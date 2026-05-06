Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $1300

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Eli Lilly с $1200 до $1300 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

Квартальные результаты эмитента вновь превзошли даже самые оптимистичные ожидания, констатируют эксперты.

Параллельно Eli Lilly заметно усилила M&A-активность, объявив о приобретении четырех компаний с совокупным объемом сделок свыше $20 млрд.

На фоне впечатляющих результатов компания значительно пересмотрела свои ориентиры вверх до конца текущего года.

"Учитывая сильные квартальные показатели и прогнозы, мы повышаем целевую цену акций с $1200 до $1300 и сохраняем рекомендацию "покупать", опираясь на доминирующее положение Eli Lilly на рынке GLP-1 и долгосрочные перспективы запуска перорального препарата", - пишут аналитики инвесткомпании.

Eli Lilly - американская транснациональная фармацевтическая компания.

