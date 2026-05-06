Рынок ОФЗ пока останется в боковике - ПСБ

Индекс RGBI в целом большую часть мая будет пребывать в боковом диапазоне в ожидании сигналов относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Рынок остается в режиме ожидания - индекс RGBI во вторник вернулся к середине диапазона 119-120 пунктов, констатирует эксперт.

В период между майскими праздниками активность на рынке остается относительно невысокой, отмечает он. В среду внимание инвесторов традиционно будет сфокусировано на аукционах Минфина (будут предложены 5- и 10-летние выпуски), а также недельных данных по инфляции.

Учитывая опережающее исполнение квартального плана по размещениям ОФЗ (за апрель было привлечено более половины квартального плана), Минфин имеет пространство для минимизации премий на аукционах, что не должно оказывать существенного давления на котировки на вторичном рынке, указывает Грицкевич.

Что касается недельной инфляции, обращает внимание аналитик ПСБ, то инвесторам важно получить подтверждение сохранения тренда по околонулевым темпам роста цен. Это должно локально поддержать покупки госбумаг.

"В целом большую часть мая ожидаем, что индекс RGBI будет пребывать в боковом диапазоне в ожидании сигналов относительно дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, - пишет эксперт в материале банка. - Среднесрочные и длинные ОФЗ остаются интересными на фоне снижения ставок на рынке (КС, RUONIA, ставок по вкладам), а в совокупности с корпоративными флоатерами умеренной срочности могут обеспечить доходность как минимум выше ставок по депозитам".

