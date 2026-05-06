"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Carrier Global с прогнозной стоимостью $62,41, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Мы подтверждаем рейтинг и целевую цену по итогам отчетности эмитента за 1К26. С минимумов 2025 года данные бумаги выросли в стоимости на 31%, превзойдя нашу цель. Между тем на фоне слабости жилищного сектора и макроэкономической неопределенности не исключаем коррекции котировок", - пишет эксперт.

Carrier Global - ведущий мировой поставщик безопасных и устойчивых решений для зданий и холодильных систем в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

