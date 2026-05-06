Курс рубля, вероятно, останется выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в мае - "Т-Инвестиции"

Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, останутся на уровнях выше 75 руб./$1 и 11 руб. за юань соответственно в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец.

Минфин с 8 мая по 4 июня 2026 года будет покупать валюту и золото на 5,8 млрд рублей в день. Объем оказался почти в три раза ниже ожиданий эксперта и консенсуса.

"Для рубля меньший объем покупок валюты, на первый взгляд, значит более крепкие уровни. Однако, если низкие покупки просто отражают более низкие поступления от экспорта, о чем регулятор должен быть лучше осведомлен, то это нейтральный фактор. В любом случае покупки возобновлены, рынок будет более сбалансирован, а рубль должен остаться на уровнях выше 75 руб./$1 и 11 руб. за юань в мае", - пишет Донец в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.