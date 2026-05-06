.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в среду подорожал в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
В этом году продажи новостроек в Московском регионе могут сократиться на 15%
Общий объем продаж новостроек в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 5,5-6,1 млн кв. м, что соответствует 120-130 тыс. квартирам. Об этом говорится в отчете компании Ricci. Таким образом, по сравнению с 2025 г. спрос сократится на...
 
Гранты малому бизнесу тают на глазах
В январе-марте 2026 г. господдержку в РФ получили почти 92,9 тыс. бизнесов. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 6%. Об этом говорится в исследовании консалтингово-юридического агентства по сопровождению технологических проектов...
 
Ипотека для ИЖС столкнулась с ограничениями
После расширения с 1 марта 2025 года механизма эскроу-счетов на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в кредитовании этого сегмента выявлены сложности с получением проектного финансирования небольшими подрядчиками, пишет...
 
06 мая 2026 года 19:16

Рубль в среду подорожал в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле

Москва. 6 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос после сообщений Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9455 руб., что на 10,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 7 мая на 12,02 копейки, до 75,2246 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,63 копейки, до 88,06 руб./EUR1.

Минфин РФ возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня планирует покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

В совокупном объеме средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае с учетом объема отложенных операций за март и апрель.

Последний раз Минфин проводил покупку валюты и золота в июне прошлого года, когда общий объем операций составил 28,3 млрд рублей, ежедневных - 1,5 млрд рублей.

В марте и апреле этого года ведомство не проводило операции в рамках бюджетного правила, объяснив это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть. В январе и феврале Минфин продавал валюту/золото на 192,1 млрд рублей (по 12,8 млрд рублей в день - рекорд по ежедневному объему продаж за всю историю проведения соответствующих операций) и 226,8 млрд рублей (11,9 млрд рублей) соответственно.

ЦБ РФ в I полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России перейдет к покупке валюты, с 8 мая по 4 июня будет покупать ее объемом 1,18 млрд рублей в день.

"Рубль в среду укрепился в паре с юанем, при этом при открытии сессии его котировки ушли вниз, и кроме того, в среду обвалились цены на нефть. Таким образом, основным фактором, который сегодня выступил в пользу рубля, стали новости о возобновлении операций Минфина в рамках бюджетного правила, точнее, тот факт, что планируемый объем покупок валюты в мае оказался существенно ниже, чем полагало большинство аналитиков и участников рынка. В предыдущий раз Минфин покупал валюту чуть менее года назад, в предыдущие пару месяцев ведомство вообще не проводило операций по бюджетному правилу, объясняя это необходимостью обновления расчетных параметров. С учетом сильного роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке рынок закладывал более существенные объемы покупок валюты, однако Минфин ограничился 5,8 млрд рублей в день", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль поначалу оставался под умеренным давлением и немного обновил недельный минимум к юаню, который приближался к отметке 11,09 руб. Затем российская валюта резко укрепилась: пара CNY/RUB опускалась чуть ниже уровня 10,9 руб., после чего произошла заметная коррекция. Импульс подорожания рубля был вызван тем, что объявленный Минфином объем ежедневных покупок иностранной валюты оказался существенно меньше ожиданий. Эти операции в рамках исполнения бюджетного правила возобновляются с 8 мая после приостановки в конце марта. Столь небольшой спрос министерства на валюту свидетельствует о слишком слабом увеличении нефтегазовых доходов, несмотря на сильный рост нефтяных цен весной. Это в более долгосрочной перспективе будет способствовать снижению курса рубля на фоне восстановления импорта. Пока же поддержку ему оказывает закрытие позиций в инвалюте тех, кто рассчитывал, что в предстоящем месячном периоде Минфину понадобится больше валюты для исполнения бюджетного правила", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Фьючерсы на нефть по-прежнему торгуются с сильным понижением вечером в среду на заявлениях по Ближнему Востоку, однако котировки отступили от внутридневных минимумов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск понизилась на 6,9%, до $102,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 6,7%, до $95,4 за баррель.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта США и Ирана, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Тем временем в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками сокращения на 3,3 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 мая, уменьшились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,29 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей и на 2,4 млн баррелей соответственно.

Кроме того, Минэнерго США сообщило, что экспорт нефтепродуктов на прошлой неделе обновил исторический максимум и достиг 8,2 млн баррелей в сутки.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 14 базисных пунктов - до 14,19% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц снизилась в среду на 3 базисных пункта, до 14,63% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 базисный пункт, до 15,18% и 16,06% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 мая 2026 года 19:36
Рынок акций РФ в среду просел к 2630п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, вырос Полюс вслед за золотом
Москва. 6 мая. Российский рынок акций в среду просел под давлением упавшей нефти (июльский фьючерс на Brent откатился к $102 за баррель) в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи снизился в район 2630 пунктов.    читать дальше
.
06 мая 2026 года 18:46
"БКС МИ" повысил оценку акций Verizon до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Verizon Communications до "позитивной", подняв и прогнозную стоимость до $53 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Отмечаем улучшение качества бизнеса и более устойчивый профиль роста. 1К26 подтвердил...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 17:56
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $1300
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Eli Lilly с $1200 до $1300 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Квартальные результаты эмитента вновь превзошли даже самые оптимистичные ожидания, констатируют эксперты. Параллельно Eli Lilly заметно...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 17:11
Прогноз рубля на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу 2026г пока в силе - "Астра Управление активами"
Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу текущего года пока остается в силе, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Долгожданный анонс объема регулярных операций с валютой и...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 16:30
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может остаться актуальным до конца мая - ПСБ
Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань в сложившихся условиях может сохранить актуальность вплоть до конца текущего месяца, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. "Переход к покупкам валюты в рамках бюджетного правила является фактором в пользу ослабления рубля. Однако объявленные Минфином...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 15:46
Freedom Finance Global возобновил анализ Valero Energy с рекомендацией "продавать" для ее акций
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение Valero Energy, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $205 за штуку, рекомендация дается "продавать". Valero Energy отчиталась за первый квартал 2026 года:...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 15:27
Рубль днем отыграл утренние потери и поднимается в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле
Москва. 6 мая. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль перешел к повышению после сообщения Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть.    читать дальше
.
06 мая 2026 года 15:08
Курс рубля, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае - УК "Первая"
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. Покупки валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу с 8 мая по 4 июня текущего года составят 110,3 млрд руб., что значительно ниже...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 14:27
Цена на золото может опуститься к $4000/унц. в течение года - "ВТБ Мои инвестиции"
Котировки золота могут опуститься к отметке $4000 за тройскую унцию в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Золото все больше ведет себя как рисковый актив, констатируют эксперты: дорожает на новостях о снижении геополитической напряженности на Ближнем Востоке и дешевеет на...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 13:47
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 180 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цены на никель приближаются к $20 тыс. за тонну, умеренно...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 13:16
Курс рубля, вероятно, останется выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в мае - "Т-Инвестиции"
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, останутся на уровнях выше 75 руб./$1 и 11 руб. за юань соответственно в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. Минфин с 8 мая по 4 июня 2026 года будет покупать валюту и золото на 5,8 млрд рублей в...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 12:44
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Компания продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей за весь 2025 год, а по итогам 1К26 выручка...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 12:14
Оценка инвесткейса Сбербанка позитивна - Совкомбанк
Оценка инвестиционного кейса Сбербанка позитивна, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. Эмитент опубликовал сильный отчет за 1К26 по МСФО на фоне позитивных рыночных тенденций и контроля над расходами, отмечает эксперт. "На инвестиционный кейс Сбербанка смотрим...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 11:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской биржи
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с прогнозной стоимостью на уровне 499 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря...    читать дальше
.
06 мая 2026 года 11:12
Оценка рынка рублевых облигаций остается позитивной - УК "Первая"
Оценка рынка рублевых облигаций остается позитивной, говорится в комментарии старшего портфельного управляющего УК "Первая" Александра Евдокимова. Апрель показал, что рынок по-прежнему чувствителен не только к самому факту снижения ключевой ставки, но и к прогнозам и риторике Банка России,...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.