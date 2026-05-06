Рубль днем отыграл утренние потери и поднимается в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле

Москва. 6 мая. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль перешел к повышению после сообщения Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,955 руб., что на 9,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился на 93 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,78 руб./$1, контракт EURRUBF упал на 63 копейки, до 88,03 руб./EUR1.

Минфин РФ возобновляет операции на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня планирует покупать иностранную валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,8 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

В совокупном объеме средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, учитываются дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае с учетом объема отложенных операций за март и апрель.

Последний раз Минфин проводил покупку валюты и золота в июне прошлого года, когда общий объем операций составил 28,3 млрд рублей, ежедневных - 1,5 млрд рублей.

В марте и апреле этого года ведомство не проводило операции в рамках бюджетного правила, объяснив это планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть. В январе и феврале Минфин продавал валюту/золото на 192,1 млрд рублей (по 12,8 млрд рублей в день - рекорд по ежедневному объему продаж за всю историю проведения соответствующих операций) и 226,8 млрд рублей (11,9 млрд рублей) соответственно.

ЦБ РФ в I полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России перейдет к покупке валюты, с 8 мая по 4 июня будет покупать ее объемом 1,18 млрд рублей в день.

Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, останутся на уровнях выше 75 руб./$1 и 11 руб. за юань соответственно в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Минфин с 8 мая по 4 июня 2026 года будет покупать валюту и золото на 5,8 млрд рублей в день. Объем оказался почти в три раза ниже ожиданий эксперта и консенсуса.

"Для рубля меньший объем покупок валюты, на первый взгляд, значит более крепкие уровни. Однако, если низкие покупки просто отражают более низкие поступления от экспорта, о чем регулятор должен быть лучше осведомлен, то это нейтральный фактор. В любом случае покупки возобновлены, рынок будет более сбалансирован, а рубль должен остаться на уровнях выше 75 руб./$1 и 11 руб. за юань в мае", - пишет Донец в комментарии.

Цены на нефть заметно усилили снижение днем в среду на фоне укрепления надежд на скорое урегулирование ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $100,66 за баррель - на 8,4% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 9,11%, до $92,95 за баррель.

Во вторник контракты на Brent подешевели на 4%, на WTI - на 3,9%.

В центре внимания рынков остается ситуация на Ближнем Востоке.

Переговорщики из США считают, что приближаются к согласованию с Ираном короткого меморандума о взаимопонимании, в котором будут изложены условия прекращения вооруженного конфликта, сообщил в среду портал Axios со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Урегулирование конфликта между США и Ираном приведет к восстановлению поставок нефти из Персидского залива. Ормузский пролив остается заблокированным, остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.