Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник на брифинге в Белом доме подверг критике Иран за развитие ядерной программы, отметив при этом, что в Вашингтоне в общении с Тегераном рассчитывают на дипломатию. "Иран развивает ядерную программу в военных целях, и это неприемлемо... Сейчас мы вовлечены в дипломатический процесс создания определенного уровня доверия", - сказал он. "Мы выясняем темы, которые можно обсуждать с ними, но это сложно, и это дело не одного дня. Дипломатия - это такой исход, который предпочитаем мы", - отметил Рубио.

При этом он назвал американскую блокаду иранских портов "защитной мерой, а не агрессией". "Это не акт агрессии, это защитные меры. Это ответ на то, что иранцы решили делать, - подчеркнул Рубио. - Минирование пролива незаконно в любых обстоятельствах, а они это сделали".

Президент США Дональд Трамп заявил, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. "Основываясь на просьбе Пакистана и других стран, огромном военном успехе, которого мы добились во время кампании против Ирана, и, кроме того, на том факте, что был достигнут значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что, пока блокада будет сохраняться, вступивший в полную силу проект "Свобода" (Движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли окончательно доработать и подписать соглашение", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Трамп подчеркнул, что данные суда затем не вернутся обратно до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

Вместе с тем Иран заявил, что официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив, сообщил во вторник вечером телеканал Press TV. "В рамках новой системы все суда, намеревающиеся пройти через пролив, будут получать электронное письмо с официального адреса (...), в котором будут изложены правила и нормы прохода", - говорится в сообщении. По информации телеканала, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Коммерческое судно CGM San Antonio накануне поздно вечером попало под ракетный обстрел в восточной части Персидского залива, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на американские официальные лица. По их данным, контейнеровоз в районе восточной части Персидского залива был поражен, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего несколько членов филиппинского экипажа получили ранения.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило, что во вторник получило сообщение о том, что "грузовое судно было поражено неизвестным снарядом".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды. Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Поддержку котировкам оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что договоренности о перемирии с Тегераном продолжают соблюдаться. "Сейчас перемирие, безусловно, соблюдается, перемирие с Ираном не закончилось", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Количество открытых вакансий в США в марте сократилось на 56 тыс. относительно предыдущего месяца и составило почти 6,87 млн, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Рынок в среднем ожидал 6,84 млн, отмечает Trading Economics. Данные за февраль были пересмотрены до 6,92 млн с 6,88 млн.

Индекс деловой активности в американской сфере услуг (ISM Services) в апреле снизился до 53,6 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали уменьшение до 53,7 пункта. Неофициальный индекс менеджеров по логистике (LMI) в США в апреле подскочил до максимальных с марта 2022 года 69,9 пункта по сравнению с 65,7 пункта месяцем ранее.

Продажи новых домов в Соединенных Штатах в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 682 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем ожидали, что в марте будет продано 650 тыс. новостроек. Также министерство с опозданием обнародовало данные за февраль, согласно которым продажи новостроек выросли на 8,9% относительно января - до 635 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, при этом биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:05 МСК взлетело на 6,3% - до исторического максимума. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,1%.

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают опускаться утром в среду после заметного падения во вторник. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $108,14 за баррель - на 1,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на 4%, до $109,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,73%, до $100,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 3,9%, до $102,27 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник о "значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения" с Ираном. Это заявление было воспринято как сигнал о возможной деэскалации и породило надежды постепенное восстановление поставок из Персидского залива, написал аналитик LSEG Ань Фам. При этом эксперт добавил, что цены на нефть все еще на повышенных уровнях, поскольку перспективы мирного соглашения остаются неопределенными, а для полного восстановления торговых потоков потребуется время, даже если сделка будет заключена.

Между тем блокировка Ормузского пролива продолжается. Остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал поставок привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,014 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,568 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 мая снизился на 0,08% и составил 120,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 1280,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (-0,5%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,49%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,49%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,47%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,27%), "МТС-001Р-14" (+0,26%) и "РЖД-28" (+0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что СФО "ВТБ РКС Олимп" 6 мая планирует начать размещение выпусков облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А1 объемом 8 млрд рублей и класса А2 объемом 11,15 млрд рублей, а 7 мая - класса А4 объемом 6 млрд рублей. Размещение первых двух займов продлится 7 рабочих дней, бондов класса А4 - до 19 июня. Срок обращения всех выпусков - 7,6 года. Бонды будут размещены в рамках бессрочной программы облигаций эмитента с залоговым обеспечением совокупным номинальным объемом до 200 млрд рублей. Облигации каждой сделки секьюритизации в рамках программы обеспечиваются залогом денежных требований отдельно от залога денежных прав по другим сделкам, а денежные средства размещаются на отдельных залоговых счетах эмитента.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 1 млрд рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. Ставки купонов фиксированные, ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 24-го, 28-го, 32-го и 36-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 5 мая. Техразмещение запланировано на 8 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) выкупила по оферте 197 тыс. 31 облигацию серии 003P-02R по цене 100% от номинала, или 3,3% эмиссии. Пятнадцатилетний выпуск объемом 6 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года по ставке 10,6% годовых.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) перевела платежи по купонам облигаций серий БО-П19 и БО-П20 в Национальный расчетный депозитарий (НРД) вовремя, 4 мая, однако по техническим причинам на счет НРД деньги были зачислены после 00:00 мск в ночь на 5 мая, сообщается в официальном комментарии эмитента. "По техническим причинам на счет НРД деньги были зачислены в 01:05 и 01:34 мск, в ночь на 5 мая 2026 года. По установленной процедуре НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления средств. Группа "Самолет" строго следит и выполняет взятые обязательства. И в данном случае мы также держим ситуацию на контроле и все купонные платежи будут выплачены в установленный срок, 7 мая 2026 года, согласно графику платежей", - сообщается в публикации компании. Между тем НРД 5 мая разместил публикации о купонах облигаций серий БО-П19 и БО-П20 с пометкой: "Выплата не исполнена эмитентом в срок. Дата поступления в НРД денежных средств - 5 мая". Таким образом, выплаты пришли с задержкой на сутки. В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций девелопера на 99,3 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.