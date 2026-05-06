Прогноз рубля на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу 2026г пока в силе - "Астра Управление активами"

Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу текущего года пока остается в силе, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого.

"Долгожданный анонс объема регулярных операций с валютой и золотом по бюджетному правилу в мае преподнес большой сюрприз - регулярные покупки с учетом отложенных операций за март-апрель составят 110,3 млрд руб. или 5,8 млрд руб. в день, что оказалось меньше ожидаемых 300-400 млрд руб. и нашей оценки в 450 млрд руб., - отмечает эксперт. - Вкупе с "зеркалирующими" продажами валюты со стороны ЦБ в объеме 4,6 млрд руб. в день это дает символические покупки".

Чистый спрос на валюту со стороны Минфина в мае будет крайне незначительным, а объемы валютной выручки российских экспортеров, поступающие на рынок, будут уверенно расти. Вместе с подавленным импортом, в том числе из-за жесткой политики регулятора, и низким оттоком капитала это будет поддерживать стабильность рубля, указывает Полевой.

"Пока свой прогноз по курсу до конца 2026 года не меняем (78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу года), но риски для таких ожиданий смещены вниз - то есть рубль может быть крепче", - пишет аналитик.

