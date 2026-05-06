Диапазон 10,8-11,3 руб./юань в целом пока сохраняет актуальность - ПСБ

Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань для валютной пары юань/рубль в целом пока сохраняет актуальность, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Юань, скорее всего, будет удерживать позиции у уровней предыдущего закрытия на торгах в среду до объявления объема покупок валюты со стороны ЦБ РФ, а в дальнейшем инвесторы будут оценивать силу валяния возобновления операций по бюджетному правилу, отмечает эксперт.

По оценкам банка, объем покупок валюты может составить порядка 10-12% от среднего объемов торгов юанем на бирже, что заметно усилит спрос на валюту в мае и сможет нивелировать навес предложения на валютном рынке, формируемый увеличением поступлений валютной выручки на фоне высоких цен на нефть.

"Это может способствовать попыткам продолжения роста китайской валюты с рисками выхода юаня в ближайшие сессии в верхнюю половину диапазона 10,8-11,3 рубля, - пишет Зварич. - При этом уход котировок юаня выше 11,5 рублей, на наш взгляд, пока выглядит маловероятным, что обусловлено, помимо высоких цен на нефть, слабостью спроса на иностранную валюту как со стороны импортеров, на фоне продолжающегося замедления экономической активности, так и населения, ввиду сдержанного "туристического" спроса ввиду логистических проблем, связанных с ближневосточным конфликтом".

