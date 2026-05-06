Оценка рынка рублевых облигаций остается позитивной - УК "Первая"

Оценка рынка рублевых облигаций остается позитивной, говорится в комментарии старшего портфельного управляющего УК "Первая" Александра Евдокимова.

Апрель показал, что рынок по-прежнему чувствителен не только к самому факту снижения ключевой ставки, но и к прогнозам и риторике Банка России, констатирует эксперт.

Снижение ставки поддерживает цены облигаций, но повышение прогноза по средней ключевой ставке ограничило оптимизм инвесторов и стало причиной локальной коррекции в ОФЗ.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций. Цикл снижения ключевой ставки в 2026 году будет продолжен, что должно поддержать инструменты с фиксированной доходностью. При этом волатильность на рынках может сохраняться как из-за высокого объема заимствований Минфина, так и из-за осторожной позиции Банка России", - пишет Евдокимов.

