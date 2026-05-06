"БКС МИ" повысил оценку акций Verizon до "позитивной"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Verizon Communications до "позитивной", подняв и прогнозную стоимость до $53 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой.

"Отмечаем улучшение качества бизнеса и более устойчивый профиль роста. 1К26 подтвердил первые устойчивые результаты трансформации под руководством Дэна Шульмана: улучшение прибыльности, сильное повышение денежного потока и возобновление прироста абонентов. Более того, менеджмент повысил прогноз на год, подтвердив уверенность в стратегии, основанной на снижении оттока, оптимизации затрат и развитии оптоволоконного бизнеса", - пишет эксперт.

Инвесткомпания повысила целевую цену бумаг эмитента до $53 на фоне улучшения фундаментальных показателей, оценка теперь "позитивная".

Обращает внимание Киреева и на возможные риски:

- отток пользователей мобильной связи к конкурентам;

- высокая конкуренция на рынке широкополосного доступа в интернет;

- необходимость значительных капитальных вложений.

