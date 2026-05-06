Freedom Finance Global возобновил анализ Valero Energy с рекомендацией "продавать" для ее акций

Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение Valero Energy, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $205 за штуку, рекомендация дается "продавать".

Valero Energy отчиталась за первый квартал 2026 года: скорректированный EPS составил $4,22 против консенсуса $3,16 (+34%) при выручке $32,4 млрд (+7%). Рост обеспечило расширение маржи переработки, отмечают аналитики. Скорректированная операционная прибыль сегмента "нефтепродукты" выросла до $1,8 млрд с $605 млн годом ранее, причем около 80% прироста дал регион Мексиканского залива.

Главный драйвер - крек-спред дизеля к нефти марки Brent на побережье Мексиканского залива, расширившийся с $16,69 до $27,6/баррель. Сегмент возобновляемого дизеля показал улучшение преимущественно за счет регуляторных квот, исторически склонных к нормализации, указывают в инвесткомпании.

"Во втором квартале сильная динамика сохранится, однако во втором полугодии 2026 года ждем сжатия маржи по мере выхода новых мощностей переработки на полную загрузку. Цена акций исходит из устойчивости текущей конъюнктуры - ее коррекция создает существенный риск снижения, - пишут эксперты Freedom Finance Global. - После возобновления покрытия мы присваиваем акциям Valero Energy целевую цену $205 и рекомендацию "продавать". На наш взгляд, акции переоценены".

Valero Energy - американская нефтяная компания; осуществляет нефтепереработку и продажу нефтепродуктов в США, Канаде, Великобритании и Латинской Америке.

