила является фактором в пользу ослабления рубля. Однако объявленные Минфином...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 15:46
Freedom Finance Global возобновил анализ Valero Energy с рекомендацией "продавать" для ее акций
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение Valero Energy, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $205 за штуку, рекомендация дается "продавать". Valero Energy отчиталась за первый квартал 2026 года:...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 15:27
Рубль днем отыграл утренние потери и поднимается в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле
Москва. 6 мая. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль перешел к повышению после сообщения Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть.    читать дальше
.
06 мая 2026 года 15:08
Курс рубля, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае - УК "Первая"
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. Покупки валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу с 8 мая по 4 июня текущего года составят 110,3 млрд руб., что значительно ниже...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 14:27
Цена на золото может опуститься к $4000/унц. в течение года - "ВТБ Мои инвестиции"
Котировки золота могут опуститься к отметке $4000 за тройскую унцию в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Золото все больше ведет себя как рисковый актив, констатируют эксперты: дорожает на новостях о снижении геополитической напряженности на Ближнем Востоке и дешевеет на...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 13:47
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 180 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цены на никель приближаются к $20 тыс. за тонну, умеренно...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 13:16
Курс рубля, вероятно, останется выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в мае - "Т-Инвестиции"
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, останутся на уровнях выше 75 руб./$1 и 11 руб. за юань соответственно в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. Минфин с 8 мая по 4 июня 2026 года будет покупать валюту и золото на 5,8 млрд рублей в...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 12:44
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Компания продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей за весь 2025 год, а по итогам 1К26 выручка...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 12:14
Оценка инвесткейса Сбербанка позитивна - Совкомбанк
Оценка инвестиционного кейса Сбербанка позитивна, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. Эмитент опубликовал сильный отчет за 1К26 по МСФО на фоне позитивных рыночных тенденций и контроля над расходами, отмечает эксперт. "На инвестиционный кейс Сбербанка смотрим...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 11:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской биржи
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с прогнозной стоимостью на уровне 499 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 11:12
Оценка рынка рублевых облигаций остается позитивной - УК "Первая"
Оценка рынка рублевых облигаций остается позитивной, говорится в комментарии старшего портфельного управляющего УК "Первая" Александра Евдокимова. Апрель показал, что рынок по-прежнему чувствителен не только к самому факту снижения ключевой ставки, но и к прогнозам и риторике Банка России,...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.