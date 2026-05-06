Цена на золото может опуститься к $4000/унц. в течение года - "ВТБ Мои инвестиции"

Котировки золота могут опуститься к отметке $4000 за тройскую унцию в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции".

Золото все больше ведет себя как рисковый актив, констатируют эксперты: дорожает на новостях о снижении геополитической напряженности на Ближнем Востоке и дешевеет на сообщениях об эскалации конфликта. Пересмотр инфляционных ожиданий из-за подорожания нефти и связанный с этим рост прогнозов по ставкам мировых центробанков оказались негативным фактором для золота, отмечают они.

Металл оказался сразу под тройным ударом: спекулянты начали фиксировать прибыль на фоне пересмотра ожиданий по ставкам, центробанки продают часть резервов для поддержки национальных валют, а ювелирная отрасль сокращает закупки после резкого роста цен за последние два года.

Всемирный совет по золоту опубликовал данные по балансу на рынке золота за первый квартал 2026 года. Общий спрос, по его оценке, сократился до 1195 тонн против 1330 тонн в 4К25, хотя это по-прежнему больше уровня 2К25 (1096 тонн), обращают внимание аналитики брокера.

Спрос со стороны ювелирной промышленности опустился до минимальных значений с 3К20 и составил 335 тонн против 428 тонн тремя месяцами ранее.

Фонды ETF в 1К26 купили золото лишь на 62 тонны против 174,9 тонн в 4К25, при этом в марте зафиксирован отток в 84,5 тонны.

Центробанки, напротив, увеличили чистые покупки с 207,6 до 243,7 тонн: распродажи Турции в марте-апреле не смогли значительно испортить сильную статистику первых двух месяцев.

"Статистика за второй квартал текущего года, вероятно, сильнее отразит последствия затянувшейся блокировки Ормузского пролива. Мы сохраняем скептический взгляд на золото и ждем постепенное снижение котировок к отметке $4000 за тройскую унцию в течение года", - пишут эксперты в обзоре.

