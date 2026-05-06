Рынок акций РФ в среду просел к 2630п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, вырос Полюс вслед за золотом

Москва. 6 мая. Российский рынок акций в среду просел под давлением упавшей нефти (июльский фьючерс на Brent откатился к $102 за баррель) в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи снизился в район 2630 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2632,5 пункта (-0,5%, днем индекс опускался до 2612,46 пункта), индекс РТС - 1102,42 пункта (-0,3%). Лидерами снижения выступили бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2,4%) и нефтегазовых компаний во главе с "Роснефтью" (MOEX: ROSN) (-2,2%), выросли акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (+5,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 мая, составил 75,2246 руб. (-12,02 копейки).

Подешевели также акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -2% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (-0,2%).

Совет директоров "Русала" рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам I квартала 2026 года, сообщила компания. Рекомендацию совета директоров внеочередное собрание акционеров "Русала" рассмотрит 1 июня.

Подорожали акции МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (+2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,8%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,2%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social во вторник, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном.

Ранее Трамп сообщил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана.

Тем временем Иран заявил, что официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив, сообщил во вторник вечером телеканал Press TV. По информации телеканала, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Между тем в среду Трамп заявил, что пока еще слишком рано говорить о новом раунде прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщила в среду газета The New York Post. "Слишком рано", - сказал он газете, отвечая на соответствующий вопрос.

Когда журналист издания уточнил у него, стоит ли сотрудникам The New York Post выезжать в Пакистан для освещения нового раунда переговоров, Трамп ответил: "Я так не думаю".

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи в среду двигался в диапазоне 2610-2650 пунктов, при этом в минусе торговалось большинство компонентов. Ярким исключением стали акции "Полюса", отыгравшие дневной взлет цен на золото.

Давление на рынок оказали геополитические новости и рыночная конъюнктура. Представители Украины заявили, что не намерены соблюдать перемирие с Россией 9 мая. Рубль снова пошел на укрепление после того, как Минфин РФ объявил о неожиданно низких объемах покупок валюты по бюджетному правилу. Нефть опустилась к $100 за баррель после сообщений СМИ о том, что США и Иран близки к согласованию мирного меморандума, однако в МИД Ирана предостерегли от поспешных выводов, отмечает эксперт.

Тем не менее мировые рынки ободрились надеждой на ближневосточную деэскалацию и позитивно встретили спад нефтяных цен. Особенно уверенный отскок показали биржи Азии. Апрельские индексы деловой активности в секторе услуг (PMI) КНР и еврозоны вышли чуть лучше ожиданий аналитиков, число занятых в несельскохозяйственном секторе США (ADP) в прошлом месяце выросло на 109 тыс., чуть меньше ожидавшихся 118 тыс.

На российском рынке в четверг "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) представит операционные результаты за апрель. На общем настрое инвесторов могут сказаться данные Росстата о недельной инфляции. Приближение длинных выходных и внешнеполитическая напряженность могут сдерживать индекс МосБиржи в области 2600-2650 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи к закрытию торгов показал небольшое снижение при высокой внутридневной волатильности. В лидерах роста и по оборотам торгов выступили акции "Полюса" на фоне роста золота и ожиданий итогов ВОСА по дивидендам за 2025 год. В четверг ожидаются операционные результаты "Норникеля" за январь-апрель.

Минфин РФ сообщил о возобновлении операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва. Объемы покупки оказались ниже ожиданий, что способствовало укреплению рубля в моменте и заставляет пересмотреть прогнозы по ослаблению рубля в целом. Это в целом неблагоприятный сигнал для рынка акций, считает Федосов.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, российские акции оставались под давлением из-за обвала цен на нефть, новостей о национализации контрольного пакета акций "Русагро" (MOEX: RAGR) (-2,7%). Негативным фактором также выступает решение властей РФ об отключении мобильного интернета в связи с ожидаемыми провокациями Украины накануне 9 Мая, считает эксперт.

Накануне США объявили о завершении миссии Project Freedom, связанной с попытками разблокировать судоходство в Ормузском проливе, чтобы вернуться к переговорам с Ираном о его ядерной программе. Хотя вопрос о прекращении иранского конфликта остается открытым, в Иране подтвердили, что готовятся к восстановлению нормального транзита через Ормузский пролив. На этих новостях цены на нефть упали, в ближайшие дни ожидаются колебания Brent в пределах $99-106 за баррель, считает аналитик.

Акции "Полюса", "Селигдара" (MOEX: SELG), "Норникеля" выросли вслед за ценами на золото и другие драгоценные и промышленные металлы. Акции "Совкомфлота" негативно отреагировали на новости внешней политики: во время кризиса в Ормузском проливе российские перевозчики зарабатывали на высоких ставках фрахта, а при нормализации ситуации его стоимость вновь снизится. Кроме того, США могут в середине мая отменить исключения из санкций для импортеров российской нефти, что может сократить объемы экспорта нефти и уменьшить доходы перевозчиков. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 7 мая: диапазон 2600-2700 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций снизился под давлением со стороны энергетического сектора.

Акции золотодобытчиков выросли вместе с ценами на золото, которые в условиях слабого доллара подскочили до $4700 за унцию, максимума с конца апреля. Инвесторы "Полюса" также ждут решения акционеров по рекомендованным за 2025 год дивидендам в размере 56,8 руб. с текущей доходностью 2,6%. Бумаги "Норникеля" подросли вместе с ценами на палладий, которые наряду с другими драгоценными металлами восстанавливаются от локальных минимумов.

Нефть Brent проверяет на прочность район средней полосы Боллинджера и уровень поддержки $100 за баррель. Стабилизация ниже откроет фьючерсам дорогу к апрельскому минимуму $86,09 за баррель с перспективой развития нисходящей коррекции в случае разрешения конфликта на Ближнем Востоке и возобновления поставок нефти через Ормузский пролив. Однако для возвращения к уровням, наблюдавшимся до начала военных действий (в район $73,5 за баррель), даже в случае оптимистичного геополитического сценария могут понадобиться недели и месяцы в связи с необходимостью восстановления нефтедобывающих мощностей в ближневосточном регионе. Возвращение фьючерсов выше $115 за баррель, вероятно, будет наблюдаться при новых витках геополитической эскалации, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин сохраняет негативный взгляд на рынок акций РФ и не рекомендует пополнять среднесрочные портфели широким спектром бумаг - пока уместна покупка акций лишь под точечные идеи. В дальнейшем есть высокая вероятность усиления продаж и возможного закрепления индекса МосБиржи ниже 2600 пунктов, считает аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, рынок акций РФ снижается на фоне сообщений, что Украина может не соблюдать перемирие 9 мая, поскольку Россия не приняла предложение о прекращении огня с 6 мая. Эти заявления ослабили ожидания возможного снижения геополитической напряженности и оказали давление на настроения инвесторов. При этом участники рынка сохраняют осторожность, оценивая дальнейшее развитие ситуации.

При сохранении негативного новостного фона индекс МосБиржи может достичь уровня поддержки в районе 2590 пунктов, а затем снизиться в диапазон 2500-2590 пунктов, считает аналитик.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня конституции, австралийский индекс ASX вырос на 1,3%, южнокорейский Kospi подскочил на 6,5% и обновил максимум, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,6-2,8%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 1,1-1,5%).

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в апреле ускорились до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,2% в предыдущий месяц, сообщило статуправление страны. Это максимальный подъем с июля 2024 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены немного скорректировали дневное снижение, когда Brent падала в район $97 за баррель на заявлениях по Ближнему Востоку.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в среду составила $102,34 за баррель (-6,8% и -4% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $95,51 за баррель (-6,6% и -3,9% накануне).

Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта. Американская сторона ожидает, что Иран в течение ближайших 48 часов передаст ответы по ряду ключевых пунктов этого документа. По словам источников, ядерную проблему предполагается решать на более позднем этапе.

Президент США Трамп заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта США и Ирана, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Тем временем в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками сокращения на 3,3 млн баррелей. Кроме того, Минэнерго США сообщило, что экспорт нефтепродуктов на прошлой неделе обновил исторический максимум и достиг 8,2 млн баррелей в сутки.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-7,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-7,3% и -5,9% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-7,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-5,8% и -5,7% "префы"), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (-5,2%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-5,1% и -4,4% "префы"), "Русагро" (-2,7%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,5%).

Совет директоров ПАО "Группа "Русагро", контрольный пакет акций которого по решению суда передан государству, запланировал на 13 мая заседание, на котором в числе других вопросов, связанных с подготовкой к годовому собранию, планирует обсудить вопрос о дивидендах за 2025 год.

Совет директоров группы "Артген биотех" (MOEX: ABIO) (ПАО "Артген") (-0,8%, до 55,16 рубля) рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 1,2 рубля на акцию, сообщила компания. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос, запланировано на 10 июня. Если решение будет утверждено, общий объем выплат составит 111,17 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в ГОСА - 16 мая, имеющих право на получение дивидендов - 22 июня.

Совет директоров ПАО "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-0,7%) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г., сообщила компания. Последний раз акционеры "Юнипро" получали дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 г. в размере 12 млрд руб.

Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-0,6%) рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 г., сообщила компания. В начале 2022 г. "ЭЛ5-Энерго" заявила, что в рамках нового бизнес-плана совет директоров компании будет воздерживаться от рекомендаций по дивидендам до достижения оптимальной долговой нагрузки. По итогам 2022-2024 гг. компания дивиденды не выплачивала. "ЭЛ5-Энерго" в I квартале 2026 г. продолжила направлять свободный денежный поток на сокращение долговой нагрузки, сообщала компания в апреле.

Выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+21,8%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (+19,8% и +14,1% "префы"), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+6,2%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+5,5%), ПАО "Ламбумиз" (MOEX: LBMZ) (+3,2%), ПАО "ИВА" (MOEX: IVAT) (+3,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+2,5%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 49,92 млрд рублей (из них 6,03 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 4,4 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 3,91 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).