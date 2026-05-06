Курс рубля, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае - УК "Первая"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Покупки валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу с 8 мая по 4 июня текущего года составят 110,3 млрд руб., что значительно ниже ожиданий аналитиков, отмечает Ващелюк.

В рамках нерегулярных операций продолжатся продажи валюты - примерно на 87 млрд руб. в указанный период.

В результате, указывает эксперт, чистый объем покупок валюты с 8 мая по 4 июня составит около 23 млрд руб. (примерно 1,2 млрд руб. в день).

"Таким образом, импульс к ослаблению рубля оказался значительно меньше, чем ожидалось и он перешел к укреплению. С учетом полученных данных от Минфина курс доллара в мае, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1, а не стремиться к 80 руб./$1. Ситуация на валютном рынке также во многом будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке и цен на нефть", - пишет Ващелюк в обзоре.

