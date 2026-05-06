"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской биржи

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с прогнозной стоимостью на уровне 499 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

Благодаря росту объемов торгов и высокой активности IPO эмитент очень уверенно чувствовал себя в финансовом плане в начале 2026 года, констатирует эксперт.

Так, выручка и прибыль компании в первом квартале продемонстрировали существенный рост и обновили рекорд.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы оператора биржи. Рассчитываем, что китайские акции с учетом своей относительной дешевизны, а также прогнозов сохранения достаточно высоких темпов роста экономики КНР и мягкой денежно-кредитной политики в стране будут оставаться привлекательными в глазах международных инвесторов. И эмитент, благодаря своему статусу "ворот в Китай" для международных инвесторов, продолжит выигрывать от этого", - пишет Додонов.

Основные риски при этом, по мнению аналитика "Финама", связаны с возможным новым охлаждением экономической активности в Китае в случае наступления глобальной рецессии (например, из-за продолжительного конфликта на Ближнем Востоке и сохранения цен на нефть на высоком уровне). Это может оказать давление на рыночные настроения. Другие факторы риска - сложные отношения между Пекином и Вашингтоном, геополитическая напряженность вокруг Тайваня, строгое регулирование в некоторых секторах страны.

