Мнения аналитиков / Диапазон 10,8-11,3 руб./юань в целом пока сохраняет актуальность - ПСБ
06 мая 2026 года 09:49
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань в целом пока сохраняет актуальность - ПСБ
Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань для валютной пары юань/рубль в целом пока сохраняет актуальность, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. Юань, скорее всего, будет удерживать позиции у уровней предыдущего закрытия на торгах в среду до объявления объема покупок валюты со стороны ЦБ РФ, а в дальнейшем инвесторы будут оценивать силу валяния возобновления операций по бюджетному правилу, отмечает эксперт. По оценкам банка, объем покупок валюты может составить порядка 10-12% от среднего объемов торгов юанем на бирже, что заметно усилит спрос на валюту в мае и сможет нивелировать навес предложения на валютном рынке, формируемый увеличением поступлений валютной выручки на фоне высоких цен на нефть. "Это может способствовать попыткам продолжения роста китайской валюты с рисками выхода юаня в ближайшие сессии в верхнюю половину диапазона 10,8-11,3 рубля, - пишет Зварич. - При этом уход котировок юаня выше 11,5 рублей, на наш взгляд, пока выглядит маловероятным, что обусловлено, помимо высоких цен на нефть, слабостью спроса на иностранную валюту как со стороны импортеров, на фоне продолжающегося замедления экономической активности, так и населения, ввиду сдержанного "туристического" спроса ввиду логистических проблем, связанных с ближневосточным конфликтом". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
06 мая 2026 года 19:36
Рынок акций РФ в среду просел к 2630п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, вырос Полюс вслед за золотом
Москва. 6 мая. Российский рынок акций в среду просел под давлением упавшей нефти (июльский фьючерс на Brent откатился к $102 за баррель) в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи снизился в район 2630 пунктов. читать дальше
.06 мая 2026 года 19:16
Москва. 6 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос после сообщений Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9455 руб., что на 10,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.06 мая 2026 года 18:46
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Verizon Communications до "позитивной", подняв и прогнозную стоимость до $53 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Отмечаем улучшение качества бизнеса и более устойчивый профиль роста. 1К26 подтвердил... читать дальше
.06 мая 2026 года 17:56
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Eli Lilly с $1200 до $1300 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Квартальные результаты эмитента вновь превзошли даже самые оптимистичные ожидания, констатируют эксперты. Параллельно Eli Lilly заметно... читать дальше
.06 мая 2026 года 17:11
Прогноз рубля на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу 2026г пока в силе - "Астра Управление активами"
Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу текущего года пока остается в силе, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Долгожданный анонс объема регулярных операций с валютой и... читать дальше
.06 мая 2026 года 16:30
Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань в сложившихся условиях может сохранить актуальность вплоть до конца текущего месяца, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. "Переход к покупкам валюты в рамках бюджетного правила является фактором в пользу ослабления рубля. Однако объявленные Минфином... читать дальше
.06 мая 2026 года 15:46
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение Valero Energy, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $205 за штуку, рекомендация дается "продавать". Valero Energy отчиталась за первый квартал 2026 года:... читать дальше
.06 мая 2026 года 15:27
Москва. 6 мая. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль перешел к повышению после сообщения Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть. читать дальше
.06 мая 2026 года 15:08
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. Покупки валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу с 8 мая по 4 июня текущего года составят 110,3 млрд руб., что значительно ниже... читать дальше
.06 мая 2026 года 14:27
Котировки золота могут опуститься к отметке $4000 за тройскую унцию в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Золото все больше ведет себя как рисковый актив, констатируют эксперты: дорожает на новостях о снижении геополитической напряженности на Ближнем Востоке и дешевеет на... читать дальше
.06 мая 2026 года 13:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 180 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цены на никель приближаются к $20 тыс. за тонну, умеренно... читать дальше
.06 мая 2026 года 13:16
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, останутся на уровнях выше 75 руб./$1 и 11 руб. за юань соответственно в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. Минфин с 8 мая по 4 июня 2026 года будет покупать валюту и золото на 5,8 млрд рублей в... читать дальше
.06 мая 2026 года 12:44
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Компания продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей за весь 2025 год, а по итогам 1К26 выручка... читать дальше
.06 мая 2026 года 12:14
Оценка инвестиционного кейса Сбербанка позитивна, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. Эмитент опубликовал сильный отчет за 1К26 по МСФО на фоне позитивных рыночных тенденций и контроля над расходами, отмечает эксперт. "На инвестиционный кейс Сбербанка смотрим... читать дальше
.06 мая 2026 года 11:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с прогнозной стоимостью на уровне 499 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря... читать дальше
