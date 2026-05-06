"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

Компания продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей за весь 2025 год, а по итогам 1К26 выручка увеличилась на 17% до CNY3,2 млрд, чистая прибыль - на 5,6%, до CNY652 млн.

"Мы подтверждаем рейтинг держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic по итогам отчетностей с сохранением целевой цены в CNY106,64, что предполагает потенциал роста на 1,6% от текущего уровня. Компания активно расширяется, однако котировки уже выросли на 40% за последний год и близки к справедливой стоимости", - пишет Гудым.

Ключевыми рисками для компании аналитик "Финама" видит рост стоимости сырья, геополитическую и макроэкономическую неопределенности, сложность и дороговизну интеграции гидравлических решений для конечных потребителей, а также дальнейшую коррекцию котировок бумаг.

Jiangsu Hengli Hydraulic - ведущий китайский производитель гидравлических компонентов, специализирующийся на разработке и выпуске гидроцилиндров, насосов, клапанов и моторов для тяжелой техники.

