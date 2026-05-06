Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
В этом году продажи новостроек в Московском регионе могут сократиться на 15%
Общий объем продаж новостроек в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 5,5-6,1 млн кв. м, что соответствует 120-130 тыс. квартирам. Об этом говорится в отчете компании Ricci. Таким образом, по сравнению с 2025 г. спрос сократится на...
 
Гранты малому бизнесу тают на глазах
В январе-марте 2026 г. господдержку в РФ получили почти 92,9 тыс. бизнесов. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 6%. Об этом говорится в исследовании консалтингово-юридического агентства по сопровождению технологических проектов...
 
Ипотека для ИЖС столкнулась с ограничениями
После расширения с 1 марта 2025 года механизма эскроу-счетов на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в кредитовании этого сегмента выявлены сложности с получением проектного финансирования небольшими подрядчиками, пишет...
 
06 мая 2026 года 09:10

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Уолл-стрит закрылась в плюсе во вторник, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Нефть продолжает дешеветь в среду утром, Brent торгуется чуть выше $108 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды.

Значение S&P 500 увеличилось на 0,81% - до 7259,22 пункта.

Nasdaq прибавил 1,03% и закрылся на отметке 25326,13 пункта.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,73% - до 49298,25 пункта.

Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Поддержку котировкам оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты, несмотря на сохранение напряженности в регионе, где Иран ранее атаковал ОАЭ.

Вместе с тем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что договоренности о перемирии с Тегераном продолжают соблюдаться. "Сейчас перемирие, безусловно, соблюдается, перемирие с Ираном не закончилось", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Количество открытых вакансий в США в марте сократилось на 56 тыс. относительно предыдущего месяца и составило почти 6,87 млн, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Рынок в среднем ожидал 6,84 млн, отмечает Trading Economics. Данные за февраль были пересмотрены до 6,92 млн с 6,88 млн.

Индекс деловой активности в американской сфере услуг (ISM Services) в апреле снизился до 53,6 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали уменьшение до 53,7 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Неофициальный индекс менеджеров по логистике (LMI) в США в апреле подскочил до максимальных с марта 2022 года 69,9 пункта по сравнению с 65,7 пункта месяцем ранее.

Продажи новых домов в Соединенных Штатах в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 682 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем ожидали, что в марте будет продано 650 тыс. новостроек. Также министерство с опозданием обнародовало данные за февраль, согласно которым продажи новостроек выросли на 8,9% относительно января - до 635 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте увеличился на 4,4% относительно предыдущего месяца и составил $60,3 млрд, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе министерства торговли страны. Размер экспорта составил рекордные $320,9 млрд.

Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составляло $57,8 млрд, а не $57,3 млрд, как сообщалось ранее.

Аналитики ожидали увеличения дефицита в марте до $60,9 млрд с объявленного ранее февральского уровня.

Вашингтон стремится сократить внешнеторговый дефицит, и в прошлую пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что повысит размер импортных пошлин для Евросоюза.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) прибавили 12,9% по итогам торгов на сообщениях СМИ о том, что Apple Inc. (SPB: AAPL) рассматривает возможность сотрудничества с чипмейкером в производстве процессоров. Котировки акций Apple поднялись на 2,7%.

Micron увеличил рыночную стоимость на 11,1% после новостей о начале поставок его самых вместительных твердотельных накопителей (SSD).

Бумаги Pfizer Inc. (SPB: PFE) подорожали на 0,6%. Фармкомпания отчиталась о выручке и скорректированной прибыли по итогам первого квартала лучше ожиданий.

Химическая DuPont de Nemours нарастила капитализацию на 8,4%. Ее выручка в январе-марте увеличилась на 4,3% и превзошла прогнозы рынка, что также позволило ей улучшить собственные прогнозы.

Рыночная стоимость Archer Daniels Midland повысилась на 3,8%. Агропромышленный холдинг увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, а скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков. Кроме того, компания улучшила годовой прогноз последнего показателя.

Цена акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG), материнской компании Google, выросла на 1,4% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что она хочет разместить облигации на рекордные 9 млрд евро.

Капитализация технологической Palantir сократилась на 6,9% после публикации ее отчетности и прогнозов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, при этом биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подорожавшие на 9,4%.

Существенно выросла цена акций девелоперов China Overseas Land & Investment (+4,9%), China Resources Land (+4,5%), Henderson Land Development (+4,2%) и Longfor Group (+4,2%). Также поднялась стоимость интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,3%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,4%.

При этом котировки бумаг автопроизводителей Li Auto (SPB: LI), BYD и Geely снижаются на 3,1%, 2,1% и 2% соответственно. Кроме того, подешевели акции пивоваренных компаний China Resources Beer и Budweiser Brewing Co. APAC Ltd - на 2,9% и 2,1% соответственно, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:05 МСК взлетело на 6,3% - до исторического максимума.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics подскочили на 14,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 10,6%, также достигнув рекордов. Позитивное влияние на них оказал подъем цен акций американских представителей данной отрасли днем ранее, отмечают эксперты.

Бумаги автомобильной Hyundai Motor подорожали на 1,9%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 6,2%, KB Financial Group - на 2,3%, сталелитейной Posco - на 1,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,2%.

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в апреле ускорились до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,2% в предыдущий месяц, сообщило статуправление страны. Это максимальный подъем с июля 2024 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,9% и 2,3% соответственно.

Цены на нефть продолжают опускаться утром в среду после снижения по итогам торгов во вторник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск торгуются по $108,1 за баррель - на $1,77 (1,61%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на $4,57 (4%), до $109,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,86 (1,82%), до $100,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $4,15 (3,9%), до $102,27 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник о "значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения" с Ираном. Он также сообщил, что США "на короткий период" приостанавливают проект "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив, чтобы оценить возможности доработки и заключения мирной сделки с Тегераном.

Это заявление было воспринято как сигнал о возможной деэскалации и породило надежды постепенное восстановление поставок из Персидского залива, написал аналитик LSEG Ань Фам. При этом эксперт добавил, что цены на нефть все ещё на повышенных уровнях, поскольку перспективы мирного соглашения остаются неопределенными, а для полного восстановления торговых потоков потребуется время, даже если сделка будет заключена.

Между тем блокировка Ормузского пролива продолжается. Остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал поставок привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 мая 2026 года 19:36
Рынок акций РФ в среду просел к 2630п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, вырос Полюс вслед за золотом
Москва. 6 мая. Российский рынок акций в среду просел под давлением упавшей нефти (июльский фьючерс на Brent откатился к $102 за баррель) в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи снизился в район 2630 пунктов.    читать дальше
06 мая 2026 года 19:16
Рубль в среду подорожал в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле
Москва. 6 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос после сообщений Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9455 руб., что на 10,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
06 мая 2026 года 18:46
"БКС МИ" повысил оценку акций Verizon до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Verizon Communications до "позитивной", подняв и прогнозную стоимость до $53 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Отмечаем улучшение качества бизнеса и более устойчивый профиль роста. 1К26 подтвердил...    читать дальше
06 мая 2026 года 17:56
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $1300
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Eli Lilly с $1200 до $1300 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Квартальные результаты эмитента вновь превзошли даже самые оптимистичные ожидания, констатируют эксперты. Параллельно Eli Lilly заметно...    читать дальше
06 мая 2026 года 17:11
Прогноз рубля на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу 2026г пока в силе - "Астра Управление активами"
Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу текущего года пока остается в силе, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Долгожданный анонс объема регулярных операций с валютой и...    читать дальше
06 мая 2026 года 16:30
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может остаться актуальным до конца мая - ПСБ
Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань в сложившихся условиях может сохранить актуальность вплоть до конца текущего месяца, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. "Переход к покупкам валюты в рамках бюджетного правила является фактором в пользу ослабления рубля. Однако объявленные Минфином...    читать дальше
06 мая 2026 года 15:46
Freedom Finance Global возобновил анализ Valero Energy с рекомендацией "продавать" для ее акций
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение Valero Energy, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $205 за штуку, рекомендация дается "продавать". Valero Energy отчиталась за первый квартал 2026 года:...    читать дальше
06 мая 2026 года 15:27
Рубль днем отыграл утренние потери и поднимается в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле
Москва. 6 мая. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль перешел к повышению после сообщения Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть.    читать дальше
06 мая 2026 года 15:08
Курс рубля, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае - УК "Первая"
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. Покупки валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу с 8 мая по 4 июня текущего года составят 110,3 млрд руб., что значительно ниже...    читать дальше
06 мая 2026 года 14:27
Цена на золото может опуститься к $4000/унц. в течение года - "ВТБ Мои инвестиции"
Котировки золота могут опуститься к отметке $4000 за тройскую унцию в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Золото все больше ведет себя как рисковый актив, констатируют эксперты: дорожает на новостях о снижении геополитической напряженности на Ближнем Востоке и дешевеет на...    читать дальше
06 мая 2026 года 13:47
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 180 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цены на никель приближаются к $20 тыс. за тонну, умеренно...    читать дальше
06 мая 2026 года 13:16
Курс рубля, вероятно, останется выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в мае - "Т-Инвестиции"
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, останутся на уровнях выше 75 руб./$1 и 11 руб. за юань соответственно в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. Минфин с 8 мая по 4 июня 2026 года будет покупать валюту и золото на 5,8 млрд рублей в...    читать дальше
06 мая 2026 года 12:44
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Компания продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей за весь 2025 год, а по итогам 1К26 выручка...    читать дальше
06 мая 2026 года 12:14
Оценка инвесткейса Сбербанка позитивна - Совкомбанк
Оценка инвестиционного кейса Сбербанка позитивна, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. Эмитент опубликовал сильный отчет за 1К26 по МСФО на фоне позитивных рыночных тенденций и контроля над расходами, отмечает эксперт. "На инвестиционный кейс Сбербанка смотрим...    читать дальше
06 мая 2026 года 11:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской биржи
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с прогнозной стоимостью на уровне 499 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря...    читать дальше
