Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может остаться актуальным до конца мая - ПСБ

Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань в сложившихся условиях может сохранить актуальность вплоть до конца текущего месяца, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич.

"Переход к покупкам валюты в рамках бюджетного правила является фактором в пользу ослабления рубля. Однако объявленные Минфином объемы оказались существенно ниже наших и рынка ожиданий и ожиданий. Учитывая параметры операций, мы видим краткосрочные возможности для укрепления рубля", - пишет эксперт в обзоре.

Этому, по его мнению, будут способствовать:

- сохранение в мае навеса предложения иностранной валюты из-за поступления валютной выручки от продажи нефти по более высоким ценам;

- слабый спрос на иностранную валюту как со стороны импортеров, так и населения (сдержанный туристический спрос из-за логистических проблем).

"В текущих условиях диапазон 10,8-11,3 руб. за юань может сохранить свою актуальность вплоть до конца мая. При этом в третьей декаде месяца видим риски тестирования его нижней границы на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат", - указывает Зварич.

