Рубль утром немного понижается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 6 мая. Китайский юань подрастает на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,072 руб. (+1,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,73 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании сообщений Минфина РФ о размере операций по покупке/продаже валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле. Ведомство планирует опубликовать эту информацию 6 мая.

Дополнительное поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет РФ в апреле на фоне высоких цен на нефть составит порядка 200 млрд рублей, в марте наблюдалось недопоступление этих доходов примерно на ту же сумму, ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В конце февраля текущего года, еще до всплеска волатильности на сырьевых рынках из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, Силуанов заявил, что правительство на фоне недобора нефтегазовых доходов рассматривает возможность новой корректировки бюджетного правила посредством снижения базовой цены. Вскоре после этого Минфин объявил о решении не проводить в марте операции по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемым изменением базовой цены. Приостановка операций затем была продлена до 1 июля, однако впоследствии Минфин решил возобновить их с мая "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и финансовую систему".

Минфин отмечал, что объем отложенных за март и апрель операций будет учтен при определении размера операций в мае.

Цены на нефть продолжают опускаться утром в среду после снижения по итогам торгов во вторник, когда Brent и WTI подешевели на 4% и 3,9% соответственно.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск торгуются по $108,35 за баррель - на 1,37% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,46%, до $100,77 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник о "значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения" с Ираном. Он также сообщил, что США "на короткий период" приостанавливают проект "Свобода" по сопровождению судов через Ормузский пролив, чтобы оценить возможности доработки и заключения мирной сделки с Тегераном.

Между тем блокировка Ормузского пролива продолжается. Остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал поставок привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах.

Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду в 17:30 мск.