Уолл-стрит закрылась в плюсе во вторник, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду. Нефть продолжает дешеветь в среду утром, Brent торгуется чуть выше $108 за баррель.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды.

Значение S&P 500 увеличилось на 0,81% - до 7259,22 пункта.

Nasdaq прибавил 1,03% и закрылся на отметке 25326,13 пункта.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,73% - до 49298,25 пункта.

Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Поддержку котировкам оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты, несмотря на сохранение напряженности в регионе, где Иран ранее атаковал ОАЭ.

Вместе с тем глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что договоренности о перемирии с Тегераном продолжают соблюдаться. "Сейчас перемирие, безусловно, соблюдается, перемирие с Ираном не закончилось", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Количество открытых вакансий в США в марте сократилось на 56 тыс. относительно предыдущего месяца и составило почти 6,87 млн, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Рынок в среднем ожидал 6,84 млн, отмечает Trading Economics. Данные за февраль были пересмотрены до 6,92 млн с 6,88 млн.

Индекс деловой активности в американской сфере услуг (ISM Services) в апреле снизился до 53,6 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали уменьшение до 53,7 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Неофициальный индекс менеджеров по логистике (LMI) в США в апреле подскочил до максимальных с марта 2022 года 69,9 пункта по сравнению с 65,7 пункта месяцем ранее.

Продажи новых домов в Соединенных Штатах в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 682 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем ожидали, что в марте будет продано 650 тыс. новостроек. Также министерство с опозданием обнародовало данные за февраль, согласно которым продажи новостроек выросли на 8,9% относительно января - до 635 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Дефицит внешнеторгового баланса США в марте увеличился на 4,4% относительно предыдущего месяца и составил $60,3 млрд, говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе министерства торговли страны. Размер экспорта составил рекордные $320,9 млрд.

Согласно пересмотренным данным, в феврале отрицательное сальдо торгового баланса составляло $57,8 млрд, а не $57,3 млрд, как сообщалось ранее.

Аналитики ожидали увеличения дефицита в марте до $60,9 млрд с объявленного ранее февральского уровня.

Вашингтон стремится сократить внешнеторговый дефицит, и в прошлую пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что повысит размер импортных пошлин для Евросоюза.

Акции Intel Corp. (SPB: INTC) прибавили 12,9% по итогам торгов на сообщениях СМИ о том, что Apple Inc. (SPB: AAPL) рассматривает возможность сотрудничества с чипмейкером в производстве процессоров. Котировки акций Apple поднялись на 2,7%.

Micron увеличил рыночную стоимость на 11,1% после новостей о начале поставок его самых вместительных твердотельных накопителей (SSD).

Бумаги Pfizer Inc. (SPB: PFE) подорожали на 0,6%. Фармкомпания отчиталась о выручке и скорректированной прибыли по итогам первого квартала лучше ожиданий.

Химическая DuPont de Nemours нарастила капитализацию на 8,4%. Ее выручка в январе-марте увеличилась на 4,3% и превзошла прогнозы рынка, что также позволило ей улучшить собственные прогнозы.

Рыночная стоимость Archer Daniels Midland повысилась на 3,8%. Агропромышленный холдинг увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, а скорректированная прибыль превысила ожидания аналитиков. Кроме того, компания улучшила годовой прогноз последнего показателя.

Цена акций Alphabet Inc. (SPB: GOOG), материнской компании Google, выросла на 1,4% после сообщения Bloomberg со ссылкой на источники о том, что она хочет разместить облигации на рекордные 9 млрд евро.

Капитализация технологической Palantir сократилась на 6,9% после публикации ее отчетности и прогнозов.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, при этом биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подорожавшие на 9,4%.

Существенно выросла цена акций девелоперов China Overseas Land & Investment (+4,9%), China Resources Land (+4,5%), Henderson Land Development (+4,2%) и Longfor Group (+4,2%). Также поднялась стоимость интернет-компании Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 4,3%, ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 4%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,4%.

При этом котировки бумаг автопроизводителей Li Auto (SPB: LI), BYD и Geely снижаются на 3,1%, 2,1% и 2% соответственно. Кроме того, подешевели акции пивоваренных компаний China Resources Beer и Budweiser Brewing Co. APAC Ltd - на 2,9% и 2,1% соответственно, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 1,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:05 МСК взлетело на 6,3% - до исторического максимума.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics подскочили на 14,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 10,6%, также достигнув рекордов. Позитивное влияние на них оказал подъем цен акций американских представителей данной отрасли днем ранее, отмечают эксперты.

Бумаги автомобильной Hyundai Motor подорожали на 1,9%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 6,2%, KB Financial Group - на 2,3%, сталелитейной Posco - на 1,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 2,2%.

Темпы роста потребительских цен в Южной Корее в апреле ускорились до 2,6% в годовом выражении по сравнению с 2,2% в предыдущий месяц, сообщило статуправление страны. Это максимальный подъем с июля 2024 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 2,9% и 2,3% соответственно.

Цены на нефть продолжают опускаться утром в среду после снижения по итогам торгов во вторник.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 мск торгуются по $108,1 за баррель - на $1,77 (1,61%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на $4,57 (4%), до $109,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,86 (1,82%), до $100,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $4,15 (3,9%), до $102,27 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник о "значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения" с Ираном. Он также сообщил, что США "на короткий период" приостанавливают проект "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив, чтобы оценить возможности доработки и заключения мирной сделки с Тегераном.

Это заявление было воспринято как сигнал о возможной деэскалации и породило надежды постепенное восстановление поставок из Персидского залива, написал аналитик LSEG Ань Фам. При этом эксперт добавил, что цены на нефть все ещё на повышенных уровнях, поскольку перспективы мирного соглашения остаются неопределенными, а для полного восстановления торговых потоков потребуется время, даже если сделка будет заключена.

Между тем блокировка Ормузского пролива продолжается. Остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал поставок привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.