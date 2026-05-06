"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Норникеля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 180 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова.

Цены на никель приближаются к $20 тыс. за тонну, умеренно позитивная новость, отмечают эксперты.

"Доля никеля в выручке "Норникеля" составляет порядка 18%. И хотя компания вряд ли сможет резко нарастить его выпуск в ближайшее время, рост цен все же поддержит ее финансовые результаты, - пишут аналитики. - Сохраняем "позитивный" взгляд. Соотношение текущей цены бумаг эмитента и прибыли на акцию в спотовых ценах (спотовый мультипликатор Р/Е) составляет 8,5х против исторических 7,7х. Мы считаем, что мультипликатор должен прийти к нормальным значениям при дальнейшем снижении ключевой ставки. С учетом наших прогнозов на двенадцать месяцев целевой Р/Е на 2027 год составит 6,8х, что также будет соответствовать "позитивному" взгляду".

