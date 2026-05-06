Оценка инвесткейса Сбербанка позитивна - Совкомбанк

Оценка инвестиционного кейса Сбербанка позитивна, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова.

Эмитент опубликовал сильный отчет за 1К26 по МСФО на фоне позитивных рыночных тенденций и контроля над расходами, отмечает эксперт.

"На инвестиционный кейс Сбербанка смотрим позитивно. За 2025 год компания выплатит дивиденды в размере 37,64 руб. на акцию (рекомендованы наблюдательным советом). Трек на рост чистой процентной маржи позволяет ожидать ощутимый рост чистой прибыли в 2026 году и возможное быстрое закрытие дивидендного "гэпа", - указывает Бердников.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.