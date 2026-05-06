Индекс Мосбиржи будет торговаться в зоне 2600-2700п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2600-2700 пунктов в среду, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Индекс Мосбиржи во вторник продемонстрировал локальное восстановление после теста полугодовых минимумов в районе 2590 пунктов. Несмотря на технический выкуп просадки более чем на 2% от локального дна, ликвидность все еще низкая (торговые обороты составили менее 54 млрд руб.) и нет фундаментальных драйверов для полноценного разворота тренда, отмечает аналитик. Текущий импульс во многом обусловлен фиксацией прибыли по коротким позициям.

"Мы ожидаем в среду сохранение боковой динамики индекса Мосбиржи в пределах коридора 2600-2700 пунктов. В отсутствие нового негатива со стороны геополитики и при поддержке высоких цен на нефть, а также ввиду сохранения технической перепроданности отдельных бумаг не исключаем попыток теста верхней границы, - пишет Крылова. - К выбору бумаг на таком рынке относимся консервативно и выбираем крепкие фундаментально бизнесы и бумаги с хорошим дивидендным потенциалом: Сбербанк, ВТБ, "Транснефть", "префы" "Сургутнефтегаза".

