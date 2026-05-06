Мнения аналитиков
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Промпроизводство в РФ в марте выросло на 2,3%
Рост промпроизводства в РФ в марте 2026 года составил 2,3% в годовом сравнении после сокращения на 0,9% в феврале, сообщил Росстат. Данные по промышленности в марте 2026 года оказались лучше прогнозов экономистов, ожидавших рост на 0,4%.
 
В этом году продажи новостроек в Московском регионе могут сократиться на 15%
Общий объем продаж новостроек в Московском регионе по итогам 2026 г. составит 5,5-6,1 млн кв. м, что соответствует 120-130 тыс. квартирам. Об этом говорится в отчете компании Ricci. Таким образом, по сравнению с 2025 г. спрос сократится на...
 
Гранты малому бизнесу тают на глазах
В январе-марте 2026 г. господдержку в РФ получили почти 92,9 тыс. бизнесов. По сравнению с прошлым годом их число снизилось на 6%. Об этом говорится в исследовании консалтингово-юридического агентства по сопровождению технологических проектов...
 
Ипотека для ИЖС столкнулась с ограничениями
После расширения с 1 марта 2025 года механизма эскроу-счетов на рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в кредитовании этого сегмента выявлены сложности с получением проектного финансирования небольшими подрядчиками, пишет...
 
06 мая 2026 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, а также опасений возможной скорой паузы в периоде смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Госсекретарь США Марко Рубио во вторник на брифинге в Белом доме подверг критике Иран за развитие ядерной программы, отметив при этом, что в Вашингтоне в общении с Тегераном рассчитывают на дипломатию. "Иран развивает ядерную программу в военных целях, и это неприемлемо... Сейчас мы вовлечены в дипломатический процесс создания определенного уровня доверия", - сказал он. "Мы выясняем темы, которые можно обсуждать с ними, но это сложно, и это дело не одного дня. Дипломатия - это такой исход, который предпочитаем мы", - отметил Рубио.

При этом он назвал американскую блокаду иранских портов "защитной мерой, а не агрессией". "Это не акт агрессии, это защитные меры. Это ответ на то, что иранцы решили делать, - подчеркнул Рубио. - Минирование пролива незаконно в любых обстоятельствах, а они это сделали".

Президент США Дональд Трамп заявил, что проект "Свобода" по сопровождению судов в Ормузском проливе будет приостановлен на короткий период, чтобы оценить возможности окончательной доработки и подписания соглашения с Ираном. "Основываясь на просьбе Пакистана и других стран, огромном военном успехе, которого мы добились во время кампании против Ирана, и, кроме того, на том факте, что был достигнут значительный прогресс в достижении полного и окончательного соглашения с представителями Ирана, мы пришли к взаимному согласию о том, что, пока блокада будет сохраняться, вступивший в полную силу проект "Свобода" (Движение судов через Ормузский пролив) будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли окончательно доработать и подписать соглашение", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп заявил, что с понедельника США будут оказывать помощь судам, заблокированным в Персидском заливе и стремящимся покинуть его. Он отметил, что речь идет о судах стран, не имеющих отношения к конфликту Вашингтона и Тегерана. Трамп подчеркнул, что данные суда затем не вернутся обратно до тех пор, пока не будет решен иранский кризис.

Вместе с тем Иран заявил, что официально запустил новый механизм управления морским движением через Ормузский пролив, сообщил во вторник вечером телеканал Press TV. "В рамках новой системы все суда, намеревающиеся пройти через пролив, будут получать электронное письмо с официального адреса (...), в котором будут изложены правила и нормы прохода", - говорится в сообщении. По информации телеканала, "суда обязаны скорректировать операции в соответствии с этой системой и получить разрешение на транзит перед пересечением Ормузского пролива, одного из важнейших в мире узких мест для транспортировки нефти".

Коммерческое судно CGM San Antonio накануне поздно вечером попало под ракетный обстрел в восточной части Персидского залива, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на американские официальные лица. По их данным, контейнеровоз в районе восточной части Персидского залива был поражен, предположительно, крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего несколько членов филиппинского экипажа получили ранения.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило, что во вторник получило сообщение о том, что "грузовое судно было поражено неизвестным снарядом".

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник, при этом Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды. Инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, продолжая следить за обстановкой на Ближнем Востоке. Поддержку котировкам оказало снижение цен на нефть и нефтепродукты. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что договоренности о перемирии с Тегераном продолжают соблюдаться. "Сейчас перемирие, безусловно, соблюдается, перемирие с Ираном не закончилось", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

Количество открытых вакансий в США в марте сократилось на 56 тыс. относительно предыдущего месяца и составило почти 6,87 млн, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Рынок в среднем ожидал 6,84 млн, отмечает Trading Economics. Данные за февраль были пересмотрены до 6,92 млн с 6,88 млн.

Индекс деловой активности в американской сфере услуг (ISM Services) в апреле снизился до 53,6 пункта с 54 пунктов месяцем ранее, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Аналитики прогнозировали уменьшение до 53,7 пункта. Неофициальный индекс менеджеров по логистике (LMI) в США в апреле подскочил до максимальных с марта 2022 года 69,9 пункта по сравнению с 65,7 пункта месяцем ранее.

Продажи новых домов в Соединенных Штатах в марте увеличились на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 682 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем ожидали, что в марте будет продано 650 тыс. новостроек. Также министерство с опозданием обнародовало данные за февраль, согласно которым продажи новостроек выросли на 8,9% относительно января - до 635 тыс. в пересчете на годовые темпы.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в среду растут, при этом биржи Японии закрыты в связи с государственным праздником. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК увеличился на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:05 МСК взлетело на 6,3% - до исторического максимума. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 1,1%.

Вместе с тем мировые цены на нефть продолжают опускаться утром в среду после заметного падения во вторник. Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $108,14 за баррель - на 1,57% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на 4%, до $109,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 1,73%, до $100,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 3,9%, до $102,27 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник о "значительном прогрессе в достижении полного и окончательного соглашения" с Ираном. Это заявление было воспринято как сигнал о возможной деэскалации и породило надежды постепенное восстановление поставок из Персидского залива, написал аналитик LSEG Ань Фам. При этом эксперт добавил, что цены на нефть все еще на повышенных уровнях, поскольку перспективы мирного соглашения остаются неопределенными, а для полного восстановления торговых потоков потребуется время, даже если сделка будет заключена.

Между тем блокировка Ормузского пролива продолжается. Остановка движения судов через ключевой для рынка нефти канал поставок привела к значительному сокращению запасов в мировых нефтехранилищах. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в США за прошлую неделю уменьшились на 8,1 млн баррелей. Аналитики ожидали снижения на 2,8 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 13,014 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,568 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 мая снизился на 0,08% и составил 120,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 1280,63 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Славнефть-001Р-03" (-0,5%), "Газпромбанк-001Р-21Р" (-0,49%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,49%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,47%), а в лидерах повышения - облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,27%), "МТС-001Р-14" (+0,26%) и "РЖД-28" (+0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что СФО "ВТБ РКС Олимп" 6 мая планирует начать размещение выпусков облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А1 объемом 8 млрд рублей и класса А2 объемом 11,15 млрд рублей, а 7 мая - класса А4 объемом 6 млрд рублей. Размещение первых двух займов продлится 7 рабочих дней, бондов класса А4 - до 19 июня. Срок обращения всех выпусков - 7,6 года. Бонды будут размещены в рамках бессрочной программы облигаций эмитента с залоговым обеспечением совокупным номинальным объемом до 200 млрд рублей. Облигации каждой сделки секьюритизации в рамках программы обеспечиваются залогом денежных требований отдельно от залога денежных прав по другим сделкам, а денежные средства размещаются на отдельных залоговых счетах эмитента.

ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (бренд "Делимобиль") установило финальный ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 1 млрд рублей на уровне 22% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых. Ставки купонов фиксированные, ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 24-го, 28-го, 32-го и 36-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 5 мая. Техразмещение запланировано на 8 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

ГК "Сегежа" (MOEX: SGZH) выкупила по оферте 197 тыс. 31 облигацию серии 003P-02R по цене 100% от номинала, или 3,3% эмиссии. Пятнадцатилетний выпуск объемом 6 млрд рублей был размещен в феврале 2023 года по ставке 10,6% годовых.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) перевела платежи по купонам облигаций серий БО-П19 и БО-П20 в Национальный расчетный депозитарий (НРД) вовремя, 4 мая, однако по техническим причинам на счет НРД деньги были зачислены после 00:00 мск в ночь на 5 мая, сообщается в официальном комментарии эмитента. "По техническим причинам на счет НРД деньги были зачислены в 01:05 и 01:34 мск, в ночь на 5 мая 2026 года. По установленной процедуре НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления средств. Группа "Самолет" строго следит и выполняет взятые обязательства. И в данном случае мы также держим ситуацию на контроле и все купонные платежи будут выплачены в установленный срок, 7 мая 2026 года, согласно графику платежей", - сообщается в публикации компании. Между тем НРД 5 мая разместил публикации о купонах облигаций серий БО-П19 и БО-П20 с пометкой: "Выплата не исполнена эмитентом в срок. Дата поступления в НРД денежных средств - 5 мая". Таким образом, выплаты пришли с задержкой на сутки. В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций девелопера на 99,3 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


06 мая 2026 года 19:36
Рынок акций РФ в среду просел к 2630п по индексу МосБиржи во главе с нефтяниками, вырос Полюс вслед за золотом
Москва. 6 мая. Российский рынок акций в среду просел под давлением упавшей нефти (июльский фьючерс на Brent откатился к $102 за баррель) в ожидании сокращения напряженности на Ближнем Востоке, в то время как выросли внешние фондовые площадки и металлы. Индекс МосБиржи снизился в район 2630 пунктов.    читать дальше
06 мая 2026 года 19:16
Рубль в среду подорожал в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле
Москва. 6 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль вырос после сообщений Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,9455 руб., что на 10,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
06 мая 2026 года 18:46
"БКС МИ" повысил оценку акций Verizon до "позитивной"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил оценку акций Verizon Communications до "позитивной", подняв и прогнозную стоимость до $53 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Анны Киреевой. "Отмечаем улучшение качества бизнеса и более устойчивый профиль роста. 1К26 подтвердил...    читать дальше
06 мая 2026 года 17:56
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $1300
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Eli Lilly с $1200 до $1300 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Квартальные результаты эмитента вновь превзошли даже самые оптимистичные ожидания, констатируют эксперты. Параллельно Eli Lilly заметно...    читать дальше
06 мая 2026 года 17:11
Прогноз рубля на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу 2026г пока в силе - "Астра Управление активами"
Прогноз курса валютной пары доллар/рубль на уровнях 78 руб./$1 во 2К26 и 82-84 руб./$1 к концу текущего года пока остается в силе, говорится в материале директора по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого. "Долгожданный анонс объема регулярных операций с валютой и...    читать дальше
06 мая 2026 года 16:30
Диапазон 10,8-11,3 руб./юань может остаться актуальным до конца мая - ПСБ
Торговый диапазон 10,8-11,3 руб. за юань в сложившихся условиях может сохранить актуальность вплоть до конца текущего месяца, считает аналитик банка ПСБ Богдан Зварич. "Переход к покупкам валюты в рамках бюджетного правила является фактором в пользу ослабления рубля. Однако объявленные Минфином...    читать дальше
06 мая 2026 года 15:46
Freedom Finance Global возобновил анализ Valero Energy с рекомендацией "продавать" для ее акций
Freedom Finance Global возобновил аналитическое освещение Valero Energy, сообщается в обзоре инвестиционной компании. Прогнозная стоимость акций эмитента, рассчитанная экспертами, составляет $205 за штуку, рекомендация дается "продавать". Valero Energy отчиталась за первый квартал 2026 года:...    читать дальше
06 мая 2026 года 15:27
Рубль днем отыграл утренние потери и поднимается в паре с юанем на новостях о бюджетном правиле
Москва. 6 мая. Китайский юань растерял утренний рост и развернулся вниз на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль перешел к повышению после сообщения Минфина РФ о возобновлении операций в рамках бюджетного правила и несмотря на сильное падение цен на нефть.    читать дальше
06 мая 2026 года 15:08
Курс рубля, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае - УК "Первая"
Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, будет находиться в интервале 70-75 руб./$1 в мае, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. Покупки валюты в рамках регулярных операций по бюджетному правилу с 8 мая по 4 июня текущего года составят 110,3 млрд руб., что значительно ниже...    читать дальше
06 мая 2026 года 14:27
Цена на золото может опуститься к $4000/унц. в течение года - "ВТБ Мои инвестиции"
Котировки золота могут опуститься к отметке $4000 за тройскую унцию в течение года, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Золото все больше ведет себя как рисковый актив, констатируют эксперты: дорожает на новостях о снижении геополитической напряженности на Ближнем Востоке и дешевеет на...    читать дальше
06 мая 2026 года 13:47
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Норникеля
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ГМК "Норильский никель" с прогнозной стоимостью на уровне 180 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Николая Масликова. Цены на никель приближаются к $20 тыс. за тонну, умеренно...    читать дальше
06 мая 2026 года 13:16
Курс рубля, вероятно, останется выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в мае - "Т-Инвестиции"
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, вероятно, останутся на уровнях выше 75 руб./$1 и 11 руб. за юань соответственно в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. Минфин с 8 мая по 4 июня 2026 года будет покупать валюту и золото на 5,8 млрд рублей в...    читать дальше
06 мая 2026 года 12:44
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Jiangsu Hengli Hydraulic с прогнозной стоимостью на уровне 106,64 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Компания продемонстрировала рост ключевых финансовых показателей за весь 2025 год, а по итогам 1К26 выручка...    читать дальше
06 мая 2026 года 12:14
Оценка инвесткейса Сбербанка позитивна - Совкомбанк
Оценка инвестиционного кейса Сбербанка позитивна, говорится в материале аналитика Совкомбанка Вячеслава Бердникова. Эмитент опубликовал сильный отчет за 1К26 по МСФО на фоне позитивных рыночных тенденций и контроля над расходами, отмечает эксперт. "На инвестиционный кейс Сбербанка смотрим...    читать дальше
06 мая 2026 года 11:38
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской биржи
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций оператора Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) с прогнозной стоимостью на уровне 499 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря...    читать дальше
