"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Merck & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $121,6 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Бумаги эмитента после динамичного ралли находятся в фазе консолидации с февраля, в соответствии с ожиданиями, констатирует эксперт.

Merck в целом конструктивно отчиталась за 1К26, выручка оказалась больше ожиданий, а чистый убыток, обусловленный расходами по крупному приобретению, оказался меньше прогнозов, отмечает Саидова.

Спрос на ключевой блокбастер Keytruda остается сильным и показывает двузначный темп роста, при этом новые препараты позволяют нивелировать снижение продаж от устаревающих наименований.

"Пайплайн" компании по-прежнему один из самых внушительных в отрасли, но большинство хороших новостей на данный момент заложено в цену акции, на текущем этапе эмитент уже не выглядит значительно недооцененным с фундаментальной точки зрения: дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S (NTM) составляет 7,5%", - пишет аналитик "Финама".

Merck & Co - одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Деятельность подразделяется на два ключевых направления - фармацевтическое и ветеринарное. Наибольшая доля выручки генерируется онкологическим, диабетическим и вакцинным сегментами фармацевтического направления бизнеса.

