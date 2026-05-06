Рубль в среду подорожал в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле

Москва. 6 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос после сообщений Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9455 руб., что на 10,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 7 мая на 12,02 копейки, до 75,2246 руб./$1, и уменьшил курс евро на 28,63 копейки, до 88,06 руб./EUR1.

Минфин РФ возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня планирует покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

В совокупном объеме средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае с учетом объема отложенных операций за март и апрель.

Последний раз Минфин проводил покупку валюты и золота в июне прошлого года, когда общий объем операций составил 28,3 млрд рублей, ежедневных - 1,5 млрд рублей.

В марте и апреле этого года ведомство не проводило операции в рамках бюджетного правила, объяснив это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть. В январе и феврале Минфин продавал валюту/золото на 192,1 млрд рублей (по 12,8 млрд рублей в день - рекорд по ежедневному объему продаж за всю историю проведения соответствующих операций) и 226,8 млрд рублей (11,9 млрд рублей) соответственно.

ЦБ РФ в I полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России перейдет к покупке валюты, с 8 мая по 4 июня будет покупать ее объемом 1,18 млрд рублей в день.

"Рубль в среду укрепился в паре с юанем, при этом при открытии сессии его котировки ушли вниз, и кроме того, в среду обвалились цены на нефть. Таким образом, основным фактором, который сегодня выступил в пользу рубля, стали новости о возобновлении операций Минфина в рамках бюджетного правила, точнее, тот факт, что планируемый объем покупок валюты в мае оказался существенно ниже, чем полагало большинство аналитиков и участников рынка. В предыдущий раз Минфин покупал валюту чуть менее года назад, в предыдущие пару месяцев ведомство вообще не проводило операций по бюджетному правилу, объясняя это необходимостью обновления расчетных параметров. С учетом сильного роста цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке рынок закладывал более существенные объемы покупок валюты, однако Минфин ограничился 5,8 млрд рублей в день", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Рубль поначалу оставался под умеренным давлением и немного обновил недельный минимум к юаню, который приближался к отметке 11,09 руб. Затем российская валюта резко укрепилась: пара CNY/RUB опускалась чуть ниже уровня 10,9 руб., после чего произошла заметная коррекция. Импульс подорожания рубля был вызван тем, что объявленный Минфином объем ежедневных покупок иностранной валюты оказался существенно меньше ожиданий. Эти операции в рамках исполнения бюджетного правила возобновляются с 8 мая после приостановки в конце марта. Столь небольшой спрос министерства на валюту свидетельствует о слишком слабом увеличении нефтегазовых доходов, несмотря на сильный рост нефтяных цен весной. Это в более долгосрочной перспективе будет способствовать снижению курса рубля на фоне восстановления импорта. Пока же поддержку ему оказывает закрытие позиций в инвалюте тех, кто рассчитывал, что в предстоящем месячном периоде Минфину понадобится больше валюты для исполнения бюджетного правила", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Фьючерсы на нефть по-прежнему торгуются с сильным понижением вечером в среду на заявлениях по Ближнему Востоку, однако котировки отступили от внутридневных минимумов.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск понизилась на 6,9%, до $102,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 6,7%, до $95,4 за баррель.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на источники, переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает как вариант, при котором Иран согласится на условия США, и тогда американская военная операция завершится, так и вариант с возобновлением бомбардировок.

В Тегеране все еще рассматривают американские предложения по урегулированию конфликта США и Ирана, позже иранские власти передадут ответ посредникам в Пакистане, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Тем временем в среду стало известно, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе понизились на 2,314 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками сокращения на 3,3 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 1 мая, уменьшились на 2,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1,29 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 2,1 млн баррелей и на 2,4 млн баррелей соответственно.

Кроме того, Минэнерго США сообщило, что экспорт нефтепродуктов на прошлой неделе обновил исторический максимум и достиг 8,2 млн баррелей в сутки.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 6 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник опустилась на 14 базисных пунктов - до 14,19% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц снизилась в среду на 3 базисных пункта, до 14,63% годовых, версии на сроки 3 и 6 месяцев уменьшились на 1 базисный пункт, до 15,18% и 16,06% годовых соответственно.